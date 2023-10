Cipolwg ar Ddatblygiadau a Chymhwyso Deunyddiau 2D

By

Mae'r erthygl hon yn tynnu sylw at yr adolygiad diweddar a gynhaliwyd gan Roman Engel-Herbert, Cyfarwyddwr y Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI), a Joao Marcelo J. Lopes, Uwch Wyddonydd yn PDI, ar faes deunyddiau haenog dau ddimensiwn ( 2DLM). Cyhoeddir eu hadolygiad, o'r enw “Datblygiadau Diweddar mewn Theori Deunydd 2D, Synthesis, Priodweddau a Chymwysiadau,” yn ACS Nano. Mae'r awduron yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr i'r tueddiadau presennol a'r rhagolygon ar gyfer y dyfodol o ran synthesis a phriodweddau'r deunyddiau hyn.

Mae'r adolygiad yn tynnu ysbrydoliaeth o'r 9fed gweithdy Graphene and Beyond Blynyddol a gynhaliwyd yn 2022. Mae hefyd yn ymgorffori gwaith diweddar PDI ar dwf heterostrwythurau magnetig o ansawdd uchel gan ddefnyddio dulliau epitaxial. Ymdrinnir ag ystod eang o bynciau yn yr adolygiad, gan gynnwys theori, synthesis a phrosesu, priodweddau defnyddiau, integreiddio deunyddiau, astudio dyfeisiau, a heterostrwythurau 2D troellog.

Mae rhai o'r pynciau sylfaenol a drafodwyd yn yr adolygiad yn cynnwys modelu diffygion a rhynggyfrifoldebau, gan ganolbwyntio ar lwybrau ffurfio a swyddogaethau strategol. Tynnir sylw hefyd at rôl dysgu peirianyddol mewn synthesis a synhwyro. Mae'r adolygiad yn pwysleisio datblygiadau pwysig yn y synthesis, prosesu, a nodweddu amrywiol ddeunyddiau 2D. Yn ogystal, mae'n archwilio priodweddau optegol a ffonon y deunyddiau hyn, wedi'u rheoli gan anhomogenedd deunydd, delweddu aml-ddimensiwn, biosynhwyro, a dadansoddi dysgu peirianyddol.

Cyflwynir y cysyniad o heterostructures cymysg-dimensiwn gan ddefnyddio blociau adeiladu 2D ar gyfer rhesymeg cenhedlaeth nesaf a dyfeisiau cof. Mae'r awduron hefyd yn ymchwilio i arwyddocâd homojunctions tro-ongl mewn trafnidiaeth cwantwm ac yn darparu persbectif ar gyfer y dyfodol ar gyfer maes 2DLM.

Ymhlith yr awduron a gyfrannodd at yr adolygiad mae arbenigwyr o amrywiol sefydliadau yn yr UD a sefydliadau rhyngwladol fel Prifysgol Innsbruck. Mae'r cydweithrediad hwn yn sicrhau persbectif cynhwysfawr a byd-eang ar ddatblygiadau a chymwysiadau deunyddiau 2D.

Yn gyffredinol, mae'r adolygiad gan Engel-Herbert a Lopes yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o gyflwr presennol y maes ac yn cyflwyno rhagolygon cyffrous ar gyfer dyfodol deunyddiau 2D.

ffynhonnell:

- Yu-Chuan Lin et al, Datblygiadau Diweddar mewn Theori Deunydd 2D, Synthesis, Priodweddau, a Chymwysiadau, ACS Nano (2023). DOI: 10.1021/acsnano.2c12759

– “Cipolwg ar ddeunyddiau 2D o gydweithio rhyngwladol” (2023, Hydref 17) adalwyd 17 Hydref 2023 o wefan newyddion Phys.org.