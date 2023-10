Seryddwyr yn Tystion Aurora Isgoch yn Gyntaf ar Wranws, Yn Taflu Goleuni ar Feysydd Magnetig Rhyfedd

By

Mae seryddwyr wedi gwneud darganfyddiad arloesol, wrth iddynt arsylwi aurora isgoch ar y blaned Wranws ​​am y tro cyntaf erioed. Mae’r datblygiad cyffrous hwn yn cynnig cipolwg gwerthfawr ar y meysydd magnetig hynod sy’n bodoli ar y cewri rhewllyd pellennig yng nghysawd yr haul.

Mae Aurorae, a elwir yn gyffredin fel y Goleuadau Gogleddol a Deheuol, yn cael eu hachosi'n nodweddiadol gan wyntoedd solar yn gwrthdaro â gronynnau gwefr uchel yn atmosffer y Ddaear. Mae'r gwrthdrawiad hwn yn ïoneiddio'r gronynnau, gan achosi iddynt allyrru golau a chreu'r arddangosiadau gwyrdd a phorffor hudolus a welwn yn y rhanbarthau pegynol.

Gwelwyd ffurfiau tebyg o aurora ar blanedau eraill, megis awyr gythryblus Iau a'i lleuadau. Ym 1986, rhoddodd chwiliwr Voyager 2 y cipolwg cyntaf o aurorae uwchfioled ar Wranws. Fodd bynnag, mae'r darganfyddiad diweddar hwn yn nodi'r tro cyntaf i aurora isgoch gael ei ddogfennu ar y blaned.

Yn wahanol i atmosffer y Ddaear, sy'n cynnwys nitrogen ac ocsigen yn bennaf, mae gan Wranws ​​atmosffer sy'n cael ei ddominyddu gan hydrogen a heliwm. O ganlyniad, mae'r aurorae ar Wranws ​​yn allyrru golau mewn tonfeddi y tu allan i'r sbectrwm gweladwy, fel isgoch. Mae hyn yn golygu bod yr arddangosfeydd nefol hyn yn parhau i fod yn anweledig i'r llygad dynol, heb y lliwiau bywiog a welir ar ein planed gartref.

Serch hynny, gan ddefnyddio telesgop pwerus Keck II yn Hawaii, roedd gwyddonwyr yn gallu arsylwi a dadansoddi'r tonfeddi penodol o olau isgoch a allyrrir gan Wranws. Roeddent yn canolbwyntio ar y golau isgoch a allyrrir gan ronyn wedi'i wefru o'r enw H3+, sy'n helpu i fesur tymheredd a dwysedd atmosfferig y gronyn.

Canfu'r ymchwilwyr fod dwysedd H3+ yn atmosffer Wranws ​​wedi cynyddu 88 y cant syfrdanol, er gwaethaf newidiadau bach iawn yn y tymheredd. Maent yn priodoli hyn i weithgaredd awrol sy'n cynhyrchu ïoneiddiad dwys. Mae'r canfyddiadau hyn yn darparu tystiolaeth hanfodol ar gyfer y ddamcaniaeth bod aurorae egnïol yn chwarae rhan arwyddocaol mewn gwresogi planedau anferth nwy fel Wranws, gan wthio gwres o'r aurora tuag at y cyhydedd magnetig.

Ymhellach, mae meysydd magnetig anarferol Wranws ​​a'i gymar rhewllyd Neifion wedi drysu gwyddonwyr ers tro. Mae pegynau magnetig y planedau hyn wedi'u cam-alinio'n rhyfedd â'u hechelinau troelli cylchdro. Gan fod gweithgarwch clywedol yn gysylltiedig yn agos â maes magnetig planed, mae'r tîm yn credu y gallai astudio aurora Wranws ​​helpu i ddatrys y dirgelwch y tu ôl i'r meysydd magnetig anghywir.

Yn ddiddorol, gallai'r ymchwil hwn hefyd daflu goleuni ar brosesau enigmatig sy'n digwydd ar y Ddaear, megis gwrthdroad geomagnetig, lle mae pegynau gogledd a de'r blaned i bob pwrpas yn newid lleoedd. Mae deall effaith y ffenomenau hyn yn hanfodol ar gyfer systemau sy'n dibynnu ar faes magnetig y Ddaear, gan gynnwys lloerennau, cyfathrebu a llywio.

Mae’r astudiaeth arloesol, dan arweiniad Emma Thomas, myfyrwraig PhD yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerlŷr, yn ehangu ein dealltwriaeth o gewri rhewllyd pellennig ein cysawd yr haul. Trwy ddatrys dirgelion aurora Wranws ​​a datrys cyfrinachau ei faes magnetig, mae gwyddonwyr yn gobeithio cael mewnwelediad gwerthfawr i allblanedau eraill â nodweddion tebyg, gan ddatgelu o bosibl eu haddasrwydd ar gyfer cynnal bywyd.

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth yw aurora?



A: Mae aurora yn ffenomen naturiol a achosir gan y rhyngweithio rhwng gwyntoedd solar a gronynnau wedi'u gwefru yn atmosffer planed, gan arwain at allyrru golau.

C: Beth sy'n achosi'r Goleuadau Gogleddol a Deheuol ar y Ddaear?



A: Mae'r Goleuadau Gogleddol a Deheuol yn cael eu hachosi gan wyntoedd solar yn gwrthdaro â gronynnau wedi'u gwefru yn atmosffer y Ddaear, yn enwedig ger pegynau'r blaned.

C: Pam mae aurorae ar Wranws ​​yn anweledig i'r llygad dynol?



A: Mae Aurorae ar Wranws ​​yn allyrru golau mewn tonfeddi y tu allan i'r sbectrwm gweladwy, fel isgoch. Gan mai dim ond golau gweladwy y gall y llygad dynol ei ganfod, mae'r aurorae hyn yn parhau i fod yn anweledig.

C: Sut darganfuwyd yr aurora isgoch ar Wranws?



A: Defnyddiodd gwyddonwyr delesgop Keck II yn Hawaii i arsylwi a dadansoddi tonfeddi penodol o olau isgoch a allyrrir gan y blaned Wranws, gan ganolbwyntio ar y golau a allyrrir gan ronyn wedi'i wefru o'r enw H3+.

C: Sut gallai astudio aurora Wranws ​​helpu i ddeall maes magnetig y Ddaear?



A: Mae maes magnetig cyfeiliornus Wranws ​​yn rhoi cyfle i wyddonwyr astudio effeithiau gweithgaredd clywedol a meysydd magnetig. Gall yr ymchwil hwn gynnig mewnwelediad i brosesau megis gwrthdroad geomagnetig, a all effeithio ar faes magnetig y Ddaear a systemau sy'n dibynnu arno.