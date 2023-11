Astudiaeth Newydd yn Datgelu Effaith Glaniad y Lleuad Chandrayaan-3 India

By

Mae glaniad lleuad hanesyddol India ar Awst 23, 2023, wedi gadael effaith sylweddol ar wyneb y lleuad, fel y datgelwyd gan astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn y Journal of the Indian Society of Remote Sensing. Llwyddodd Chandrayaan-3 Sefydliad Ymchwil y Gofod India (ISRO) i lanio’n dawel ar y lleuad, camp a gyflawnwyd gan dair gwlad yn unig cyn India.

Mae'r astudiaeth yn tynnu sylw at y lluniau a ddaliwyd o'r genhadaeth ragflaenol, Chandrayaan-2, a ddangosodd ffenomen ddiddorol o'r enw “ejecta halo.” Mae'n ymddangos, wrth i lander Chandrayaan-3 gyffwrdd i lawr, bod y gwthwyr wedi gwasgaru pluen enfawr siâp cylch o lwch y lleuad, neu regolith, gan ffurfio'r halo ejecta. Amcangyfrifwyd bod y regolith lleuad hwn tua 2.06 tunnell fetrig, yn gorchuddio arwynebedd o 1,167 troedfedd sgwâr.

Mae gwyddonwyr sy'n astudio'r halo ejecta wedi nodi'r gwahaniaethau yn adlewyrchedd yr haenau uchaf o lwch lleuad sydd newydd eu haflonyddu, a elwir yn epiregolith. Credir bod amlygiad regolith o dan yr wyneb oherwydd colli cydlyniad yn yr epiregolith wedi achosi mwy o wasgariad ffotometrig, gan arwain at yr anghysondeb adlewyrchol a welwyd o amgylch y lander.

Er nad oedd Chandrayaan-2 yn llwyddiannus yn ei ymgais glanio, parhaodd i weithredu fel orbiter, gan gasglu data amhrisiadwy a ffotograffau cydraniad uchel o arwyneb y lleuad. Nod y genhadaeth oedd glanio gyntaf erioed ger rhanbarth pegynol de'r lleuad, tasg a gyflawnwyd gan Chandrayaan-3 yn llwyddiannus.

Yn ddiddorol, mae India bellach yn ymuno â'r Unol Daleithiau, yr Undeb Sofietaidd, a Tsieina yn y grŵp mawreddog o genhedloedd sydd wedi cyflawni glaniad meddal ar y lleuad. Fodd bynnag, mae mwy o wledydd yn paratoi ar gyfer cenadaethau tebyg yn y dyfodol agos. Mae rhaglen Artemis NASA, sy'n ymroddedig i archwilio'r lleuad, yn bwriadu ariannu nifer o deithiau robotig, gyda glaniadau posibl erbyn 2024. Mae cwmni Japaneaidd ispace eisoes wedi ceisio glanio ar y lleuad, tra bod Rwsia yn benderfynol o ddychwelyd ar ôl ei chenhadaeth Luna-25 aflwyddiannus.

Mae canfyddiadau'r astudiaeth hon yn taflu goleuni newydd ar effaith ac arwyddocâd gwyddonol glaniad India ar y lleuad, gan danio ymhellach y diddordeb byd-eang mewn archwilio'r lleuad ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer teithiau yn y dyfodol i ddatrys dirgelion cymydog nefol y Ddaear.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

1. Sut gwnaeth Chandrayaan-3 India greu'r halo ejecta ar y lleuad?

Yn ystod y glaniad meddal, defnyddiodd lander Chandrayaan-3 ei thrusters, a wasgarodd swm sylweddol o lwch lleuad neu regolith ar drawiad. Achosodd hyn ffurfio plu siâp cylch a elwir yn halo ejecta.

2. Beth yw regolith?

Mae Regolith yn cyfeirio at yr haen o greigiau tameidiog, pridd, llwch, a deunyddiau eraill sy'n gorchuddio'r creigwely solet neu arwyneb planedol fel y lleuad.

3. Sut astudiodd gwyddonwyr yr halo ejecta?

Archwiliodd gwyddonwyr y gwahaniaethau mewn adlewyrchedd yn yr haenau uchaf o lwch lleuad a oedd newydd eu haflonyddu, a elwir yn epiregolith, a oedd yn eu helpu i nodi a dadansoddi'r halo ejecta.

4. Beth yw arwyddocâd glaniad Chandrayaan-3?

Mae glaniad llwyddiannus Chandrayaan-3 yn nodi cyflawniad mawr i India ac yn ehangu'r grŵp o wledydd sydd wedi cyflawni glaniad meddal ar y lleuad. Mae hefyd yn cyfrannu mewnwelediadau gwyddonol gwerthfawr i archwilio'r lleuad ac yn annog teithiau pellach i'r lleuad.

5. A oes unrhyw gynlluniau ar gyfer archwilio'r lleuad yn y dyfodol?

Oes, mae gan nifer o wledydd ac asiantaethau gofod, gan gynnwys NASA a chwmnïau preifat fel ispace, gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer teithiau lleuad yn y dyfodol. Nod y cenadaethau hyn yw datblygu ein dealltwriaeth o'r lleuad a pharatoi ar gyfer archwiliad dynol posibl yn y dyfodol.