Llong ofod India Aditya-L1 yn Rhannu Ffotograffau Cyntaf Erioed

Mae asiantaeth ofod India, Sefydliad Ymchwil Gofod India (Isro), wedi rhyddhau'r lluniau cyntaf erioed o'i genhadaeth arsylwi solar. Tynnwyd y delweddau gan gamera wedi'i osod ar y llong ofod Aditya-L1, sydd ar hyn o bryd ar ei ffordd i'r Haul. Rhannodd Isro y ffotograffau cyfareddol ar gyfryngau cymdeithasol, gan arddangos ein planed y Ddaear a'r Lleuad mewn un ffrâm.

Llong ofod Aditya-L1, a enwyd ar ôl y gair Hindi am yr Haul, yw chwiliwr solar gofod cyntaf India. Mae'r delweddau cychwynnol hyn yn rhoi cipolwg ar yr hyn y gall y lloeren ei ddal. Mae un ffotograff yn darlunio'r Ddaear, yn ymddangos yn fawreddog yn erbyn cefndir o ofod, tra bod y Lleuad yn brycheuyn yn unig yn y pellter. Mae'r ail ddelwedd yn “hunlun” o'r llong ofod Aditya-L1 ei hun, yn cynnwys dau o'i saith offeryn gwyddonol.

Wedi'i lansio ar 2 Medi, mae'r Aditya-L1 ar hyn o bryd ar daith 932,000 o filltiroedd o'r Ddaear, sy'n cyfrif am tua 1% o'r pellter rhwng y Ddaear a'r Haul. Mae'n mynd tuag at bwynt Lagrange 1 (L1), sef y man melys rhwng grymoedd disgyrchiant yr Haul a'r Ddaear, gan ganiatáu i'r llong ofod hofran. Unwaith y bydd Aditya-L1 yn cyrraedd y pwynt L1 hwn, bydd yn gallu troi'r Haul ar yr un cyflymder â'r Ddaear, gan ofyn am ychydig iawn o danwydd i'w weithredu.

O'r sefyllfa strategol hon, bydd y llong ofod yn cynnal ymchwil helaeth i gynorthwyo gwyddonwyr i astudio gweithgaredd solar, megis fflachiadau solar a thafluniadau màs coronaidd. Gall y digwyddiadau hyn achosi auroras hardd ar y Ddaear tra'n peri risgiau i seilwaith hanfodol fel lloerennau. Bydd Aditya-L1 hefyd yn ymchwilio i'r “broblem gwresogi coronaidd” - awyrgylch allanol hynod boeth yr Haul, sy'n cyrraedd tymereddau hyd at 2 filiwn gradd Fahrenheit.

Os bydd yn llwyddiannus, bydd India yn ymuno â grŵp unigryw o genhedloedd sy'n astudio'r Haul yn weithredol. Bydd cenhadaeth Aditya-L1 yn hybu ein dealltwriaeth o ffenomenau solar ac yn cyfrannu at astudiaethau gwyddonol parhaus. Mae'r lluniau cychwynnol hyn yn rhagflas brawychus o'r data amhrisiadwy y bydd y llong ofod yn ei gasglu wrth iddi barhau â'i thaith i ddatgloi cyfrinachau ein seren agosaf.

Ffynonellau: Isro, BBC, Asiantaeth Ofod Ewrop