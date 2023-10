Ymchwil Newydd yn Dangos Y Bydd Llen Iâ Gorllewin yr Antarctig yn Toddi'n Gyflym yn Arwain at Gynnydd yn Lefel y Môr

By

Deall Effaith Toddi a yrrir gan y Môr ar Gymunedau Arfordirol

Mae astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan ymchwilwyr yn Arolwg Antarctig Prydain yn datgelu canfyddiadau brawychus am ddyfodol llen iâ Gorllewin yr Antarctig. Waeth beth fo'n hymdrechion i leihau allyriadau carbon, bydd y gyfradd cynhesu y mae Cefnfor y De yn toddi'r llen iâ yn cyflymu'n sylweddol drwy gydol yr 21ain ganrif, gan arwain at gynnydd sylweddol yn lefel y môr. Mae gan hyn oblygiadau enbyd i gymunedau arfordirol ledled y byd.

Mae llen iâ Gorllewin yr Antarctig yn ehangder helaeth o iâ ar y tir sy'n cynnwys rhewlifoedd rhyng-gysylltiedig. Gan weithredu fel grym sefydlogi, mae silffoedd iâ arfordirol yn helpu i gynnal cyfanrwydd y rhewlifoedd hyn. Fodd bynnag, mae'r cefnforoedd sy'n cynhesu yn achosi i'r silffoedd iâ hyn doddi oddi tano. Wrth i’r silffoedd iâ deneuo a thoddi, mae’n sbarduno arllwysiad dŵr croyw o’r rhewlifoedd i’r cefnfor, gan arwain at gynnydd yn lefelau’r môr.

Canolbwyntiodd yr astudiaeth ar ranbarth bregus Môr Amundsen, lle mae ansefydlogi'r llen iâ eisoes wedi bod yn amlwg ers degawdau. Mae canfyddiadau blaenorol wedi awgrymu mai newid hinsawdd sy'n gyfrifol am gynhesu'r cefnfor yn yr ardal hon. Er mwyn pennu graddau toddi silff iâ yn y rhanbarth dros yr 80 mlynedd nesaf, defnyddiodd yr ymchwilwyr fodel cefnfor rhanbarthol ac efelychu senarios amrywiol.

Mae’r canlyniadau’n peri pryder, a dweud y lleiaf. Waeth beth fo'r taflwybr lleihau allyriadau, roedd pob efelychiad yn rhagweld cynnydd cyflym mewn cynhesu cefnforoedd a silffoedd iâ yn toddi trwy gydol y ganrif. Mae hyd yn oed y senario mwyaf optimistaidd, sy’n rhagdybio bod cynhesu byd-eang wedi’i gyfyngu i 1.5°C fel yr amlinellwyd yng Nghytundeb Paris, yn rhagweld cynnydd triphlyg yn y gyfradd hanesyddol o doddi a chynhesu.

Yn anffodus, mae'r gwahaniaeth mewn canlyniadau rhwng y senarios yn fach iawn tan 2045. Mae hyn yn awgrymu y bydd y camau a gymerir i leihau'r defnydd o danwydd ffosil yn y degawdau nesaf yn cael effaith ansylweddol ar gynhesu'r cefnforoedd a'r silffoedd iâ yn toddi yn y tymor agos. Er bod y senario waethaf yn rhagweld toddi mwy amlwg, mae arbenigwyr yn ei ystyried yn gynrychiolaeth afrealistig o losgi tanwydd ffosil yn y dyfodol.

Mae canfyddiadau'r ymchwil yn cadarnhau'r ffaith bod cynhesu cefnforol cyflym ym Môr Amundsen yn anochel tan o leiaf 2100, waeth beth fo'r ymdrechion rhyngwladol i liniaru'r defnydd o danwydd ffosil. Gellir priodoli'r toddi cyflym hwn i gerhyntau cryfach y cefnfor sy'n cludo dŵr cynhesach o haenau dwfn y cefnfor i'r silffoedd iâ basach ar hyd yr arfordir. Gwelwyd mecanweithiau tebyg mewn mesuriadau lloeren o deneuo silffoedd iâ.

Wrth i'r silffoedd iâ barhau i doddi, mae'r cynnydd yn lefel y môr yn dod yn bryder mawr. Fodd bynnag, mae pennu’r union gynnydd yn heriol heb ystyried llif rhewlifoedd yr Antarctig a chyfradd yr eira ar y llen iâ, ffactorau nad oeddent yn rhan o’r astudiaeth hon. Serch hynny, mae'r ymchwilwyr yn honni y bydd mwy o doddi silff iâ yn y rhanbarth yn ddi-os yn cyflymu'r cynnydd yn lefelau'r môr.

Mae llen iâ Gorllewin yr Antarctig eisoes yn cyfrannu'n sylweddol at gynnydd byd-eang yn lefel y môr, gan golli tua 80 biliwn tunnell o iâ bob blwyddyn. Er yr amcangyfrifir bod cyfanswm y cynnydd posibl yn lefel y môr o'r llen iâ hon mor uchel â 5 metr, mae union faint a chyfradd y toddi yn parhau i fod yn ansicr. Mae gwyddonwyr ledled y byd wrthi'n gweithio tuag at ddeall a rhagweld yr agweddau hyn.

Yn wyneb y canfyddiadau brawychus hyn, mae'n hanfodol cydnabod natur anochel rhai canlyniadau o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd. Mae Kate Marvel, gwyddonydd atmosfferig, yn pwysleisio mai dewrder, yn hytrach na gobaith, sy’n angenrheidiol wrth fynd i’r afael â newid hinsawdd. Mae'r dewrder hwn yn golygu cynllunio hirdymor a strategaethau addasu. Er y gall y dyfodol agos ymddangos yn llwm, mae efelychiadau'n awgrymu y gellir rhagweld y tu hwnt i 2100, newidiadau pellach a chynnydd yn lefel y môr y gellir ei atal. Mae hyn yn cynnig gobaith ar gyfer cadwraeth dinasoedd arfordirol os cymerir mesurau priodol.

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth yw llen iâ Gorllewin yr Antarctig?

A: Llen iâ Gorllewin yr Antarctig yw'r casgliad mwyaf o iâ ar y tir yn y byd, sy'n cynnwys rhewlifoedd rhyng-gysylltiedig.

C: Beth sy'n achosi toddi silff iâ?

A: Mae toddi silff iâ yn digwydd yn bennaf oherwydd cynhesu'r cefnfor, sy'n erydu'r silffoedd iâ oddi tano.

C: Sut mae toddi silff iâ yn effeithio ar lefelau'r môr?

A: Wrth i silffoedd iâ doddi, mae'r dŵr croyw y maent yn ei ryddhau yn cynyddu cyfaint y dŵr yn y cefnfor, gan arwain at gynnydd yn lefel y môr.

C: Beth yw arwyddocâd rhanbarth Môr Amundsen?

A: Ystyrir mai Môr Amundsen yw'r sector mwyaf agored i niwed o len iâ Gorllewin yr Antarctig, gan fod y silffoedd iâ yn teneuo'n sylweddol a chyflymiad rhewlifoedd.

C: A ellir gwrthdroi'r cynnydd yn lefel y môr?

A: Mae'r astudiaeth yn awgrymu, er bod cynnydd uniongyrchol yn lefel y môr yn anochel, y gallai ymdrechion hirdymor i leihau allyriadau a gweithredu mesurau addasu helpu i liniaru ac arafu cynnydd yn lefel y môr yn y dyfodol.