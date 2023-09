RNA wedi'i adennill o deigr Tasmania sydd wedi diflannu, yn rhoi hwb i ymdrechion ymchwil i ddad-ddifodiant

By

Mae gwyddonwyr wedi adennill RNA o deigr Tasmania, a elwir hefyd yn thylacin, sydd wedi'i storio mewn amgueddfa yn Stockholm ers 1891. Er bod echdynnu DNA o anifeiliaid a phlanhigion hynafol wedi'i wneud o'r blaen, dyma'r tro cyntaf i RNA fod yn llwyddiannus wedi'i adennill o rywogaeth ddiflanedig. Mae RNA, fel DNA, yn foleciwl biomoleciwlaidd sy'n bresennol ym mhob cell byw ac mae'n gyfrifol am gario gwybodaeth enetig a syntheseiddio proteinau. Gallai'r gallu i echdynnu, dilyniannu a dadansoddi hen RNA gynorthwyo o bosibl i ail-greu rhywogaethau diflanedig a helpu i ddeall pandemigau firaol yn y gorffennol.

Roedd y teigr Tasmania yn ysglyfaethwr eigion a fu unwaith yn crwydro cyfandir Awstralia ac ynysoedd cyfagos. Arweiniodd dyfodiad bodau dynol i Awstralia at gwymp y rhywogaeth, a chyfrannodd gwladychwyr Ewropeaidd yn y 18fed ganrif ymhellach at eu difodiant. Ystyrir bod yr astudiaeth o dranc y teigr Tasmania yn un o'r achosion sydd wedi'u dogfennu fwyaf o ddifodiant dynol.

Mae'r RNA a adferwyd yn rhoi cipolwg ar fioleg a rheoleiddio metabolaidd y teigr Tasmania cyn iddo ddiflannu. Mae deall cyflenwadau genyn a gweithgaredd genynnau rhywogaethau diflanedig yn hanfodol i'w hail-greu. Er bod y posibilrwydd o atgyfodi rhywogaethau diflanedig gan ddefnyddio golygu genynnau ar berthnasau byw yn dal yn amheus, anogir ymchwil pellach ar fioleg yr anifeiliaid diflanedig hyn.

Mae adferiad RNA o deigr Tasmania yn parhau i fod yn syndod i wyddonwyr, gan fod RNA yn gyffredinol yn cael ei ystyried yn llai sefydlog na DNA a chredir bod ganddo oes fer. Mae'n debyg bod cyflwr dysychedig gweddillion Amgueddfa Hanes Natur Sweden, gyda'r croen, y cyhyrau a'r esgyrn wedi'u cadw, wedi cyfrannu at gadw RNA.

Mae'r ymchwil hwn yn agor posibiliadau newydd ym maes dad-ddifodiant ac yn taflu goleuni ar fioleg rhywogaethau diflanedig. Er bod ail-greu rhywogaeth ddiflanedig yn dal i fod yn dasg gymhleth, mae deall eu cyfansoddiad genetig a'u prosesau biolegol yn hanfodol mewn ymdrechion cadwraeth a dysgu o ddifodiant y gorffennol.

