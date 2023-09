Mae gwyddonwyr yn Llwyddiannus i Dyfu Organ Dynol Tu Mewn Mochyn

Mae gwyddonwyr wedi cyflawni carreg filltir bwysig mewn ymchwil feddygol trwy dyfu organ ddynol yn llwyddiannus y tu mewn i anifail arall. Mewn astudiaeth arloesol a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Cell Stem Cell, gosododd ymchwilwyr bôn-gelloedd dynol mewn embryonau moch a addaswyd yn enetig. Pan gafodd yr embryonau hyn eu mewnblannu i famau mochyn benthyg, datblygon nhw arennau dynol cyfnod cynnar o fewn tua 28 diwrnod.

Roedd ymdrechion blaenorol i dyfu organau dynol mewn moch wedi bod yn aflwyddiannus, gan wneud y cyflawniad hwn yn ddatblygiad pwysig yn y maes. Mae'r ymchwilwyr yn gobeithio y gallai'r dechnoleg hon un diwrnod helpu i fynd i'r afael â'r prinder organau dynol sydd eu hangen ar gyfer trawsblannu.

Mae'r arennau'n organau hanfodol sy'n gyfrifol am hidlo'r gwaed a chael gwared ar wastraff a gormodedd o ddŵr o'r corff. Maent yn cael eu trawsblannu'n gyffredin, ond mae'r galw am arennau'n llawer uwch na'r cyflenwad. Er enghraifft, yn 2020, roedd tua 100,000 o bobl yn yr Unol Daleithiau ar y rhestr aros am drawsblaniad aren, ond dim ond 23,000 a gafodd un.

Un ateb posibl i'r prinder organau yw integreiddio bôn-gelloedd lluosog ysgogedig (iPSCs), a all ddatblygu i unrhyw fath o gell, i embryonau mamaliaid eraill. Mae moch yn ddewis arbennig o addawol ar gyfer y broses hon oherwydd bod eu horganau'n debyg i fodau dynol ac mae eu datblygiad embryonig yn debyg. Fodd bynnag, mae anawsterau'n codi oherwydd bod celloedd mochyn yr embryo yn tueddu i drechu celloedd dynol ac mae ganddynt ofynion maethol a chemegol gwahanol.

Yn yr astudiaeth hon, goresgynnodd yr ymchwilwyr yr heriau hyn trwy ddefnyddio technoleg CRISPR i analluogi genynnau penodol sy'n gyfrifol am ddatblygiad yr arennau mewn embryonau moch. Roedd hyn yn galluogi iPSCs dynol i lenwi'r bwlch yn natblygiad yr arennau. Bu'r tîm hefyd yn trin yr iPSCs dynol i gyd-fynd â cham datblygiadol celloedd moch, gan wella integreiddio.

Mewnblannodd yr ymchwilwyr 1,820 o'r embryonau cymysg hyn i 13 o famau mochyn dirprwyol a therfynwyd y beichiogrwydd tua mis yn ddiweddarach i echdynnu'r embryonau. Roedd pump o'r embryonau hyn yn cynnwys arennau cyfnod cynnar yn cynnwys 50% i 60% o gelloedd dynol, a oedd yn strwythurol normal ar gyfer y cam hwn o ddatblygiad. Yn bwysig, roedd y celloedd dynol yn bresennol yn bennaf yn yr arennau ac nid oeddent yn ymddangos mewn meinweoedd eraill a allai godi pryderon moesegol.

Er bod y dechnoleg hon yn dal i fod ymhell o gael ei defnyddio ar gyfer trawsblannu organau dynol, mae'n agor posibiliadau newydd ar gyfer astudio datblygiad organau dynol a chlefydau datblygiadol. Yn ogystal â mynd i'r afael â'r mater o wrthod imiwnedd a gwella effeithlonrwydd, mae angen ymchwil pellach i ddatblygu'r dechnoleg hon.

Yn gyffredinol, mae’r astudiaeth arloesol hon yn gam sylweddol ymlaen, gan gynnig gobaith am gynnydd yn y dyfodol ym maes trawsblannu organau a’n dealltwriaeth o ddatblygiad organau dynol.

