Harddwch Goleuadau Trefol o'r Gofod

Wrth esgyn yn uchel uwchben y Ddaear ar fwrdd yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS), rhyfeddodd y gofodwr Jasmin Moghbeli at oleuadau dinas syfrdanol gogledd-ddwyrain yr Unol Daleithiau. O'i gwyliadwriaeth 262 milltir uwchben Maine, daliodd ddelweddau syfrdanol o ardaloedd trefol mawr gan gynnwys Long Island, Efrog Newydd; Philadelphia, Pennsylvania; a Washington, DC

Mae'r ffotograff yn dal golygfa hudolus: y rhwydwaith gwasgaredig o wareiddiad dynol a welir o'r gofod. Mae'n ein hatgoffa o'r datblygiadau anhygoel a wnaed gan ddynoliaeth a harddwch a rhyng-gysylltiad ein byd.

Mae'r ISS, sy'n cylchdroi'r blaned bob 90 munud, yn profi 16 orbit rhyfeddol o'r Ddaear mewn cyfnod o 24 awr. Mae hyn yn golygu bod y gofodwyr ar y llong yn dyst i 16 o godiad haul a machlud yn ystod yr amserlen hon. Mae dilyniant mor gyflym o gylchoedd dydd a nos yn dangos y cyferbyniad syfrdanol rhwng tywyllwch y gofod a'r goleuadau bywiog sy'n deillio o'n dinasoedd.

Os ydych chi wedi'ch swyno gan ofod ac eisiau cael cipolwg ar yr ISS eich hun, gallwch ymweld â gwefan Spot the Station, lle cewch wybodaeth am leoliad yr ISS ar hyn o bryd a phryd y bydd yn pasio dros eich ardal. Mae'n brofiad anhygoel gweld y rhyfeddod hwn o waith dyn yn teithio ar draws awyr y nos, gan gysylltu pobl o wahanol gorneli o'r byd â'i bresenoldeb.

Mae’r ddelwedd a ddaliwyd gan y gofodwr Jasmin Moghbeli yn ein hatgoffa o bŵer cyflawniad dynol a sut mae ein gwareiddiad wedi plethu tapestri o olau ar draws y Ddaear. Mae'n dyst i'n dyfeisgarwch, ein cynnydd, a'n gallu di-ben-draw i archwilio a gwthio ffiniau.

Felly y tro nesaf y byddwch chi'n cael eich hun yn syllu ar awyr y nos, cymerwch eiliad i werthfawrogi harddwch goleuadau trefol yn disgleirio'n llachar o'r gofod, sy'n dyst i ddisgleirdeb dynol a rhyfeddodau ein byd.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

1. Pa mor bell uwchben y Ddaear oedd yr Orsaf Ofod Ryngwladol pan dynnwyd y llun?

Tynnodd y gofodwr Jasmin Moghbeli y llun o uchder o 262 milltir uwchben Maine.

2. Sawl orbit mae'r Orsaf Ofod Ryngwladol yn ei wneud mewn 24 awr?

Mae'r ISS yn cwblhau 16 orbit o'r Ddaear mewn cyfnod o 24 awr.

3. A allaf weld yr Orsaf Ofod Ryngwladol o'm hardal?

Gallwch, gallwch olrhain lleoliad yr ISS a darganfod pryd y bydd yn weladwy yn eich ardal chi trwy ymweld â gwefan Spot the Station.

4. Beth mae'r ddelwedd yn ei symboleiddio?

Mae'r ddelwedd yn symbol o gyflawniad dynol, cynnydd, a rhyng-gysylltiad ein byd trwy'r rhwydwaith o oleuadau trefol a welir o'r gofod.