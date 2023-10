Ymchwil Newydd yn Awgrymu y gallai Venus Fod Wedi Cael Tectoneg Plât Tebyg i'r Ddaear, Yn Agor Posibilrwydd Bywyd Hynafol

By

Mae ymchwil newydd wedi datgelu darganfyddiad hynod ddiddorol am Venus - yr ail blaned o'r haul ac sy'n aml yn cael ei hystyried yn efaill y Ddaear. Yn ôl tîm o wyddonwyr o Brifysgol Brown, mae'n bosibl bod Venus wedi meddu ar tectoneg plât tebyg i'r Ddaear biliynau o flynyddoedd yn ôl. Mae'r canfyddiad hwn yn herio rhagdybiaethau blaenorol am natur ddigroeso Venus ac yn codi'r posibilrwydd bod y blaned crasboeth unwaith yn gartref i fywyd.

Daeth yr ymchwilwyr i'r casgliad hwn trwy gyfuniad o gasglu data atmosfferig a modelu cyfrifiadurol. Drwy archwilio cyfansoddiad atmosfferig presennol a gwasgedd arwyneb Venus, rhagdybiodd y tîm na fyddai'r amodau hyn ond yn bosibl pe bai'r blaned wedi profi tectoneg platiau yn ei gorffennol. Yn wahanol i nodweddion daearegol deinamig ac amrywiol y Ddaear a grëwyd gan tectoneg platiau, mae gan Venus gaead llonydd - un plât cadarn sy'n cyfyngu ar symudiad a gollyngiad nwy o'r tu mewn.

Fodd bynnag, mae'r ymchwilwyr yn credu nad oedd Venus bob amser fel hyn. Tua 3.5 i 4.5 biliwn o flynyddoedd yn ôl, mae'n bosibl bod Venus wedi cael tectoneg plât symudol tebyg i'r Ddaear. Gallai’r cyfnod hwn o dectoneg platiau egluro’r digonedd o nitrogen a charbon deuocsid sy’n bresennol yn atmosffer Venus heddiw. Mae hefyd yn awgrymu y gallai'r blaned fod wedi gallu cynnal bywyd microbaidd cyn mynd trwy newidiadau sylweddol a oedd yn ei wahanu oddi wrth ei debygrwydd i'r Ddaear.

Mae'r ymchwil arloesol hwn yn herio'r persbectif deuaidd o bennu gallu planed i gynnal bywyd. Yn hytrach nag ymateb syml ie neu na, mae angen i wyddonwyr nawr ystyried naws hanes daearegol y byd. Mae gan y datguddiad hwn oblygiadau hefyd ar gyfer astudio cyrff nefol eraill, megis Europa, lleuad o blaned Iau sy'n arddangos tectoneg platiau tebyg i'r Ddaear. Yn ogystal, mae'n ysgogi ailwerthusiad o breswyledd allblanedau sy'n cylchdroi o amgylch sêr heblaw ein haul ni.

Er bod y canfyddiadau hyn yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr, mae llawer o gwestiynau heb eu hateb. Bydd teithiau yn y dyfodol, fel Cenhadaeth DAVINCI NASA a osodwyd ar gyfer 2031, yn ymchwilio'n ddyfnach i ddirgelion Venus ac o bosibl yn cadarnhau'r ymchwil. Mae gwyddonwyr yn awyddus i ddeall pam y newidiodd tectoneg plât Venus a pha ffactorau a arweiniodd at ei ymwahaniad radical oddi wrth amodau'r Ddaear. Efallai y bydd datrys y dirgelion hyn yn taflu goleuni ar dynged ein planed ein hunain a'r amodau a allai ei gorfodi i lwybr tebyg i Venus.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth ddarganfyddodd yr ymchwil newydd am Venus?

A: Mae'r ymchwil yn awgrymu y gallai Venus fod wedi cael tectoneg plât tebyg i'r Ddaear biliynau o flynyddoedd yn ôl, gan herio rhagdybiaethau blaenorol am natur anghroesawgar y blaned a chodi'r posibilrwydd o fywyd hynafol.

C: Sut daeth yr ymchwilwyr i'r casgliad hwn?

A: Defnyddiodd y tîm gasglu data atmosfferig a modelu cyfrifiadurol i bennu bod cyfansoddiad atmosfferig presennol Venus a'i bwysau arwyneb yn debygol o fod yn ganlyniad i dectoneg platiau yn ei gorffennol.

C: Sut mae caead llonydd Venus yn wahanol i brosesau tectonig y Ddaear?

A: Yn wahanol i'r Ddaear, sydd â thectoneg plât deinamig yn gyfrifol am ei nodweddion daearegol amrywiol, mae gan Venus gaead llonydd - un plât cadarn sy'n cyfyngu ar symudiad a gollyngiadau nwy o'r tu mewn.

C: Pa oblygiadau sydd gan yr ymchwil hwn ar gyfer astudio cyrff nefol eraill?

A: Mae'r ymchwil hwn yn annog gwyddonwyr i ystyried naws hanes daearegol byd wrth asesu ei allu i gynnal bywyd. Mae hefyd yn dylanwadu ar yr astudiaeth o gyrff eraill, megis Europa, lleuad o Iau, ac allblanedau yn cylchdroi sêr heblaw ein haul ni.

C: Pa gwestiynau sydd heb eu hateb?

A: Mae angen ymchwil pellach i ddeall pam y newidiodd tectoneg plât Venus, gan arwain at ei ymwahaniad oddi wrth amodau'r Ddaear. Mae angen ymchwilio ymhellach i achos y trawsnewid hwn a'i oblygiadau ar gyfer dyfodol y Ddaear hefyd.