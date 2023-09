Disodli Cynhyrchu Gwrtaith Traddodiadol gyda Synthesis Trydanol ar gyfer Cynhyrchu Wrea Dwysedd Carbon Isel

By

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Northwestern a Phrifysgol Toronto wedi cydweithio i archwilio dull addawol ar gyfer cynhyrchu'r wrea gwrtaith gan ddefnyddio synthesis trydan. Mae'r broses hon nid yn unig yn lleihau'r dwyster carbon sy'n gysylltiedig â chynhyrchu wrea ond hefyd yn helpu i ddadnitreiddio dŵr gwastraff. Defnyddiodd y tîm gatalydd hybrid wedi'i wneud o sinc a chopr i drawsnewid nitrogen a charbon deuocsid gwastraff yn wrea.

Mae defnyddio gwrtaith nitrogen synthetig mewn amaethyddiaeth yn hollbwysig ond mae'n cyfrannu at allyriadau carbon sylweddol a dŵr ffo sy'n cynnwys nitrad. Mae'r diwydiant cynhyrchu gwrtaith yn gyfrifol am 3% o'r defnydd o ynni bob blwyddyn, gan ei wneud yn darged ar gyfer lleihau allyriadau a dod o hyd i ddewisiadau amgen mwy cynaliadwy.

Mae wrea yn wrtaith gwerthfawr a ddefnyddir yn eang yn y diwydiant, sy'n cynrychioli marchnad $100 biliwn. Er bod ymchwilwyr wedi archwilio llwybrau amgen ar gyfer cynhyrchu amonia, rhagflaenydd sylfaenol i lawer o wrtaith, ychydig sydd wedi canolbwyntio ar wrea. Nod y prosiect ymchwil hwn oedd ymchwilio i weld a ellid defnyddio ffynonellau nitrogen gwastraff, wedi dal CO2, a thrydan i gynhyrchu wrea.

Darganfu'r tîm fod catalydd hybrid sy'n cynnwys sinc a chopr yn gweithio'n effeithiol mewn modd cyfnewid i hwyluso trosi carbon deuocsid a nitrogen gwastraff yn wrea. Canfu'r ymchwilwyr gyfeiriadau hanesyddol yn dyddio'n ôl i'r 1970au a oedd yn awgrymu potensial metelau pur fel sinc a chopr yn y prosesau hyn. Trwy optimeiddio'r gymhareb sinc i gopr, cyflawnodd y tîm yr effeithlonrwydd trosi dymunol.

Yn ogystal â lleihau'r ôl troed carbon sy'n gysylltiedig â chynhyrchu gwrtaith, cynhaliodd y tîm ymchwil ddadansoddiad cylch bywyd trylwyr i asesu'r arbedion ynni a chost. Canfuwyd bod trosglwyddo i ffynonellau ynni adnewyddadwy yn lleihau allyriadau ynni ymhellach, gan wneud y dechnoleg yn fwy hyfyw ar gyfer cyfleusterau trin dŵr. Byddai angen i'r effeithlonrwydd trosi gyrraedd 70% er mwyn i'r broses fod yn eang ymarferol.

Er bod cynnydd i'w wneud o hyd cyn masnacheiddio, megis cyfrif am amhureddau trin dŵr a chynyddu amser gweithredu'r broses, mae gan y synthesis trydan o wrea gan ddefnyddio catalydd hybrid botensial aruthrol o ran darparu cynhyrchu gwrtaith dwysedd carbon isel a dadnitreiddio dŵr gwastraff.

Ffynonellau: Catalysis Natur