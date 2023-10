Proteinau Planhigion Synthetig yn Dangos Potensial Addawol ar gyfer Trin Clefyd Huntington

By

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Cologne wedi darganfod dull newydd o drin clefyd Huntington, anhwylder niwroddirywiol. Defnyddiodd y tîm ensym synthetig yn deillio o blanhigion, a elwir yn peptidase prosesu stromal (SPP), a chanfod ei fod yn lleihau'r clwmpio o broteinau ailadrodd polyglutamin (polyQ) sy'n gysylltiedig â'r newidiadau patholegol yng nghlefyd Huntington.

Mae clefyd Huntington yn un o nifer o glefydau niwroddirywiol polyglutamin a achosir gan ailadrodd asidau amino glutamine mewn proteinau penodol. Mae cronni gormodol o'r ailadroddiadau polyQ hyn yn arwain at ffurfio dyddodion protein niweidiol, gan arwain at gamweithrediad cellog a marwolaeth. Er gwaethaf ymchwil dwys, nid oes iachâd ar gyfer y clefydau hyn ar hyn o bryd.

I archwilio triniaethau posibl, cyflwynodd yr ymchwilwyr y protein mutant huntingtin gwenwynig, sy'n achosi marwolaeth celloedd mewn niwronau dynol, i mewn i blanhigion. Yn syndod, canfuwyd bod y planhigion yn aros yn iach ac yn mynd ati i ddileu'r clystyrau protein huntingtin, yn wahanol i fodelau anifeiliaid a dynol y clefyd.

Nododd yr ymchwilwyr cloroplastau, organynnau planhigion sy'n gyfrifol am ffotosynthesis, fel y ffactor hanfodol wrth atal cronni protein gwenwynig mewn planhigion. Fe wnaethant ddarganfod bod y protein cloroplast SPP yn chwarae rhan allweddol yn y broses hon. Trwy gynhyrchu'r SPP planhigyn mewn modelau llyngyr celloedd dynol a nematod o glefyd Huntington, roedd yr ymchwilwyr yn gallu lleihau clystyrau protein a lleddfu symptomau afiechyd.

Mae'r canfyddiadau hyn yn cynnig gobaith ar gyfer datblygu SPP fel therapi posibl ar gyfer clefyd Huntington. Pwysleisiodd yr ymchwilwyr yr angen am ymchwiliad pellach i ddeall y mecanweithiau moleciwlaidd y mae SPP yn eu defnyddio i atal agregu proteinau ac i archwilio effeithiau posibl oddi ar y targed.

Ar ben hynny, mae'r astudiaeth yn agor posibiliadau ar gyfer darganfod proteinau planhigion eraill a all atal agregu proteinau sy'n gysylltiedig â chlefydau. Mynegodd yr ymchwilwyr eu cred bod ymchwil planhigion yn allweddol i ddod o hyd i gyffuriau newydd i drin clefydau dynol ac y gallai astudio planhigion fel modelau ymchwil heneiddio arwain at ddatblygiadau sylweddol yn y maes.

Mae’r tîm wedi sicrhau cyllid i ddod â’u syniad ar waith, gyda chynlluniau i sefydlu cwmni newydd sy’n cynhyrchu proteinau therapiwtig sy’n deillio o blanhigion i’w profi fel triniaethau posibl ar gyfer clefydau niwroddirywiol mewn pobl.

