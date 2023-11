Esblygiad Rhyfeddol yr Ysgwyddau: Mewnwelediadau o Bysgod Hynafol

Mae datblygiad yr ysgwydd mewn anifeiliaid wedi bod yn chwilfrydig ers tro gan fiolegwyr esblygiadol. Mae astudiaeth ddiweddar gan ymchwilwyr o Goleg Imperial Llundain a'r Amgueddfa Hanes Natur wedi taflu goleuni newydd ar y pwnc hwn trwy archwilio ffosiliau pysgod hynafol. Mae'r astudiaeth yn herio damcaniaethau presennol ac yn rhoi mewnwelediad newydd i darddiad ac esblygiad ysgwyddau mewn fertebratau.

Tra bod dwy ddamcaniaeth amlwg wedi’u cynnig yn y gorffennol, y damcaniaethau “bwa tagell” ac “esgyll”, maent wedi wynebu cyfyngiadau oherwydd prinder tystiolaeth ffosil. Fodd bynnag, roedd ailarchwiliad yr ymchwilwyr o blacoderm ffosil, Kolymaspis sibirica, sy'n dyddio'n ôl i tua 407 miliwn o flynyddoedd yn ôl, yn cynnig mewnwelediadau arloesol.

Datgelodd arsylwad manwl Dr. Martin Brazeau gymal pen-ysgwydd rhyfedd yn achos ymennydd y placoderm. Wrth gymharu'r nodwedd hon â physgod gên cynharach, sylwodd yr ymchwilwyr ar debygrwydd trawiadol i fwâu tagell, gan awgrymu eu rôl hanfodol yn natblygiad ysgwydd ac esblygiad.

At hynny, arweiniodd absenoldeb mwy na phum bwa tagell mewn pysgod ên ynghyd â'r darganfyddiad o achos yr ymennydd at gynnig diddorol. Roedd yr ymchwilwyr yn rhagdybio bod y chweched bwa tagell yn gweithredu fel ffin yn gwahanu'r pen oddi wrth y corff ac yn chwarae rhan sylfaenol wrth ffurfio ysgwyddau.

Pwysleisiodd Dr. Brazeau natur ddeinamig esblygiad, gan amlygu efallai nad yw bwâu tagell yn bodoli mewn anatomeg fodern, ond bod eu dylanwad yn parhau. Mae'r astudiaeth yn annog cydgyfeirio'r damcaniaethau tagell a phlyg esgyll, gan annog ymchwilwyr i gyfuno dirnadaeth o'r ddwy ddamcaniaeth.

Mae ymchwil cyffrous ar y gweill yn y dyfodol, gyda Dr. Zerina Johnson o'r Amgueddfa Hanes Natur yn mynegi disgwyliad am ddatguddiadau posibl o'u casgliad pysgod ffosil. Trwy ddadansoddi mwy o ddata, mae gwyddonwyr yn gobeithio datgelu rhagor o fanylion am esblygiad ysgwyddau, gan ganiatáu ar gyfer dealltwriaeth ddyfnach o'r nodwedd anatomegol hanfodol hon.

I gloi, mae'r astudiaeth hon yn rhoi persbectif diddorol ar esblygiad ysgwyddau mewn fertebratau. Mae’n tanlinellu gwerth ymchwil rhyngddisgyblaethol, sy’n cyfuno ffosilau, bioleg ddatblygiadol, ac anatomeg gymharol i roi pos ein gorffennol anatomegol at ei gilydd. Mae'r mewnwelediadau a enillwyd nid yn unig yn cyfoethogi ein gwybodaeth o'r gorffennol ond hefyd yn gosod y sylfaen ar gyfer astudiaethau esblygiadol yn y dyfodol.

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth yw placoderms?

A: Roedd placoderms yn bysgod hynafol a fodolai yn ystod y cyfnod Defonaidd, tua 420 i 360 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Roeddent yn adnabyddus am eu platiau arfog nodedig ac roeddent ymhlith yr asgwrn cefn gên cyntaf, gan chwarae rhan arwyddocaol yn esblygiad strategaethau bwydo amrywiol.

C: Pa nodweddion ffisegol oedd gan placoderms?

A: Roedd gan y placoderms allsgerbwd caled, esgyrnog a oedd yn debyg i blatiau arfwisg, gan amddiffyn eu pen a'u thoracs. Roedd ganddyn nhw enau, a oedd yn ddatblygiad esblygiadol hollbwysig, ac yn lle dannedd, roedd ganddyn nhw blatiau esgyrnog miniog i ddal a malu eu hysglyfaeth.

C: Ble roedd placoderms yn byw, a beth oedd eu dosbarthiad?

A: Roedd placoderms yn byw mewn amgylcheddau dyfrol amrywiol, gan gynnwys afonydd dŵr croyw, llynnoedd, a moroedd hallt. Mae ffosilau placodermau wedi'u darganfod ar bob cyfandir, sy'n dangos eu dosbarthiad byd-eang yn ystod y cyfnod Defonaidd.

C: Beth arweiniodd at ddifodiant placoderms?

A: Mae'r rhesymau y tu ôl i ddifodiant sydyn a dirgel placoderms ar ddiwedd y cyfnod Defonaidd yn dal i fod yn destun dadl ymhlith paleontolegwyr. Fodd bynnag, roedd eu hymddangosiad fel y fertebratau gên cyntaf yn garreg filltir esblygiadol arwyddocaol.

C: Sut mae placoderms yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o esblygiad asgwrn cefn?

A: Mae placoderms yn cynnig cipolwg gwerthfawr ar hanes esblygiadol cynnar asgwrn cefn gên, gan gynnwys pysgod modern a hyd yn oed bodau dynol. Mae eu ffosilau yn ffenestri i daith ryfeddol bywyd asgwrn cefn ar y Ddaear.

(Sylwer: Ni ellid adnabod yr erthygl ffynhonnell ar gyfer y cynnwys a ailysgrifennwyd gan na ddarparwyd URL na gwybodaeth ffynhonnell benodol i'r erthygl.)