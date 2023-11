Cawod Taurid Meteor: Gwyl Nefol mewn Dwy Act

By

Mae cawod meteor Taurid yn ddigwyddiad blynyddol sy'n swyno'r sêr a'r selogion seryddiaeth fel ei gilydd. Yn wahanol i gawodydd meteor eraill, mae'r Taurids yn cynnig profiad unigryw gyda dwy noson frig ar wahân yn digwydd bum diwrnod ar wahân. Mae'r cawodydd hyn yn enwog am eu peli tân - meteorau disglair sy'n goleuo awyr y nos wrth iddynt blymio trwy atmosffer y Ddaear. Er efallai na fydd y Taurids yn cynhyrchu nifer fawr o sêr saethu, mae eu harddangosfa nefol yn un na ddylid ei golli.

Act gyntaf y perfformiad cosmig hwn yw cawod meteor y De Taurid, gan gyrraedd ei uchafbwynt yn hwyr ar ddydd Llun, Tachwedd 6, ac yn gynnar ar ddydd Mawrth, Tachwedd 7. Er bod y gawod yn ymestyn o fis Medi 23 i fis Rhagfyr 8, mae'r gweithgaredd mwyaf rhyfeddol yn digwydd ar y rhain dyddiadau penodol. Yn dilyn y sioe hon, mae'r llwyfan wedi'i osod ar gyfer yr ail act - cawod meteor y Northern Taurid. Yn cael ei gynnal dros nos ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 11, ac yn gynnar ddydd Sul, Tachwedd 12, mae'r arddangosfa hon yn addo ymchwydd nodedig mewn gweithgaredd peli tân.

Mae'r ddwy gawod meteor yn deillio o'r cytser Taurus, y tarw, sy'n addurno awyr y nos yn ystod tymor yr hydref. Er y gall ymddangos bod y meteors yn tarddu o gyffiniau Taurus, nid ydynt yn gysylltiedig â'r cytser ei hun. Yn lle hynny, maen nhw'n creu dawns hudolus gyda'r sêr, gan swyno gwylwyr gyda'u harddwch di-baid.

Er mwyn gweld y digwyddiadau nefol hudolus hyn, mae'n hanfodol ystyried amodau'r lleuad. Yn ystod anterth y Taurids Deheuol, bydd lleuad crychlyd 59% wedi'i goleuo'n wan yn harddu'r awyr o hanner nos ymlaen. Fodd bynnag, mae copa Northern Taurids yn cyd-daro â lleuad cilgant sy'n gwanhau, gyda dim ond 4% o olau, yn codi ychydig cyn codiad haul. Mae'r tywyllwch optimaidd hwn yn rhoi'r cyfle gorau i arsylwyr weld sêr saethu a pheli tân - ar yr amod bod awyr y nos yn parhau i fod yn glir.

Wrth i gawodydd meteor Taurid wneud eu hymddangosiad, mae'n bwysig deall y ffenomen y maent yn ei chynrychioli. Mae sêr saethu, y cyfeirir atynt yn wyddonol fel meteoroidau, yn ronynnau bach sy'n mynd i mewn i atmosffer y Ddaear, gan greu rhediadau goleuol ar draws yr awyr wrth iddynt ddadelfennu. Mae NASA yn awgrymu y gallai ffynhonnell y Taurids fod yn gomed 2P/Encke, a allai o bosibl adael llwybr o falurion creigiog ger orbit y Ddaear ganrifoedd yn ôl.

Paratowch i gael eich swyno gan gawod meteor Taurid wrth iddi ddatblygu mewn dwy act wahanol. Marciwch eich calendrau a manteisiwch ar y cyfle i weld y sioe nefol hon sy'n addo tanio dychymyg y sêr a'n hatgoffa o'r rhyfeddodau enfawr sy'n bodoli y tu hwnt i'n planed.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Faint o sêr saethu sydd i'w gweld yn ystod nosweithiau brig cawodydd meteor Taurid?

A: Ar gyfartaledd, mae cawodydd meteor Taurid yn cynnig llai na 10 seren saethu yr awr ar eu nosweithiau brig.

C: Pam mae sêr saethu yn fwy gweladwy ym mis Tachwedd?

A: Mae mis Tachwedd yn fis ardderchog i arsylwi ar sêr saethu oherwydd digonedd o feteorau achlysurol.

C: A yw cawodydd meteor Taurid De a Gogleddol yn digwydd ar yr un pryd?

A: Na, mae cawod meteor Taurid De yn cyrraedd uchafbwynt yn gynnar ym mis Tachwedd, tra bod cawod meteor Gogledd Taurid yn cyrraedd ei hanterth ychydig ddyddiau'n ddiweddarach.

C: A yw cawodydd meteor Taurid yn gysylltiedig â'r names Taurus?

A: Er ei bod yn ymddangos bod cawodydd meteor yn dod o'r un rhanbarth o'r awyr â Taurus, nid ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig â'r cytser.

C: Beth sy'n achosi sêr saethu?

A: Mae sêr saethu yn cael eu creu pan fydd meteoroidau, gronynnau bach, yn mynd i mewn i atmosffer y Ddaear ac yn anweddu, gan gynhyrchu rhediadau golau.

C: Beth yw ffynhonnell debygol cawodydd meteor Taurid?

A: Mae'n bosibl bod y Taurids yn tarddu o gomed 2P/Encke, a allai o bosibl adael llwybr o falurion creigiog ger orbit y Ddaear flynyddoedd lawer yn ôl.