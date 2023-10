Cawod Meteor Orionid i Oleuo Awyr

By

Disgwylir i gawod meteor Orionid, a ddechreuodd ar Hydref 2 ac a fydd yn parhau tan Dachwedd 7, gyrraedd uchafbwynt ddydd Sadwrn. Er y gallai tywydd anffafriol yn y DU lesteirio gwelededd, mae'n bosibl y bydd gwyliwr awyr mewn rhannau eraill o'r byd yn dyst i'r olygfa seryddol hon. Mae'r gawod yn tarddu o weddillion a adawyd ar ôl gan gomed Halley, un o'r comedau mwyaf adnabyddus mewn hanes. Wrth i'r gomed gylchdroi'r Haul, mae darnau bach yn torri i ffwrdd, gan ffurfio llwybr o lwch a rhew. Pan fydd y gweddillion hyn yn mynd i mewn i atmosffer y Ddaear ar gyflymder cyflym o 41 milltir yr eiliad, maen nhw'n llosgi oherwydd ffrithiant, gan greu rhediadau golau.

Mae'r gawod meteor hon yn dal lle arwyddocaol yn y calendr digwyddiadau nefol blynyddol. Mae Dr. Minjae Kim, ffisegydd o Brifysgol Warwick, yn ei ddisgrifio fel cyfle unigryw i'r rhai a gollodd y cyfle i fod yn dyst i gomed Halley. Er mai dim ond bob 75-76 mlynedd y mae'r gomed ei hun yn pasio'r Ddaear, mae cawod meteor Orionid yn digwydd yn flynyddol, gan ddarparu rhywfaint o iawndal i'r rhai a allai fod wedi methu ymddangosiad y gomed. Mae cawodydd meteor wedi'u henwi ar ôl y cytser y mae'n ymddangos eu bod yn tarddu ohoni, ac yn achos yr Orionidau, ymddengys eu bod yn dod o gyfeiriad Orion.

I arsylwi cawod meteor Orionid, yr amser gorau fydd rhwng hanner nos a chodiad haul ddydd Sadwrn, Hydref 21. Gellir gweld y digwyddiad hwn o hemisffer y gogledd a'r de, ond bydd gwelededd yn well mewn awyr glir. Argymhellir dod o hyd i leoliad awyr agored tywyll heb fawr o lygredd golau. Bydd y meteors i'w gweld ar draws yr awyr gyfan, felly bydd dewis man agored eang yn caniatáu sganio'r arddangosfa nefol yn well. Gan fod amseriad meteors yn croesi'r awyr yn anrhagweladwy, efallai mai gêm aros fydd hi. Gall dod â diodydd a byrbrydau wella'r profiad.

Os na allwch fod yn dyst i gawod y meteor ddydd Sadwrn, bydd cyfleoedd o hyd i’w gweld yn ei chyfnod uchaf tan tua Hydref 28.

