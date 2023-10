Yr Orionidau: Cawod Meteor ysblennydd

By

Mae cawod meteor Orionids, un o'r cawodydd meteor mwyaf adnabyddus a mwyaf dibynadwy, yn olygfa i'w gweld. Os ydych chi erioed wedi meddwl am y sêr saethu hynny yn awyr y nos, mae'n bwysig gwybod nad sêr ydyn nhw mewn gwirionedd, ond meteoroidau, sef creigiau sy'n teithio yn y gofod. Gall y meteoroidau hyn amrywio o ran maint o gerrig mân a thywod i wrthrychau mwy.

Wrth i'r Ddaear symud trwy ei orbit o amgylch yr Haul, mae'n rhedeg i mewn i'r meteoroidau hyn ar hap o bryd i'w gilydd. Mewn gwirionedd, mae tua 48 tunnell o ddeunydd o'r gofod yn taro'r Ddaear bob dydd. Pan fydd y meteoroidau hyn yn mynd i mewn i atmosffer y Ddaear, maen nhw'n dod yn feteors. Mae'r Orionidau, gyda chyflymder cyfartalog o tua 61 km/s, yn llosgi ar uchderau uchel, gan greu rhediadau llachar yn yr awyr sy'n weladwy am gyfnod byr.

Nid yw cawodydd meteor fel yr Orionids yn gyfarfyddiadau ar hap â meteoroidau. Maent yn digwydd pan fydd y Ddaear yn mynd trwy ranbarthau dwysach o falurion gofod a adawyd ar ôl gan gomedau wrth iddynt deithio o amgylch yr Haul. Mae comedau wedi’u gwneud o ddeunydd rhydd sy’n cael ei ddal at ei gilydd gan nwyon rhewllyd, a phan ddaw’r Ddaear ar draws y malurion hwn, mae’n arwain at arddangosfa ysblennydd o feteoriaid yn ymledu drwy’r awyr.

Mae'r Orionidau, yn arbennig, o ddiddordeb oherwydd eu bod yn gysylltiedig â chomed Halley. Mae comed Halley, sy'n cwblhau orbit bob 75 mlynedd, yn gadael llwybr o rwbel rhydd ar ei ôl wrth i'w iâ droi'n nwy pan ddaw'n agos at yr Haul. Pan fydd y Ddaear yn mynd trwy'r malurion hwn, rydyn ni'n profi cawod meteor Orionids.

I fwynhau cawodydd meteor fel yr Orionids, nid oes angen unrhyw offer arbennig. Fodd bynnag, mae'n bwysig dewis yr amser a'r lleoliad cywir. Mae cawodydd meteor wedi'u henwi ar ôl cytserau, sy'n nodi i ba gyfeiriad y mae'r meteors yn mynd i mewn i'n hatmosffer. Ar gyfer yr Orionidau, mae'r pelydrol yn gorwedd yng nghytser Orion, ychydig tuag at ben chwith ei ysgwydd. Yr amser mwyaf addawol o'r nos i arsylwi ar yr Orionidau fel arfer yw'r ail hanner.

Mae'r Orionids yn dechrau yn gynnar ym mis Hydref ac yn dod i ben yn gynnar ym mis Tachwedd, gyda'r uchafbwynt yn digwydd ar 21-22 Hydref 2023. Yn ystod y brig, gallwch ddisgwyl gweld cyfartaledd o 40-70 meteors yr awr. Gall llygredd golau rwystro gwelededd, felly mae dod o hyd i le i ffwrdd o oleuadau llachar yn hanfodol. Yn ogystal, mae caniatáu i'ch llygaid addasu i'r tywyllwch am 20 i 30 munud yn hanfodol ar gyfer gweld hyd yn oed y meteors lleiaf.

Mae gwylio meteoriaid yn weithgaredd gwych sy'n eich galluogi i gamu y tu allan i'ch trefn brysur a chysylltu â'r bydysawd. Mae'n gofyn am amynedd, yn ogystal ag ymdeimlad o dawelwch ac ymwybyddiaeth o'ch amgylchoedd. Felly, cymerwch ddiod cynnes, dewch o hyd i lecyn cyfforddus, a mwynhewch arddangosfa syfrdanol cawod meteor Orionids.

Diffiniadau:

- Meteoroid: Creigiau yn teithio yn y gofod.

– Meteor: Meteoroid sydd wedi mynd i mewn i atmosffer y Ddaear ac sy'n llosgi.

– Cawod Meteor: Digwyddiad nefol lle gellir gweld meteors lluosog yn tarddu o'r un pelydrol.

– Comet: Pelen eira fudr wedi'i gwneud o ddeunydd rhydd sy'n cael ei dal at ei gilydd gan nwyon wedi'u rhewi.

– Radiant: Y pwynt yn yr awyr y mae meteors cawod meteor yn tarddu ohono.

Ffynonellau:

– “Yr Orionidau: Chwiliwch am Noson Sêr Saethu Y Mis Hwn”, Forbes

- “Space Rocks 101: Beth yw Meteoroidau, Meteors a Meteorynnau?”, NASA