Erthygl Newydd: Dau ofodwr NASA yn Paratoi ar gyfer Llwybr Gofod Hanesyddol

Mae dau ofodwr NASA yn gwneud paratoadau terfynol ar gyfer taith ofod arloesol y tu allan i'r Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) i wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol mewn orbit daear isel. Bydd y digwyddiad carreg filltir hwn yn nodi’r eildro mewn hanes i ddwy fenyw fentro allan gyda’i gilydd o’r orsaf ofod.

Wedi'i drefnu i gychwyn am 8:05 am ET ddydd Mercher, disgwylir i'r llwybr gofod bara tua chwe awr a hanner. Yn gyffrous, bydd NASA yn darparu darllediadau byw o'r gweithgaredd allgerbydol ar wahanol lwyfannau gan gynnwys sianel YouTube NASA, ap NASA, a NASA TV. Yn ogystal, gallwch diwnio i mewn trwy'r porthiant darlledu pwrpasol.

Yn ystod y genhadaeth bwysig hon, bydd gofodwyr NASA Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara yn cyflawni sawl tasg hanfodol. Byddant yn dechrau trwy dynnu blwch electroneg o antena cyfathrebu ar yr orsaf ofod. Ymhellach, byddant yn disodli un o'r 12 cynulliad sy'n cynnal twndel, sy'n chwarae rhan hanfodol wrth gylchdroi araeau solar yr ISS i olrhain yr Haul wrth iddo orbitio'r Ddaear.

Yn nodedig, mae arwyddocâd aruthrol i'r llwybr gofod hwn gan mai hwn fydd y cyntaf i Moghbeli ac O'Hara. Mae hefyd yn dilyn y cynsail hanesyddol a osodwyd yn 2019 pan ddechreuodd gofodwyr NASA Christina Koch a Jessica Meir ar y daith ofod gyntaf erioed i ferched yn unig, gan brofi i bob pwrpas alluoedd a chyfraniadau menywod wrth archwilio'r gofod.

Wedi'i gynllunio'n wreiddiol ar gyfer Hydref 12, cafodd y llwybr gofod ei ohirio oherwydd gollyngiad oerydd o reiddiadur wrth gefn ar y modiwl Rwsiaidd. Datgelodd archwiliad diweddar swigen o oerydd gweddilliol yn gollwng allan yn ystod llwybr gofod ar Hydref 25, gan achosi gofodwyr Rwsia i ddychwelyd i'r orsaf. Er nad yw NASA wedi darparu diweddariad ar y gollyngiad, y gobaith yw na fydd yn effeithio ar y llwybr gofod sydd ar ddod.

Trwy'r ymdrechion rhyfeddol hyn, mae NASA yn parhau i wthio ffiniau archwilio'r gofod wrth sicrhau cynnal a chadw a gweithrediad llyfn yr ISS. Mae ymdrechion ysbrydoledig y gofodwyr Moghbeli ac O'Hara yn dyst i ymroddiad a sgil tîm cyfan NASA.

Cwestiynau Cyffredin

1. Beth yw llwybr gofod?

Llwybr gofod, a elwir hefyd yn weithgaredd allgerbydol (EVA), yw pan fydd gofodwr yn gadael ei long ofod i wneud tasgau ac atgyweiriadau y tu allan yng ngwactod y gofod.

2. Beth yw'r Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS)?

Mae'r Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) yn orsaf ofod gyfanheddol mewn orbit daear isel. Mae'n gwasanaethu fel labordy ymchwil, arsyllfa, a phreswylfa ar gyfer gofodwyr o wahanol wledydd.

3. Pa mor hir fydd y llwybr gofod yn para?

Amcangyfrifir y bydd y llwybr gofod yn para tua chwe awr a hanner, gan ddechrau am 8:05 am ET.

4. Ble gallaf wylio'r darllediad byw o'r llwybr gofod?

Bydd NASA yn darparu darllediadau byw o'r llwybr gofod ar eu sianel YouTube swyddogol, ap NASA, a NASA TV.