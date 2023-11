Astudiaeth Newydd yn Datgelu Cymhlethdod Ymddygiad Olrhain Haul Blodau'r Haul

Mae blodau'r haul wedi bod yn adnabyddus ers amser maith am eu gallu hynod ddiddorol i olrhain symudiad yr haul, ymddygiad o'r enw heliotropig. Fodd bynnag, mae astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn PLoS Biology yn herio'r gred flaenorol bod y symudiad hwn yn cael ei reoli'n gyfan gwbl gan ffotoreceptor o'r enw ffototropiaeth. Yn lle hynny, mae ymchwilwyr o Brifysgol California wedi darganfod bod sawl math o ffoto-ymatebion yn ymwneud â phlygu blodau'r haul tuag at olau'r haul.

Mewn arbrawf blaenorol a gynhaliwyd yn 2016, canfu’r biolegydd planhigion Stacey Harmer a’i thîm fod planhigion ifanc blodyn yr haul yn olrhain golau’r haul oherwydd patrymau amlwg yn ystod tyfiant coesyn. Datgelodd yr astudiaeth fod blodau'r haul a dyfwyd dan do yn wynebu golau artiffisial yn uniongyrchol a genynnau actifedig sy'n gysylltiedig â ffototropin. Yn syndod, nid oedd blodau haul a dyfwyd yn yr awyr agored yn dangos unrhyw wahaniaethau arwyddocaol yn eu hymateb i symudiad yr haul. Darganfu ymchwilwyr fod gan blanhigion awyr agored systemau derbyniad golau eraill, megis mecanwaith i osgoi golau coch a gynhyrchir yn y cysgod. Mae'r mecanwaith hwn yn cael ei actifadu ar ochr orllewinol coesyn blodyn yr haul yn gynnar yn y dydd pan fo'r haul yn y dwyrain.

Daeth yr ymchwilwyr i'r casgliad bod yna lwybrau moleciwlaidd lluosog yn ymwneud â thracio solar blodau'r haul, gan amlygu cymhlethdod yr ymddygiad hwn. Fodd bynnag, nid ydynt eto wedi nodi'r genynnau penodol sy'n gyfrifol am heliotropig. Gallai deall y llwybrau moleciwlaidd hyn fod yn werthfawr i fridwyr wrth iddynt ddatblygu planhigion sy'n cadw'r gallu hwn.

Un o ganfyddiadau mwyaf syfrdanol yr astudiaeth oedd pa mor gyflym y mae blodau'r haul yn dysgu olrhain yr haul. Pan symudwyd blodau'r haul a dyfwyd yn y labordy yn yr awyr agored, fe ddechreuon nhw ar unwaith ar ôl yr haul. Mae hyn yn awgrymu bod y planhigion sy’n cael eu tyfu mewn labordy wedi cael rhyw fath o “ailweirio” a bod blodau’r haul sy’n cael dilyn yr haul yn tueddu i dyfu’n well na’r rhai nad ydyn nhw.

Yn ddiddorol, wrth i flodau'r haul aeddfedu, maent yn colli eu gallu i blygu tuag at yr haul. Ar ôl iddynt gyrraedd aeddfedrwydd, daw eu symudiad i ben, ac maent yn parhau i wynebu'r gorllewin am weddill eu hoes. Fodd bynnag, mae gan yr ymddygiad hwn ei fanteision. Mae blodau haul hŷn yn rhyddhau gwres ychwanegol, sy'n denu pryfed peillio. Mae hyn, yn ei dro, yn caniatáu i flodau haul hŷn atgynhyrchu.

Mae'r astudiaeth newydd hon yn rhoi persbectif newydd ar ymddygiad olrhain haul blodau'r haul, gan ddatgelu cymhlethdod a phwysigrwydd mecanweithiau ffoto-ymateb lluosog. Mae angen ymchwil pellach i ddatod y llwybrau moleciwlaidd dan sylw a thaflu goleuni ar seiliau genetig heliotropig.

Cwestiynau Cyffredin

Pam mae blodau'r haul yn olrhain yr haul?

Mae blodau'r haul yn olrhain yr haul fel rhan o ymddygiad o'r enw heliotropig, lle maen nhw'n plygu eu dail a'u blodau tuag at olau'r haul. Mae'r symudiad hwn yn caniatáu iddynt wneud y mwyaf o'u hamlygiad i olau'r haul ar gyfer ffotosynthesis, proses hanfodol ar gyfer eu twf a'u goroesiad.

Beth yw heliotropiaeth?

Heliotropiaeth yw'r ffenomen y mae planhigion yn cyfeirio eu dail a'u blodau tuag at olau'r haul. Mae'n helpu planhigion i wneud y mwyaf o'r golau haul a gânt ar gyfer cynhyrchu ynni a thyfu.

Pam mae blodau haul hŷn yn rhoi'r gorau i olrhain yr haul?

Wrth i flodau'r haul aeddfedu, daw eu symudiad i olrhain yr haul i ben. Maent yn parhau i wynebu'r gorllewin am gyfnod amhenodol nes iddynt farw. Fodd bynnag, mae blodau haul hŷn yn rhyddhau gwres ychwanegol, sy'n denu pryfed peillio ac yn eu galluogi i atgenhedlu.

Pa mor gyflym mae blodau'r haul yn dysgu olrhain yr haul?

Mae blodau'r haul yn dangos gallu rhyfeddol i addasu'n gyflym i olrhain yr haul. Pan symudir blodau'r haul a dyfir mewn labordy yn yr awyr agored, maent yn dechrau dilyn yr haul ar unwaith, gan nodi proses ddysgu gyflym. Mae'r ymddygiad hwn yn awgrymu rhyw fath o “ailweirio” yn y planhigion.