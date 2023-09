Mae gwyddonwyr yn Astudio Peryglon Iechyd ac Atebion ar gyfer Teithio i'r Gofod yn y Dyfodol

By

Gyda'r nifer cynyddol o deithiau â chriw i'r gofod a chynlluniau ar gyfer taith i'r blaned Mawrth yn y dyfodol, mae gwyddonwyr yn gweithio i liniaru'r peryglon iechyd sy'n gysylltiedig â theithio yn y gofod. Un o'r prif bryderon yw ymbelydredd gofod. Mae gofodwyr sy'n teithio y tu hwnt i'r Orsaf Ofod Ryngwladol yn agored i ymbelydredd parhaus, a all gael effeithiau andwyol ar y systemau nerfol a chardiofasgwlaidd. Mae NASA yn datblygu technoleg i amddiffyn gofodwyr rhag ymbelydredd, gan gynnwys adeiladu deunyddiau gwyro i gerbydau gofod a siwtiau gofod. Gall rhai dietau ac atchwanegiadau, fel enterade, hefyd helpu i leihau effeithiau amlygiad i ymbelydredd.

Mae newidiadau disgyrchiant yn y gofod hefyd yn peri risgiau i ofodwyr. Heb effeithiau disgyrchiant y Ddaear, gall cyhyrau ac esgyrn ddirywio dros gyfnodau hir o amser. I wrthweithio hyn, bydd angen i ofodwyr ymarfer corff a chymryd atchwanegiadau, fel bisffosffonad, i gynnal eu hiechyd cyhyrysgerbydol. Mae microgravity hefyd yn effeithio ar y system gylchrediad gwaed, gan achosi hylifau i symud tuag at y pen. Gall hyn arwain at ehangu gofodau llawn hylif yn yr ymennydd a chyfrannu at syndrom niwro-ocwlar sy'n gysylltiedig â hediad gofod, sy'n effeithio ar strwythur a swyddogaeth y llygaid. Mae gwyddonwyr yn archwilio'r defnydd o bants arbenigol i ailddosbarthu hylifau yn y corff a lliniaru'r effeithiau hyn.

Yn ogystal â pheryglon iechyd corfforol, gall ynysu teithio i’r gofod hefyd gael effeithiau dwys ar iechyd meddwl. Gall byw a gweithio’n agos gyda’r un grŵp o bobl am fisoedd yn ddiweddarach, heb allu gweld teulu neu ffrindiau, fod yn heriol yn feddyliol. Bydd angen i ofodwyr ddysgu sut i reoli unigedd eithafol a chymryd camau i gynnal eu lles meddyliol yn ystod teithiau gofod hir.

Yn gyffredinol, wrth i deithio i’r gofod ddod yn fwy cyffredin ac wrth i gynlluniau ar gyfer teithiau i’r blaned Mawrth yn y dyfodol fynd rhagddynt, mae’n hanfodol i wyddonwyr astudio a datblygu atebion ar gyfer y peryglon iechyd y gall gofodwyr eu hwynebu. Drwy fynd i’r afael â’r heriau hyn, gallwn sicrhau diogelwch a lles gofodwyr ar eu teithiau i’r sêr.

Diffiniadau:

1. Kevlar: Ffibr synthetig cryf sy'n gwrthsefyll gwres a ddefnyddir mewn dillad a deunyddiau amddiffynnol.

2. Polyethylen: Polymer ysgafn, gwydn a hyblyg a ddefnyddir yn aml mewn amrywiol gymwysiadau, gan gynnwys pecynnu a chynhyrchion plastig.

3. Enterade: Atodiad dietegol a ddefnyddir i liniaru sgîl-effeithiau gastroberfeddol amlygiad ymbelydredd, a ddefnyddir hefyd mewn cleifion canser yn ystod therapi ymbelydredd.

4. Bisphosphonate: Dosbarth o gyffuriau a ddefnyddir i atal esgyrn rhag chwalu a thrin osteoporosis.

Ffynonellau:

- Erthygl wreiddiol: “Sut i liniaru risgiau ymbelydredd a pheryglon eraill o deithio yn y gofod” gan Janelle Wheat ac Angela Hill, The Conversation.