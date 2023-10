Manteision Teiars Nitrogen mewn Gweithrediadau Mwyngloddio

By

Mae gweithredwyr mwyngloddio yn wynebu'r her barhaus o gynnal cynhyrchiant tra'n sicrhau diogelwch eu criwiau mewn amodau gwaith heriol. Mae cerbydau mwyngloddio mawr, fel llwythwyr a thryciau cludo, yn chwarae rhan ganolog yn y pryderon hyn ac mae angen teiars sy'n effeithiol ac yn ddiogel.

Mae diogelwch teiars o'r pwys mwyaf yn y diwydiant mwyngloddio. Rhaid i'r teiars ar gerbydau mwyngloddio ddarparu sefydlogrwydd a tyniant i symud deunyddiau ac atal damweiniau. Fodd bynnag, gall pwysau a phŵer y peiriannau hyn arwain at fethiannau teiars, a all achosi problemau a hyd yn oed achosi risg o ffrwydrad. Ar hyn o bryd, mae teiars cerbydau mwyngloddio yn aml yn cael eu llenwi ag aer sy'n cynnwys ocsigen, sy'n cynyddu'r risg o rwyg neu ffrwydrad a achosir gan wreichionen.

Un ateb i liniaru'r risg hon yw llenwi teiars cerbydau mwyngloddio â nitrogen yn lle aer. Mae nitrogen eisoes wedi'i ddefnyddio mewn cerbydau teithwyr i gynnal pwysau teiars a chynyddu effeithlonrwydd tanwydd, ac mae'n cynnig budd ychwanegol o fwy o ddiogelwch mewn cerbydau mwyngloddio. Pan fydd teiars yn cael eu llenwi â nitrogen, mae'r risg o ffrwydrad yn cael ei leihau'n sylweddol.

Mae nitrogen yn darparu nifer o fanteision uniongyrchol ar gyfer teiars cerbydau mwyngloddio. Mae'n arwain at golli pwysau yn arafach a llai o gyrydiad o gydrannau teiars metelaidd a achosir gan anwedd dŵr. Mae hyn yn golygu gwell diogelwch i weithwyr a gweithredwyr mwyngloddio.

Yn ogystal, mae nitrogen yn helpu i ymestyn oes teiars trwy arafu datchwyddiant. Er y gall ocsigen a nitrogen dreiddio trwy'r wal deiars, mae nitrogen yn ei wneud bedair gwaith yn arafach nag ocsigen a dros 100 gwaith yn arafach nag anwedd dŵr. Gall hyn arwain at gynnydd o 10% ym mywyd y teiars.

Gall methiannau teiars arwain at stopio gweithio ac amser segur sylweddol. Mae nitrogen yn helpu i gadw teiars wedi'u chwyddo i'r eithaf, gan leihau hyblygrwydd a ffrithiant, sy'n lleihau'r risg o orboethi teiars a methiant. Mae hefyd yn gwella effeithlonrwydd tanwydd, gan fod colli nitrogen yn arafach o'i gymharu ag ocsigen.

Mae teiars cerbydau mwyngloddio yn berygl diogelwch oherwydd eu maint, màs a phwysau. Mae llenwi'r teiars hyn ag ocsigen yn cynyddu'r risg o danau teiars, yn enwedig mewn mwyngloddiau tanddaearol. Mae teiars llawn nitrogen yn lleihau'r risg hon yn sylweddol.

Er bod heriau i weithredu system chwyddiant nitrogen, megis cost cludo nitrogen yn drwm ac allyriadau-drwm i safleoedd mwyngloddio anghysbell, mae yna atebion posibl. Mae rhai cwmnïau'n archwilio cynhyrchu nitrogen mewn safleoedd mwyngloddio, a fyddai'n cynnig arbedion cost ac yn caniatáu ar gyfer defnyddio nitrogen mewn prosesau mwyngloddio eraill, megis atal methan mewn mwyngloddio glo.

Er nad yw'r defnydd o deiars nitrogen mewn gweithrediadau mwyngloddio yn eang, mae'n ennill poblogrwydd, yn enwedig yn Ne Affrica, lle mae wedi dod yn safon diwydiant. Mae generaduron nitrogen yn cael eu cyflenwi i weithrediadau mwyngloddio mewn gwahanol wledydd, ac mae'r dechnoleg yn hawdd ei defnyddio ac yn hawdd ei gosod.

I gloi, mae defnyddio teiars nitrogen mewn gweithrediadau mwyngloddio yn cynnig nifer o fanteision, yn bennaf o ran diogelwch. Er bod heriau i'w goresgyn, gallai gweithredu generaduron nitrogen mewn mwyngloddiau tanddaearol ddarparu manteision ychwanegol o ran arbedion cost a gwell prosesau mwyngloddio.

