Mae'r Corff Dynol yn Cynnwys Triliynau o Gelloedd, Darganfyddiadau Astudio

Mae astudiaeth newydd wedi amcangyfrif bod y corff dynol yn cynnwys nifer syfrdanol o gelloedd. Dadansoddodd ymchwilwyr fwy na 1,500 o bapurau i benderfynu bod gan y gwryw oedolyn cyffredin tua 36 triliwn o gelloedd, tra bod gan fenywod sy'n oedolion 28 triliwn a phlant 10 oed tua 17 triliwn. Roedd yr astudiaeth, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn PNAS, yn ystyried maint a nifer y 400 math o gelloedd ar draws 60 o feinweoedd yn y corff. Datgelodd y dadansoddiad berthynas wrthdro gyson rhwng maint a chyfrif celloedd. Mewn geiriau eraill, mae gan gelloedd mwy nifer gyffredinol is o gymharu â chelloedd llai. Mae'r patrwm hwn yn rhychwantu ystod eang o feintiau celloedd, o gelloedd gwaed coch bach i gelloedd cyhyrau mawr.

Roedd awduron yr astudiaeth yn cydnabod bod cyfyngiadau i'w canfyddiadau. Mae’r ffigurau a ddarparwyd yn seiliedig ar oedolion a phlant “cyfartalog”, ac nid ydynt yn cyfrif am yr amrywiad sylweddol mewn maint a phwysau ymhlith unigolion. Nododd yr ymchwilwyr hefyd fod ansicrwydd yn eu hamcangyfrifon oherwydd y ddibyniaeth ar fesuriadau anuniongyrchol yn hytrach na mesuriadau uniongyrchol o fàs celloedd. Fodd bynnag, mae'r astudiaeth wedi tynnu sylw at anghysondebau mewn amcangyfrifon cyfrif celloedd blaenorol, a allai fod â goblygiadau i'n dealltwriaeth o iechyd sy'n gysylltiedig â lymffocytau a chlefydau fel HIV a lewcemia. Canfu'r astudiaeth fod tua 2 triliwn o lymffocytau yn y corff dynol, bedair gwaith yn uwch na'r amcangyfrifon blaenorol.

Mae angen ymchwil pellach i gael dealltwriaeth fwy cynhwysfawr o gyfrif celloedd yn y corff dynol, yn enwedig mewn perthynas â menywod a phlant. Fodd bynnag, mae'r astudiaeth hon yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i'r nifer helaeth o gelloedd sy'n ffurfio'r corff dynol a'r berthynas rhwng maint a chyfrif celloedd.

