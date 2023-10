Amcangyfrif Cyfanswm Nifer yr Anifeiliaid ar y Ddaear: Pam Mae'n Bwysig

By

Mae gwyddonwyr wedi cael eu swyno ers amser maith gan y cwestiwn o faint o anifeiliaid sydd erioed wedi bodoli ar y Ddaear. I ddechrau amcangyfrif y nifer enfawr hwn, mae ymchwilwyr fel arfer yn dechrau trwy bennu cyfanswm nifer y rhywogaethau anifeiliaid. O 2022, mae tua 2.16 miliwn o rywogaethau anifeiliaid wedi'u disgrifio'n ffurfiol, er y gall rhai o'r rhain fod yn ddyblyg. O ystyried y posibilrwydd hwn, mae gwir nifer y rhywogaethau anifeiliaid hysbys tua 1.7 miliwn. Fodd bynnag, mae'r nifer hwn ymhell o fod yn gyflawn, wrth i wyddonwyr barhau i ddarganfod a disgrifio rhywogaethau anifeiliaid newydd bob blwyddyn.

Mewn astudiaeth nodedig a gyhoeddwyd yn 2011, amcangyfrifodd ymchwilwyr fod cyfanswm y rhywogaethau ewcaryotig ar y Ddaear oddeutu 8.7 miliwn, gyda thua 7.7 miliwn ohonynt yn anifeiliaid. Yn ddiddorol, mae pryfed yn cyfrif am tua hanner yr holl rywogaethau anifeiliaid - ffaith syfrdanol sy'n arddangos amrywiaeth enfawr bywyd ar ein planed.

Mae penderfynu faint o rywogaethau anifeiliaid sydd erioed wedi byw yn gofyn am ymchwilio i'r cofnod ffosil. Gan nad oedd y mwyafrif o rywogaethau anifeiliaid cynnar yn ffosileiddio'n dda, mae amcangyfrif cyfanswm nifer y rhywogaethau diflanedig yn heriol. Serch hynny, derbynnir yn gyffredinol bod tua 99.9% o'r holl rywogaethau sydd erioed wedi bodoli bellach wedi darfod. Gan ddefnyddio'r brasamcan hwn, mae arbenigwyr yn awgrymu y gallai cyfanswm nifer y rhywogaethau anifeiliaid sydd erioed wedi byw fod tua 770 miliwn.

Mae cyfrifo nifer yr anifeiliaid unigol sydd wedi byw yn y Ddaear yn dasg syfrdanol. Ar hyn o bryd, mae'r blaned yn gartref i 8 biliwn o bobl, ochr yn ochr â channoedd o biliynau o famaliaid, adar, pysgod a phryfed. Os byddwn yn allosod ar sail cyfrannau cymharol y rhywogaethau presennol, gallwn amcangyfrif y bu tua 4.5 x 10^27 o anifeiliaid drwy gydol hanes. Mae'r ffigwr syfrdanol hwn yn pwysleisio ehangder bioamrywiaeth y Ddaear.

Mae pennu cyfanswm yr anifeiliaid ar y Ddaear yn hanfodol er mwyn i wyddonwyr ddeall bioamrywiaeth sylfaenol y blaned ac amrywiadau yn y boblogaeth. Gyda bygythiad newid yn yr hinsawdd, datgoedwigo, llygredd, a ffactorau eraill yn arwain at ddigwyddiad difodiant torfol sylweddol, mae'n hanfodol deall cyfradd cefndir difodiant. Drwy wneud hynny, gall gwyddonwyr ddeall yr argyfwng presennol yn well a gweithio tuag at warchod a gwarchod rhywogaethau sydd mewn perygl.

