Mae Pryfed Ffrwythau'n Defnyddio Atgofion i Fordwyo Tuag at Fwyd, Darganfyddiadau Astudio

Mae ymchwilwyr wedi darganfod sut mae ymennydd pryfed ffrwythau yn trawsnewid atgofion o wobrau'r gorffennol yn ymddygiad y gellir ei weithredu, gan ganiatáu iddynt ddod o hyd i fwyd. Yn benodol, mae rhan allweddol o'r ymennydd o'r enw corff madarch yn prosesu gwybodaeth arogleuol ac yn aseinio gwerthoedd i wahanol arogleuon. Fodd bynnag, nid oedd yn glir sut roedd y gwerthoedd hyn yn dylanwadu ar weithrediadau modur. Nododd yr astudiaeth hon glwstwr o niwronau o'r enw UpWiNs sy'n chwarae rhan hanfodol wrth drosi atgofion arogl yn symudiadau i fyny'r gwynt.

Mae pryfed ffrwythau, fel pryfed eraill, yn troi gyda'r gwynt i olrhain arogleuon a lleoli o ble mae arogleuon deniadol yn dod. Mae'r system arogleuol yn ymennydd y pryf yn canfod ac yn synhwyro'r arogleuon hyn sy'n cael eu cario gan y gwynt, gan arwain y pryf tuag at y wobr. Canfu'r ymchwilwyr fod yr UpWiNs yn integreiddio mewnbynnau ataliol a chyffrous o wahanol adrannau o gorff y madarch, gan achosi'r pryf i droi a symud i fyny'r gwynt.

Mae'r corff madarch yn ymennydd y pryf yn prosesu ac yn integreiddio gwybodaeth arogleuol ac yn aseinio gwerthoedd cadarnhaol neu negyddol i wahanol arogleuon. Darganfu'r ymchwilwyr fod atgofion a ffurfiwyd mewn gwahanol adrannau o gorff y madarch yn arwain at ymddygiadau gwahanol, gyda dim ond rhai yn ysgogi symudiad y pryfyn i fyny'r gwynt. Mae'r UpWiNs yn derbyn signalau ataliol a chyffrous o'r adrannau hyn, sy'n caniatáu i'r pryf lywio'n effeithiol tuag at ffynhonnell arogleuon deniadol.

Mae'r ymchwil hwn yn rhoi cipolwg ar sut mae gwerthoedd cadarnhaol a negyddol a ddysgwyd yn cael eu trosi'n weithredoedd concrid sy'n cael eu gyrru gan y cof. Mae'r UpWiNs hefyd yn anfon signalau cynhyrfus i niwronau dopaminergig ar gyfer dysgu lefel uwch. Mae deall y mecanweithiau cylched niwral hyn yn helpu i esbonio sut mae niwronau dopaminergig cyfochrog ac is-systemau cof yn rhyngweithio i arwain gweithredoedd a dysgu sy'n seiliedig ar y cof ar lefel cylchedau niwral unigol.

Gall astudiaethau pellach ar bryfed ffrwythau daflu goleuni ar rôl atgofion mewn ymddygiad a dysgu mewn ymennydd asgwrn cefn ac infertebrat.

Ffynhonnell: AEM (Sefydliad Meddygol Howard Hughes)

Diffiniadau:

– Corff madarch: Rhan o'r ymennydd a geir mewn rhai pryfed, sy'n gyfrifol am brosesu gwybodaeth arogleuol a phennu gwerthoedd i wahanol arogleuon.

– UpWiNs: Clwstwr o niwronau sy'n integreiddio signalau ataliol a chyffrous o wahanol adrannau o'r corff madarch, gan arwain pryfed ffrwythau i symud gyda'r gwynt tuag at arogleuon deniadol.

Ffynonellau:

– HHMI (Sefydliad Meddygol Howard Hughes)

– Ymchwil Gwreiddiol: “Mecanweithiau cylched niwral ar gyfer trawsnewid falensau arogleuol dysgedig yn symudiad gwynt-ganolog” gan Yoshinori Aso et al. eBywyd