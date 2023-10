Mae lloerennau'n monitro Datblygiad El Niño yn y Cefnfor Tawel

By

Mae lloerennau, fel y Sentinel-6 Michael Freilich, ar hyn o bryd yn arsylwi ffenomen sy'n digwydd yn y Cefnfor Tawel. Mae'r dyfroedd ger arfordir gorllewinol De America yn profi cynnydd mewn tymheredd, gan arwain at ehangu lefel y môr. Mae'r cynnydd hwn yn nhymheredd wyneb y cefnfor yn cael effaith sylweddol ar batrymau tywydd yn Asia a Gogledd America, ffenomen o'r enw El Niño.

Er mwyn cael cipolwg ar El Niño eleni, mae ymchwilwyr yn archwilio digwyddiadau yn y gorffennol. Yn y datganiad a ryddhawyd gan Labordy Jet Propulsion NASA, dywedir bod California wedi profi glaw trwm yn ystod El Niño 2015-2016, gan arwain at syrffio uchel, llifogydd, a llithriadau llaid.

Mae delwedd newydd gan NASA yn cymharu dechrau El Niño 2023 â'r patrymau a welwyd ym mis Hydref 1997 a mis Hydref 2015, a ystyriwyd yn ddigwyddiadau eithafol gan yr asiantaeth ofod. Achosodd y digwyddiadau blaenorol hyn newidiadau mewn tymheredd byd-eang, patrymau gwynt, a lefelau’r môr.

Pan fydd tymheredd dŵr wyneb yn codi, mae'r gwyntoedd wyneb o'r dwyrain i'r gorllewin yn gwanhau. Mae'r newid hwn yn arwain at gynnydd mewn glawiad yn nwyrain a chanol y Môr Tawel, tra bod Indonesia yn profi gostyngiad mewn glawiad. Yn ogystal, mae gweithgaredd yn y Cefnfor Tawel yn newid y jetlif, gan arwain at amodau gwlypach ac oerach yn ne UDA ac amodau sychach a chynhesach yn y gogledd.

Er bod El Niño eleni yn ymddangos yn gymharol ysgafn o'i gymharu â digwyddiadau'r gorffennol, mae Josh Willis, y gwyddonydd prosiect ar gyfer Sentinel-6 Michael Freilich, yn awgrymu y gallai ddod â gaeaf gwlyb i Dde-orllewin yr Unol Daleithiau o hyd os yw'r amodau'n cyd-fynd.

Mae lloeren Sentinel-6 Michael Freilich yn rhan o genhadaeth Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, ymdrech ar y cyd rhwng Asiantaeth Ofod Ewrop, y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Camfanteisio ar Loerennau Meteorolegol, NASA, a NOAA. Mae wedi'i enwi ar ôl Michael Freilich, cyn gyfarwyddwr Adran Gwyddor Daear NASA.

Ffynonellau:

- Labordy Gyriad Jet NASA (JPL) yn Pasadena, California

- Gweinyddiaeth Eigionol ac Atmosfferig Genedlaethol (NOAA)