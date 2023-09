Datblygiadau Ac Ystyriaethau Moesegol Golygu Genynnau Mewn Meddygaeth

By

Golygu genynnau, maes sy'n torri tir newydd mewn meddygaeth, oedd prif ffocws sesiwn gyweirnod Dr. Tamara Sunbul, o'r enw “Cyfnod Newydd i Feddygaeth: Diagnosteg Ddigidol a Therapiwteg.” Pwysleisiodd Dr Sunbul, cyfarwyddwr meddygol Gwybodeg Glinigol yn Johns Hopkins Aramco Healthcare, botensial genoteipio a'r ddibyniaeth ar gasglu data dros amser.

Pwrpas technoleg ddigidol, fel golygu genynnau, yw canfod annormaleddau a all arwain at amrywiadau mewn canlyniadau wrth ragnodi meddyginiaethau. Esboniodd Dr Sunbul y gall unigolion ymateb yn wahanol i'r un feddyginiaeth, gan amlygu'r angen am ddiagnosis manwl gywir a dulliau triniaeth.

Un o'r datblygiadau mwyaf arwyddocaol mewn golygu genynnau yw'r CRISPR-Cas9, a elwir hefyd yn “siswrn genetig.” Mae'r dechnoleg hon yn torri dilyniannau DNA yn union ar safleoedd penodol, gan ganiatáu ar gyfer dileu neu fewnosod dilyniannau genynnau sy'n addasu'r sylfaen DNA. Er i CRISPR ddod o hyd i gymwysiadau mewn amaethyddiaeth a bio-ynni i ddechrau, roedd Dr. Sunbul yn rhannu ei botensial mewn diagnosteg ddigidol a therapiwteg.

Ym maes diagnosteg ddigidol, mae dulliau newydd fel SHERLOCK a DETECTR wedi dod i'r amlwg. Mae'r dulliau hyn yn defnyddio golygu genynnau i alluogi canfod clefydau heintus fel COVID-19 yn gyflym. Yn ogystal, mae golygu genynnau yn cael ei ymgorffori mewn prosesau darganfod cyffuriau gan gwmnïau fel Atomwise, Deep Genomics, a Valo.

At hynny, mae golygu genynnau yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu therapïau celloedd a genynnau ar gyfer ystod o gyflyrau. Mae hyn yn cynnwys anhwylderau gwaed fel thalasaemia, clefyd y crymangelloedd, a hemoffilia, yn ogystal â chyflyrau fel syndrom Down, dallineb etifeddol, ffibrosis systig, nychdod cyhyrol Duchenne, a chlefyd Huntington. Trwy ddefnyddio CRISPR, mae wedi dod yn bosibl ailraglennu system imiwnedd claf i dargedu eu canser eu hunain, heintiau (fel HIV, COVID-19, ffliw, Malaria, Zika, ac ymwrthedd i wrthfiotigau), a chlefydau cronig fel hypercholesterolemia a math 1 diabetes.

Er gwaethaf y datblygiadau rhyfeddol hyn, mae ystyriaethau moesegol, cyfreithiol a gwyddonol yn parhau i fod yn hanfodol. Dywedodd Dr Sunbul y gall golygu genynnau anghywir gael canlyniadau andwyol, gan bwysleisio'r angen am ofal a manwl gywirdeb. At hynny, mae gan olygu genynnau'r potensial i effeithio ar genedlaethau'r dyfodol, gan y gellir trosglwyddo newidiadau di-droi'n-ôl. Felly, mae angen trafodaethau cynhwysfawr ar oblygiadau moesegol golygu genynnau er mwyn sicrhau cymhwysiad cyfrifol a diogelu llesiant unigolion a chymdeithas yn gyffredinol.

Ffynonellau:

– Dr. Tamara Sunbul, cyfarwyddwr meddygol Gwybodeg Glinigol yn Johns Hopkins Aramco Healthcare