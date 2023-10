Mae Newid Hinsawdd yn Bygwth Hyd Oes Anghyffredin Ystlumod, Darganfyddiadau Astudio

By

Mae astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences yn awgrymu y gall hyd oes rhyfeddol ystlumod fod mewn perygl oherwydd cynnydd yn nhymheredd y byd. Roedd yr ymchwil, a gynhaliwyd gan wyddonwyr o Goleg Prifysgol Dulyn a Phrifysgol Bryste, yn canolbwyntio ar gylch gaeafgysgu grŵp o ystlumod pedol mwyaf gwyllt.

Darganfu'r ymchwilwyr fod amrywiadau yn y tywydd yn ystod cyfnod gaeafgysgu'r ystlumod yn effeithio ar y mecanwaith moleciwlaidd sy'n gyfrifol am eu bywydau hir. Mae Telomeres, sef darnau o DNA sy'n amddiffyn pennau cromosomau, yn byrhau bob tro y mae cell yn rhannu. Mae'r broses fyrhau hon yn gysylltiedig â heneiddio a chlefydau sy'n gysylltiedig â heneiddio.

Canfu'r astudiaeth fod gan ystlumod a ddaeth i'r amlwg o'u gaeafgwsg yn amlach oherwydd amodau cynhesach telomeres sylweddol fyrrach o gymharu â gaeafau blaenorol gyda thymheredd oerach. Mynegodd yr Athro Emma Teeling o Goleg Prifysgol Dulyn bryder ynghylch y canfyddiadau hyn, gan nodi y gallai’r cynnydd a ragwelir yn nhymheredd y byd gyfyngu ar effeithiau buddiol gaeafgysgu mewn ystlumod gwyllt.

Bu Dr. Megan Power, prif awdur yr astudiaeth, yn olrhain dros 200 o ystlumod pedol mwyaf gwyllt dros dri gaeaf i archwilio effeithiau gaeafgysgu ar telomeres. Datgelodd yr ymchwil fod gaeafgysgu yn gweithredu fel ffurf o adnewyddu, gyda'r telomeres yn ymestyn yn hytrach na'n byrhau yn ystod y tymor gaeafgysgu. Mae'r estyniad hwn yn debygol o fod oherwydd mynegiant yr ensym telomerase, sy'n caniatáu i DNA telomerig ddyblygu ei hun heb achosi niwed.

Mae canfyddiadau'r astudiaeth yn pwysleisio canlyniadau posibl amodau hinsoddol newidiol ar natur hirhoedlog ystlumod. Mae rhywogaethau sydd ag oes hir a chyfraddau atgenhedlu araf, fel ystlumod, yn arbennig o agored i newidiadau amgylcheddol. Mae'r ymchwilwyr yn pwysleisio pwysigrwydd deall sut mae ystlumod yn cael eu heffeithio gan newid hinsawdd cyflym ac addasu iddo.

Mae angen ymchwilio ymhellach i archwilio rôl telomerase wrth ymestyn telomeres yn ystod gaeafgysgu. Mae'r astudiaeth yn tynnu sylw at effaith newid hinsawdd ar ecoleg a goroesiad poblogaethau ystlumod, gan bwysleisio'r angen am ymchwil barhaus ac ymdrechion cadwraeth i amddiffyn y creaduriaid rhyfeddol hyn.

