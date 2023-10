Cawod Meteor Orionid 2023: Sbectol Nefol Na Fyddwch Chi Am Ei Cholli

By

Disgwylir i gawod meteor Orionid flynyddol gyrraedd ei hanterth ar Hydref 22, 2023, gan gyflwyno arddangosfa nefol na fyddwch am ei cholli. Yn adnabyddus am ei meteors llachar a chyflym, mae'r Orionidau yn creu profiad gweledol syfrdanol yn awyr y nos.

Mae meteors cawod Orionid yn teithio ar gyflymder o fwy na 148,000 milltir yr awr (66 cilomedr yr eiliad) ac mae ganddyn nhw'r potensial i ddod yn beli tân, gan gynhyrchu pyliau hir o olau. Maent yn aml yn gadael “trenau” disglair wrth fynd heibio, a all aros am sawl eiliad i funudau. Er ei bod yn ymddangos eu bod yn tarddu o'r names Orion, mae'r meteors mewn gwirionedd yn ddarnau mân a gronynnau, yn nodweddiadol o gomedau neu asteroidau, sy'n llosgi wrth fynd i mewn i atmosffer y Ddaear.

Yn achos yr Orionidau, malurion yw'r meteors hyn a gynhyrchir gan Halley's Comet, comed sy'n pasio'r Haul a'r Ddaear bob 75 i 79 mlynedd. Bob tro mae Comet Halley yn nesáu at gysawd yr haul mewnol, mae'n gollwng rhwng 3 a 10 troedfedd o'i ddeunydd.

Er mwyn mwynhau'r profiad gwylio gorau, argymhellir edrych 45 i 90 gradd i ffwrdd o'r pwynt pelydrol yn yr awyr. Mae'r persbectif hwn yn caniatáu i'r meteors ymddangos yn hirach ac yn fwy ysblennydd. Gall edrych yn uniongyrchol ar y pelydryn achosi i'r meteors ymddangos yn fyrrach oherwydd effaith o'r enw rhagfyrhau.

Mae'r Orionidau fel arfer yn cynhyrchu 15 i 20 meteor yr awr ar eu hanterth pan welir hwy o leoliadau heb fawr o lygredd golau. Fodd bynnag, bu achosion yn y gorffennol pan gynyddodd y cyfrif meteor i dreblu'r nifer hwn. Eleni, ni ddisgwylir gweithgaredd dwys.

Yr amser gorau i wylio'r gawod meteor yw'r oriau syth ar ôl hanner nos tan y wawr. Mae'r Orionids yn cyrraedd uchafbwynt yn ffodus dros y penwythnos yn 2023, gan ei gwneud hi'n fwy cyfleus aros i fyny'n hwyr. Mae cawod y meteor yn weladwy o hemisffer y Gogledd a'r De, gyda gwylwyr yn Hemisffer y Gogledd yn wynebu'r de-ddwyrain a'r rhai yn Hemisffer y De yn wynebu'r gogledd-ddwyrain.

Comet Halley, ffynhonnell y meteors Orionid, yw un o'r comedau enwocaf ac mae'n ymddangos tua unwaith bob 76 mlynedd. Ei ymddangosiad olaf oedd yn 1986, a disgwylir iddo ddychwelyd yn 2061. Mae'r Orionidau yn ein hatgoffa o bresenoldeb parhaus y gomed yn ein awyr.

P'un a ydych chi'n seryddwr profiadol neu'n sylwedydd chwilfrydig, mae cawod meteor Orionid 2023 yn argoeli i fod yn olygfa nefol na ddylid ei cholli. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod o hyd i leoliad i ffwrdd o oleuadau dinas llachar a dewch â chadair lawnt neu flanced i gadw'n gyfforddus wrth fwynhau'r sioe.

