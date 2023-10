Yr Ymchwilydd Gobaith: Dadorchuddio Dirgelion Atmosffer y Mars

By

Gyda rhyddhau ei nawfed swp o ddata, mae 'Hope Probe' Cenhadaeth Mars Emirates yn parhau i ddarparu mewnwelediadau arloesol i awyrgylch y blaned. Gan ddefnyddio'r offerynnau diweddaraf, mae'r chwiliwr wedi dal swm syfrdanol o 3.3 Terabytes o ddata atmosfferig o'r blaned goch, gan chwyldroi ein dealltwriaeth o'r blaned Mawrth.

Mae'r nawfed set ddata, a gasglwyd rhwng Mawrth 1 a Mai 31, 2023, yn arddangos galluoedd eithriadol tri offeryn gwyddoniaeth Emirates Mars Probe: Sbectromedr Isgoch Emirates Mars (EMIRS), Sbectromedr Uwchfioled Emirates Mars (EMUS), a'r Emirates Exploration Imager (EXI). Trwy'r offerynnau hyn, mae'r genhadaeth yn cynnig archwiliad cynhwysfawr o awyrgylch y blaned Mawrth, o'i wyneb i'r rhannau allanol.

Un o'r darganfyddiadau mwyaf rhyfeddol o'r set ddata ddiweddaraf yw'r astudiaeth o newidiadau tymor byr a symudiad cymylau ar y blaned Mawrth. Mae'r EXI, gyda'i ddelweddau cwmwl amledd uchel wedi'u tynnu ar ddyddiadau amrywiol, yn rhoi cyfoeth o wybodaeth i wyddonwyr am natur ddeinamig cymylau Martian.

Ar ben hynny, wrth i'r Haul gyrraedd uchafbwynt ei gylchred 11 mlynedd, mae arsylwadau EMUS gyda'r nos wedi datgelu arddangosfeydd syfrdanol o aurora arwahanol. Dadorchuddiodd yr auroras hyn, a welwyd dros y meysydd magnetig cramennol cryfaf yn hemisffer y De, sioe olau ysblennydd rhwng Ebrill 27 a 28, 2023.

Mae cenhadaeth estynedig y Hope Probe yn mynd y tu hwnt i'w brif amcan o gasglu data ar gyfer blwyddyn blaned Mawrth, sy'n cyfateb i ddwy flynedd Ddaear. Nawr, gyda blwyddyn Ddaear ychwanegol i archwilio amrywiadau rhyngflynyddol yr atmosffer Mars, nod y genhadaeth yw datrys y dirgelion sy'n ymwneud â'r prosesau atmosfferig is, colli atmosffer uchaf, a'r cysylltiad hanfodol rhwng y ddau.

Mae orbit unigryw'r Hope Probe yn galluogi'r gymuned wyddonol i ymchwilio i amrywiadau dyddiol a thymhorol awyrgylch y blaned Mawrth. Trwy ddadansoddi casgliad helaeth y chwiliwr o ddata, mae ymchwilwyr yn rhagweld y byddant yn datgelu mewnwelediadau arwyddocaol i ddeinameg atmosfferig y blaned Mawrth.

I gloi, mae’r Hope Probe nid yn unig wedi rhagori ar ddisgwyliadau o ran casglu data ond hefyd wedi gosod y llwyfan ar gyfer datblygiadau arloesol yn ein dealltwriaeth o awyrgylch y blaned. Gyda phob set ddata, mae dirgelion newydd yn cael eu datgelu, gan alw ar wyddonwyr i ddatrys cyfrinachau'r blaned goch.

Cwestiynau Cyffredin

1. Beth yw'r Hope Probe?

Mae The Hope Probe yn llong ofod a lansiwyd gan Genhadaeth Emirates Mars i astudio a chasglu data ar awyrgylch y blaned Mawrth.

2. Faint o ddata mae'r Hope Probe wedi'i gasglu?

Mae The Hope Probe wedi casglu swm syfrdanol o 3.3 Terabytes o ddata atmosfferig o blaned Mawrth.

3. Beth yw prif amcanion gwyddoniaeth y genhadaeth?

Nod y genhadaeth yw deall prosesau atmosfferig is, colli atmosffer uchaf, a'r cysylltiad rhwng y ddau i ddatgelu'r dirgelion sy'n amgylchynu awyrgylch y blaned Mawrth.

4. Beth fu rhai canfyddiadau nodedig o'r set ddata ddiweddaraf?

Mae’r set ddata ddiweddaraf wedi datgelu mewnwelediadau hynod ddiddorol i symudiad cymylau’r blaned Mawrth ac wedi arddangos arddangosfeydd syfrdanol o aurora arwahanol dros y meysydd magnetig cramennog cryfaf yn hemisffer y De.

