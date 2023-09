Aurora Coch Anarferol yn Goleuo'r Awyr

Ar Fedi 24, roedd aurora coch prin yn goleuo awyr y nos ar draws hemisffer y gogledd, gan gyrraedd ardaloedd mor bell i'r de â Ffrainc a Kansas. Achoswyd yr arddangosfa syfrdanol hon o oleuadau gan storm geomagnetig gref a ysgogwyd gan fflachiad solar o'r Haul. Mae auroras, yn wyrdd a choch, yn ffenomenau naturiol sy'n digwydd pan fydd gronynnau wedi'u gwefru o'r Haul yn rhyngweithio â moleciwlau yn atmosffer y Ddaear, gan allyrru golau.

Yr auroras mwyaf cyffredin yw llenni gwyrdd a achosir gan ollyngiad golau gan atomau ocsigen yn yr atmosffer uchaf. Pan fydd electronau cyflym yn gwrthdaro ag atomau nitrogen ac ïonau, gallant achosi allyriad blues a pinks, sy'n cymysgu i ffurfio ymyl porffor meddal. Mae rhediadau golau coch dwfn, ar y llaw arall, yn cael eu hachosi gan atomau ocsigen ar uchderau eithriadol o uchel. Mae'r auroras coch hyn i'w gweld yn nodweddiadol yn ystod stormydd solar egnïol.

Roedd arbenigwyr wedi rhagweld storm solar ar Fedi 24, ond roedd yr effaith yn gryfach na'r disgwyl. Ymddangosodd yr aurora coch gyntaf uwchben Ewrop, gan arsylwyr disglair yn yr Alban, Gwlad yr Iâ, a'r Iseldiroedd. Yn ddiweddarach, gwnaeth ei ffordd i Ogledd America, gyda phobl yn Kansas a Nebraska yn dyst i'r llewyrch iasol. Mae dwyster yr aurora yn pennu eglurder ei liwiau, gydag arddangosfeydd cryfach yn torri i mewn i fandiau ac yn arseinio ar draws awyr y nos.

Mae eleni wedi bod yn arbennig o gyffrous i erlidwyr aurora. Bu nifer o arddangosfeydd anhygoel o'r goleuadau gogleddol, gan gynnwys yr aurora coch prin. Mae'r gweithgaredd solar cynyddol, sy'n rhan o'r cylch solar 11 mlynedd, wedi cyfrannu at y ffenomenau swynol hyn. Mae gwyddonwyr yn parhau i fonitro'r Haul am echdoriadau posibl a'u heffaith ar faes magnetig y Ddaear.

Mae bod yn dyst i aurora coch yn brofiad syfrdanol, sy'n ein hatgoffa o ryfeddodau ein planed a'r bydysawd y tu hwnt. Felly, os ydych chi'n helwr aurora, cadwch draw am fwy o sioeau golau anhygoel i ddod.

Ffynonellau:

– EarthSky – https://twitter.com/earthskyscience/status/1441547114171608576

– Christopher Probert – https://twitter.com/tophe_probert/status/1441464674901134849

– Rj Roldan™ – https://twitter.com/rjayroldan/status/1439408655765992448

– Darth thromBOOzyt – https://twitter.com/krasmanalderey/status/1441359180396373505

– Raymond Kamstra – https://twitter.com/kamstra_raymond/status/1441595872398826497

– Stevo Howells – https://twitter.com/Stevo_SnakeDR/status/1441612538653765122