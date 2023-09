Mae Ymchwilwyr yn Datblygu Robot Graddfa Pryfed Hylosgi

By

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Cornell wedi llwyddo i greu robot ar raddfa bryfed sy'n cael ei bweru gan hylosgiad, gan ragori ar allu robotiaid sy'n cael eu gyrru gan drydan o ran cyflymder, cryfder, hyblygrwydd, a gallu llamu. Cyfunodd y tîm microactuators meddal â thanwydd cemegol dwysedd ynni uchel i oresgyn yr heriau a wynebir gan leihau maint moduron, injans a phympiau. Trwy ddefnyddio tanwydd cemegol dwysedd ynni uchel tebyg i'r hyn a ddefnyddir mewn ceir, roedd yr ymchwilwyr yn gallu cynyddu pŵer a pherfformiad y robot yn sylweddol. Mae'r robot, sy'n mesur ychydig dros fodfedd o hyd ac yn pwyso'r hyn sy'n cyfateb i glipiau papur a hanner, wedi'i argraffu'n 3D gyda resin sy'n gwrthsefyll fflam ac wedi'i gyfarparu â phedwar actiwadydd sy'n gwasanaethu fel ei draed.

Mae'r actiwadyddion yn gallu cynhyrchu 9.5 newton o rym, o'i gymharu â'r tua 0.2 newton a gynhyrchir gan robotiaid o'r un maint. Gall y robot hefyd weithredu ar amleddau sy'n fwy na 100 hertz, cyflawni dadleoliadau o 140%, a chodi 22 gwaith pwysau ei gorff. Mae ei actiwadyddion hylosgi yn caniatáu iddo lywio tiroedd anodd, clirio rhwystrau, neidio pellteroedd anhygoel, a symud yn gyflym ar y ddaear. Mae dyluniad yr actiwadyddion hefyd yn cynnig lefel uchel o reolaeth, gan ganiatáu i weithredwyr addasu cyflymder, amlder tanio, a phorthiant tanwydd mewn amser real i sbarduno ystod o ymatebion.

Mae'r ymchwilwyr yn bwriadu dod â mwy o actiwadyddion ynghyd i gynhyrchu symudiadau grymus a reolir yn fanwl ar raddfa fwy. Maent hefyd yn anelu at ddatblygu fersiwn heb ei glymu o'r robot trwy ddefnyddio tanwydd hylifol y gellir ei gario ar fwrdd y llong, ynghyd ag electroneg llai. Mae'r datblygiad arloesol hwn mewn roboteg hylosgi yn dod â ni'n agosach at realiti defnyddio robotiaid ar raddfa bryfed mewn gweithrediadau chwilio ac achub, fforio, monitro amgylcheddol, gwyliadwriaeth, a llywio mewn amgylcheddau heriol.

Ffynhonnell: Cameron A. Aubin et al, Ysgogwyr hylosgi meddal, pwerus ar gyfer robotiaid ar raddfa bryfed, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Ffynhonnell: Prifysgol Cornell