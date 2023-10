Mewn astudiaeth arloesol, mae gwyddonwyr wedi gwneud darganfyddiad hynod ddiddorol am fantell y Ddaear - yr haen rhwng y gramen a'r craidd. Mae'n ymddangos bod cronfa enfawr o ddŵr o dan ein traed, sy'n debyg o ran maint i'r Môr Tawel, yr Iwerydd, a chefnforoedd India gyda'i gilydd.

Yn wahanol i'r dŵr hylifol yr ydym yn gyfarwydd ag ef ar wyneb y Ddaear, mae'r dŵr hwn yn cael ei storio ar ffurf ïonau y tu mewn i grisialau o fewn y fantell. Mae'r canfyddiad hwn yn herio'r gred hirsefydlog bod y mentyll uchaf ac isaf yn brin o ddŵr. Mae’n awgrymu bod y parth pontio rhyngddynt, sydd wedi’i leoli tua 255-410 milltir o dan y ddaear, yn wlyb mewn gwirionedd.

Cynhaliodd yr ymchwilwyr arbrofion ar greigiau sy'n cynrychioli parth trawsnewid y fantell. Wrth arsylwi ar lefelau gludedd y creigiau hyn, daethant o hyd i gydberthynas â lefelau mesuredig y fantell. Mae hyn yn dangos bod y parth trawsnewid yn wir yn cynnwys dŵr.

Ar ben hynny, mae'r astudiaeth yn awgrymu y gallai'r Ddaear fod "yn wlyb yr holl ffordd i lawr i'w chraidd." Cynigir bod y fantell ei hun yn gallu cynhyrchu dŵr trwy adweithiau cemegol, yn hytrach na dibynnu'n llwyr ar wrthdrawiadau â chomedau llawn iâ yn ystod hanes cynnar y blaned.

Mae i ddatguddiad y system ddŵr danddaearol enfawr hon oblygiadau y tu hwnt i'n planed ein hunain. Mae'n codi'r posibilrwydd y gallai cyrff nefol eraill, gan gynnwys planedau all-solar, hefyd gadw cefnforoedd cudd o fewn eu mantell.

Mae presenoldeb dŵr yn ddwfn y tu mewn i'r Ddaear yn gallu effeithio ar weithgarwch seismig. Wrth i'r dŵr ddianc o'r crisialau, gall gynhyrchu pwysau aruthrol, gan sbarduno daeargrynfeydd sy'n tarddu cannoedd o filltiroedd o dan yr wyneb yn y pen draw. Mae hyn yn taflu goleuni newydd ar wreiddiau dirgel rhai digwyddiadau seismig.

Er gwaethaf y canfyddiadau rhyfeddol hyn, mae'r gymuned wyddonol yn parhau i fod yn ansicr ynghylch union darddiad a meintiau dŵr ar ein planed. Mae'r ddadl barhaus yn tynnu sylw at gymhlethdod esblygiad y Ddaear a'i berthnasedd i ddeall cyrff nefol eraill.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Ble mae'r dŵr yn cael ei ddarganfod yn yr astudiaeth?

A: Mae'r dŵr i'w gael yn y fantell, yr haen rhwng cramen a chraidd y Ddaear.

C: Sut mae'r dŵr yn cael ei storio?

A: Mae'r dŵr yn cael ei storio o fewn crisialau fel ïonau yn hytrach nag ar ffurf hylif.

C: Pa oblygiadau sydd gan y darganfyddiad i weithgaredd seismig?

A: Gall rhyddhau dŵr o'r crisialau achosi daeargrynfeydd yn ddwfn o dan wyneb y Ddaear.

C: A allai planedau eraill fod â dŵr cudd yn eu mantelli?

A: Ydy, mae'n bosibl bod cyrff nefol eraill, gan gynnwys planedau all-solar, hefyd yn cynnwys cefnforoedd cudd o fewn eu mantell.

C: Ble alla i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y pwnc hwn?

A: Am ragor o fanylion, gallwch ddarllen yr erthygl wreiddiol ar [The US Sun](https://www.thesun.co.uk/).