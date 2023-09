Pegwn De'r Lleuad wedi'i Ddewis fel Safle Glanio ar gyfer Cenhadaeth Artemis III NASA

By

Mae delwedd newydd o ochr bellaf y lleuad wedi datgelu'r rhanbarth a ddewiswyd gan NASA ar gyfer glanio cenhadaeth Artemis III. Mae'r genhadaeth hon yn rhan o gynllun uchelgeisiol NASA i ddychwelyd bodau dynol i wyneb y lleuad am y tro cyntaf ers dros 50 mlynedd. Pegwn deheuol y lleuad yw'r safle glanio a ddewiswyd, sydd o ddiddordeb gwyddonol mawr oherwydd credir ei fod yn cynnwys iâ dŵr mewn craterau sydd wedi'u cysgodi'n barhaol.

Cydweithiodd NASA â National Geographic i ryddhau delwedd fosaig o'r Shackleton Crater, a leolir ym mhegwn deheuol y lleuad. Cafodd y ddelwedd ei chipio gan ddefnyddio offeryn ShadowCam NASA ar long ofod Korea Pathfinder Lunar Orbiter, ynghyd â delweddau ychwanegol o'r Lunar Reconnaissance Orbiter. Crater Shackleton yw un o'r craterau a gysgodwyd yn barhaol yn y rhanbarth, sy'n golygu ei fod yn fan problemus posibl ar gyfer rhew dŵr.

Datgelir y tu mewn i Crater Shackleton, wedi'i orchuddio â thywyllwch parhaol, yn y ddelwedd fosaig. Cipiwyd y crater gan ShadowCam, offeryn NASA a gynlluniwyd ar gyfer archwilio rhannau cysgodol arwyneb y lleuad. Delweddwyd yr ardaloedd cyfagos gan y Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. Mae'r ddelwedd yn dangos rhannau o dri o'r 13 rhanbarth glanio posibl ar gyfer gofodwyr Artemis III.

Mae rhew dŵr yn adnodd prin ar y lleuad, gan ei fod fel arfer yn anweddu pan fydd yn agored i olau'r haul. Fodd bynnag, mae'r craterau sydd wedi'u cysgodi'n barhaol ym mhegwn deheuol y lleuad yn creu amgylchedd delfrydol ar gyfer dyfalbarhad iâ dŵr. Mae gwyddonwyr NASA yn credu y gellir defnyddio'r iâ dŵr yn y craterau hyn at wahanol ddibenion, gan gynnwys nwyddau traul gofodwr, cysgodi ymbelydredd, a thaniwr roced.

Mae cenhadaeth Artemis III wedi'i threfnu ar gyfer 2025, a chyn hynny, mae NASA yn bwriadu cynnal taith criw Artemis II o amgylch y lleuad. Bydd NASA hefyd yn anfon rover lleuad o'r enw VIPER i chwilio am ddyddodion iâ. Bydd y teithiau hyn yn paratoi'r ffordd ar gyfer teithiau criw yn y dyfodol a defnyddio adnoddau ar wyneb y lleuad.

Ffynonellau: NASA, National Geographic