Ffynhonnell Ynni Newydd: Cynaeafu Trydan o Mudiant Moleciwlaidd

By

Mae gwyddonwyr wedi darganfod dull newydd addawol o gynhyrchu trydan trwy harneisio symudiad moleciwlau. Er bod technoleg ynni tonnau eisoes wedi profi i fod yn ffynhonnell effeithiol o gynhyrchu pŵer, mae ymchwilwyr bellach wedi canfod bod hyd yn oed moleciwlau wrth orffwys yn meddu ar ynni cynhenid ​​​​y gellir ei harneisio.

Mewn erthygl a gyhoeddwyd yn APL Materials, profodd ymchwilwyr ddyfais cynaeafu ynni moleciwlaidd sy'n dal yr egni o fudiant naturiol moleciwlau mewn hylif. Trwy foddi nanoaraeau o ddeunydd piezoelectrig mewn hylif, roedd yr ymchwilwyr yn gallu trosi symudiad yr hylif yn gerrynt trydan sefydlog. Mae gan y datblygiad arloesol hwn y potensial i gynhyrchu swm sylweddol o egni, o ystyried y symiau enfawr o aer a hylif ar y Ddaear.

Mae'r ddyfais yn defnyddio sinc ocsid, deunydd piezoelectrig, sy'n cynhyrchu potensial trydan pan fydd yn profi mudiant. Cymharodd yr ymchwilwyr symudiad y llinynnau sinc ocsid â gwymon yn chwifio yn y cefnfor. Mantais y ddyfais hon yw nad yw'n dibynnu ar unrhyw rymoedd allanol, gan ei gwneud yn ffynhonnell ynni glân sy'n newid gêm. Mae'n agor y posibilrwydd o gynhyrchu ynni trydanol trwy symudiad thermol moleciwlaidd hylifau, sy'n sylfaenol wahanol i fudiant mecanyddol traddodiadol.

Mae'r cymwysiadau ar gyfer y dechnoleg hon yn helaeth. Gellir ei ddefnyddio i bweru nanotechnolegau fel dyfeisiau meddygol y gellir eu mewnblannu. Gellir graddio'r ddyfais hefyd i eneraduron maint llawn ar gyfer cynhyrchu ynni ar raddfa cilowat. Mae'r ymchwilwyr eisoes yn gweithio ar wella dwysedd ynni'r ddyfais trwy brofi gwahanol hylifau, deunyddiau piezoelectrig uchel eu perfformiad, a phensaernïaeth dyfeisiau newydd.

Mae'r ymchwil arloesol hon yn darparu llwybr cyffrous ar gyfer cynhyrchu trydan nad yw'n dibynnu ar ffynonellau allanol confensiynol fel ynni gwynt, trydan dŵr neu ynni'r haul. Mae'r gallu i fanteisio ar egni cynhenid ​​moleciwlau yn agor posibiliadau newydd ar gyfer atebion ynni cynaliadwy a glân yn y dyfodol.

Ffynonellau:

- Deunyddiau APL - https://www.aip.org/

– Wendy Beatty, Cysylltiadau â’r Cyfryngau yn AIP – [e-bost wedi'i warchod]

– Cysylltiadau Awduron: East Eight Energy Co. Ltd.; Prifysgol Nankai