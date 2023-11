Profwch Ddanteithion Nefol Tachwedd

By

Wrth i ni symud o'r hydref i'r gaeaf, mae mis Tachwedd yn dod â llu o syrpreisys nefol i'r awyr. O gopaon cawodydd meteor i olygfeydd syfrdanol o Iau a Lleuad yr Afanc enwog, mae'r mis hwn yn argoeli i fod yn wledd i selogion seryddiaeth. Y rhan orau? Gellir arsylwi'r rhan fwyaf o'r digwyddiadau seryddol hyn heb unrhyw offer arbennig, er y gall pâr o ysbienddrych neu delesgop yn sicr gyfoethogi'r profiad.

Iau yn yr Wrthblaid (Tachwedd 2-3)

Ar Dachwedd 3 am 12: 00 am EDT, bydd Jupiter yn cyrraedd gwrthwynebiad, gan ymddangos ar ei gyflwr mwyaf a mwyaf disglair. Gall skygazers yn Hemisffer y Gogledd gael cipolwg ar y blaned fawreddog hon ar y gorwel dwyreiniol.

Cawod Meteor Taurid Deheuol – Ffenest Brig (Tach 5-6)

Rhagwelir y bydd cawod meteor gyntaf y mis, y Taurids Deheuol, yn cyrraedd uchafbwynt tua 5-6 Tachwedd. Gan gynnig golygfa o tua phum meteor yr awr, ni ddylid colli'r gawod hon.

Cysylltiad y Lleuad a Venus (Tach 9)

Bydd Venus, y blaned ddisgleiriaf yng nghysawd yr haul, yn disgleirio hyd yn oed yn fwy gwych y mis hwn. Ar Dachwedd 9, am 2:55 am EST, bydd yn cynnal sioe ryfeddol ar y gorwel dwyreiniol. Bydd y lleuad hefyd yn pasio o flaen Venus, gan ei chuddio o'r golwg dros dro.

Cawod Meteor Taurids Gogleddol – Ffenest Brig (Tach 11-13)

Oherwydd cyfnodau'r lleuad, y cyfle gorau i arsylwi cawod meteor y Taurids Gogleddol yw Tachwedd 11-13. Yr amser delfrydol ar gyfer gwylio fydd tua hanner nos gan mai dim ond tua 2% yn llawn fydd y lleuad, gan ganiatáu ar gyfer y gwelededd gorau posibl.

Cawod Meteor Leonids – Ffenest Brig (Tachwedd 18)

Marciwch eich calendrau ar gyfer cawod meteor Leonids, y rhagwelir y bydd yn cyrraedd uchafbwynt ar Dachwedd 18. Yn hwyr ar noson Tachwedd 17 tan y wawr ar Dachwedd 18 yw'r amser gwylio gorau. O dan awyr heb leuad, mae'n bosibl gweld 10 i 15 meteor yr awr.

Lleuad Afanc Llawn (Tach 27)

Uchafbwynt mis Tachwedd yw'r Beaver Moon llawn, a fydd yn cyrraedd y goleuo brig ar Dachwedd 27 am 4:16 am EST. Y noson flaenorol, bydd y lleuad yn ymddangos yn llawn ac yn eithriadol o agos, gan ddarparu golygfa hudolus.

Felly, paratowch eich hun gyda blanced glyd a phâr o ysbienddrych, ac ymgolli yn y rhyfeddodau nefol sydd gan fis Tachwedd. Mae'n bryd rhyfeddu at harddwch awyr y nos a chofleidio mawredd syfrdanol y bydysawd.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

1. A oes angen offer arbennig arnaf i arsylwi'r digwyddiadau nefol ym mis Tachwedd?

Er y gellir arsylwi'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau heb offer arbennig, gall defnyddio pâr da o ysbienddrych neu delesgop wella'ch profiad.

2. Beth yw'r amser gorau i arsylwi ar y cawodydd meteor?

Mae'r amseroedd brig ar gyfer cawodydd meteor ym mis Tachwedd yn amrywio. Uchafbwynt y Taurids Deheuol o gwmpas Tachwedd 5-6, y Taurids Gogleddol o 11-13 Tachwedd, a'r Leonids ar Dachwedd 18. Fodd bynnag, gall amseroedd gwylio penodol amrywio yn dibynnu ar eich lleoliad a'ch amodau lleol.

3. A fydd y lleuad yn effeithio ar welededd yn ystod cawodydd meteor?

Ar gyfer cawodydd meteor y Taurids Gogleddol a Leonids, bydd cyfnodau'r lleuad yn ffafriol, heb fawr o ymyrraeth. Fodd bynnag, argymhellir bob amser i wirio'r calendr lleuad a chynllunio eich arsylwi yn unol â hynny.

4. Beth yw arwyddocâd y Lleuad Afanc?

Mae Lleuad yr Afanc yn enw traddodiadol a roddir ar leuad lawn mis Tachwedd oherwydd ei fod yn cyd-fynd â’r amser pan fydd afancod yn adeiladu eu hargaeau gaeaf. Mae'n symbol o ddechrau'r gaeaf a pharatoadau natur ar gyfer yr amodau caled sydd o'n blaenau.

5. A ellir gweld cysylltiad y lleuad a Venus gyda'r llygad noeth?

Oes, gellir gweld cysylltiad y lleuad a Venus heb unrhyw offer arbennig. Edrychwch i'r gorwel dwyreiniol ar yr amser penodedig i weld yr olygfa nefol hon.