Amau Einstein ac Euler: Profi Deddfau Disgyrchiant yn y Bydysawd

Ym 1915, cyflwynodd Albert Einstein ei ddamcaniaeth Perthnasedd Cyffredinol, a drawsnewidiodd ein dealltwriaeth o'r bydysawd. Yn lle ystyried gofod ac amser fel endidau sefydlog, cynigiodd Einstein eu bod yn ddeinamig ac wedi'u cydblethu â mater a golau. Roedd ei hafaliadau’n egluro sut mae mater yn troi ac yn ystumio gofod-amser, gan ddylanwadu ar symudiad sêr, galaethau a golau.

Ond a allwn ni fod yn sicr bod hafaliadau Einstein bob amser yn ddilys? A oes sefyllfaoedd lle gallent gael eu torri, neu lle gallai fod angen addasu'r hafaliadau a gynigiwyd gan y mathemategydd o'r 18fed ganrif Leonhard Euler? Mae hwn yn gwestiwn y mae gwyddonwyr wedi bod yn ei archwilio, yn enwedig o ystyried y dirgelion sy'n dal i fodoli yn ein bydysawd.

Un o'r dirgelion hyn yw mater tywyll, math o fater na ellir ei ganfod gyda thelesgopau cyfredol. Yn y 1930au, sylwodd Fritz Zwicky fod pum gwaith yn fwy o fater yn y bydysawd na'r hyn y gallem ei ganfod. Galwodd y mater anweledig hwn yn “fater tywyll.” Nid yw gwyddonwyr wedi gallu adnabod gronynnau mater tywyll na deall eu hymddygiad. A allai mater tywyll fod yn destun gwahanol rymoedd na mater cyffredin, gan felly herio hafaliad Euler?

Dirgelwch arall yw'r sylw bod ehangiad y bydysawd yn cyflymu, yn groes i'r hyn y mae damcaniaeth Einstein yn ei ragweld. Mae gwyddonwyr yn dal i geisio deall achos yr ymddygiad hwn. A oes sylwedd “tywyll” arall gyda disgyrchiant gwrthyrru? Neu a yw damcaniaeth disgyrchiant Einstein yn amherthnasol ar raddfeydd mawr iawn? Mae'r dirgelion hyn yn rhoi cymhelliant i brofi'r cyfreithiau a gynigir gan Einstein ac Euler.

Mae ymchwilwyr wedi bod yn astudio ymddygiad disgyrchiant dros bellteroedd helaeth yn y bydysawd. Maent wedi nodi llofnod disgyrchiant wedi'i addasu o'r enw “slip disgyrchiant.” Yn ôl Perthnasedd Cyffredinol, dylai golau a mater brofi'r un plygu wrth deithio trwy ofod-amser ystumiedig. Trwy gymharu'r ffordd y mae galaethau'n disgyn i ffynhonnau disgyrchiant a sut mae'r golau o'r galaethau hyn yn cael ei allwyro, gall gwyddonwyr benderfynu a oes llithriad disgyrchiant.

Fodd bynnag, os canfyddir llithriad disgyrchiant, mae'n heriol penderfynu a yw hynny oherwydd addasu cyfreithiau Einstein neu addasu hafaliad Euler. Er mwyn gwahaniaethu rhwng y ddau, mae angen i wyddonwyr fesur yr effaith a elwir yn “redshift disgyrchiant,” y gellir ei wneud gyda thelesgopau fel yr Offeryn Sbectrosgopig Ynni Tywyll a'r Arae Cilomedr Sgwâr.

Mewn astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn Nature Astronomy, daeth gwyddonwyr i'r casgliad na all mesur y llithriad disgyrchiant yn unig benderfynu a oes addasiad i ddeddfau Einstein neu hafaliad Euler. Fodd bynnag, trwy fesur y redshift disgyrchiant, efallai y bydd yn bosibl gwneud y gwahaniaeth hwn. Yr her yw'r ffaith na all telesgopau ond mesur mudiant cyfunol galaethau, sy'n cynnwys mater normal a mater tywyll. Mae'n anodd gwahaniaethu rhwng effeithiau mater tywyll a disgyrchiant wedi'i addasu yn y senario hwn.

Mae redshift disgyrchiant, sy'n cael ei ddylanwadu'n llwyr gan afluniad amser, yn darparu ffordd i archwilio'r potensial disgyrchiant yn uniongyrchol. Pan fydd golau yn dianc rhag potensial disgyrchiant, mae ei liw yn symud tuag at goch, gan ddangos y redshift disgyrchiant. Mae'r effaith hon yn wahanol i lensio disgyrchiant, a achosir gan ystumiadau gofod ac amser.

I gloi, mae archwilio dilysrwydd hafaliadau Einstein ac Euler yn ymdrech hollbwysig i ddeall dirgelion ein bydysawd. Er efallai na fydd mesur y llithriad disgyrchiant yn rhoi ateb pendant, gallai mesur y redshift disgyrchiant helpu i wahaniaethu rhwng addasiadau i ddisgyrchiant Einstein a hafaliad Euler. Bydd datblygiadau pellach mewn telesgopau a thechnegau arsylwi yn galluogi gwyddonwyr i ddatrys gwir natur disgyrchiant a'r bydysawd.

