Cyfrinachau Dwfn Gondwana: Archwilio Ffurfiant a Goroesiad Uwchgyfandir Hynafol

Mae Gondwana, ehangdir anferth a fodolai gannoedd o filiynau o flynyddoedd yn ôl, yn parhau i swyno gwyddonwyr sy’n ceisio datrys ei dirgelion. Roedd yr uwchgyfandir hynafol hwn yn cynnwys y tir rydyn ni nawr yn ei adnabod fel Affrica, De America, y Dwyrain Canol, India ac Awstralia, gan ffurfio trwy ymraniad cyfandirol Gondwana dros 100 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Dros y blynyddoedd, mae datblygiadau ym maes Daeareg wedi caniatáu i wyddonwyr gael dealltwriaeth ddyfnach o Gondwana, er bod llawer i'w ddarganfod o hyd. Mae astudiaeth ddiweddar a arweiniwyd gan dîm rhyngwladol o ymchwilwyr yn awgrymu y gallai “diemwntau hynod ddwfn” fod yn allweddol i ddatrys cyfrinachau ffurfiant a hirhoedledd Gondwana.

Ble roedd Gondwana wedi'i leoli?

Roedd Gondwana wedi'i leoli yn Hemisffer y De, gan gwmpasu De America heddiw, Affrica, Penrhyn Arabia, is-gyfandir India, Antarctica, Madagascar, ac Awstralasia. Mae gwyddonwyr wedi credu ers tro bod yr uwchgyfandir hwn wedi dod i fodolaeth rhwng 800 miliwn a 550 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Bathwyd y term “Gondwana” gan y gwyddonydd o Awstria, Eduard Suess, ac roedd yn deillio o ranbarth yng nghanol India a oedd yn dwyn yr un enw. Yn Sansgrit, mae'n cyfieithu i "forest of the Gonds." Tynnwyd bodolaeth Gondwana o dystiolaeth o greigiau a ffosilau a ddarganfuwyd ar draws gwahanol rannau o'r byd, sy'n dangos bod y sbesimenau hyn wedi'u cysylltu â'i gilydd ar un adeg ac nad oeddent wedi'u gwahanu gan gefnforoedd.

Rôl Diemwntau Super Deep

Yn ôl y damcaniaethau cyffredinol, ffurfiwyd Gondwana o ganlyniad i wrthdrawiad sawl cyfandir hynafol yn ystod y cyfnod Cyn-gambriaidd Diweddar, y cyfeirir ato'n aml fel “byd coll Gondwana.” Roedd yn un o ddau uwchgyfandir hynafol, a'r llall oedd Pangaea, a ffurfiwyd yn ystod y cyfnod Carbonifferaidd Cynnar, tua 335 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Er bod yr union brosesau daearegol y tu ôl i gylchred yr uwchgyfandiroedd yn parhau i fod yn anodd dod i'w rhan, mae astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature o'r enw “Sublithospheric diamond ages and the supercontinent cycle” yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i ffurfiant Gondwana. Roedd yr ymchwilwyr yn dibynnu ar gofnodion crisialu diemwntau is-lithosfferig, a ddangosodd fod y diemwntau hyn yn ffurfio'n ddwfn o dan wyneb y Ddaear a dim ond ar ôl i Gondwana ddechrau torri i fyny 120 miliwn o flynyddoedd yn ôl y daethant yn hygyrch.

Deall Cylchred yr Uwchgyfandir

Trwy eu hymchwil, darganfu'r tîm fod diemwntau hynod ddwfn yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi hynofedd a thwf Gondwana. Cafodd y diemwntau a astudiwyd ganddynt eu dyddodi ar wyneb y Ddaear trwy ffrwydradau folcanig tua 90 miliwn o flynyddoedd yn ôl ym Mrasil a Gini, Gorllewin Affrica. Ffurfiodd y diemwntau hyn rhwng dyfnderoedd o 300 a 700 cilomedr o dan wyneb y Ddaear, gan gynnig tystiolaeth bellach bod De America ac Affrica ar un adeg yn rhan o uwchgyfandir Gondwana.

