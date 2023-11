Carcasau Deinosoriaid Mawr: Ffynhonnell Bwyd Hanfodol i Ysglyfaethwyr Jwrasig

Mae ymchwil newydd yn awgrymu y gallai deinosoriaid cigysol fod wedi esblygu i fanteisio ar garcasau enfawr fel ffynhonnell fwyd hanfodol. Mae'r astudiaeth, a gynhaliwyd gan wyddonwyr o Brifysgol Talaith Portland yn Oregon ac a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn mynediad agored PLOS ONE, yn archwilio'r syniad bod carcasau mawr, yn enwedig y rhai sy'n perthyn i ddeinosoriaid sauropod, wedi chwarae rhan arwyddocaol wrth gynnal cigysyddion mwy.

I brofi'r ddamcaniaeth hon, datblygodd yr ymchwilwyr fodel yn seiliedig ar asiant - efelychiad rhithwir o ecosystem deinosoriaid yn seiliedig ar Ffurfiant Morrison oed Jwrasig. Roedd yr efelychiad hwn yn cynnwys deinosoriaid cigysol fel Allosaurus, sauropodau mawr, eu carcasau, a chyflenwad diderfyn o stegosoriaid hela. Rhoddwyd nodweddion penodol i'r cigysyddion yn y model a oedd yn gwella eu galluoedd hela neu sborion, gan eu galluogi i gael egni o ysglyfaeth byw neu garcasau sauropodau.

Roedd canlyniadau'r model yn dangos, pan oedd digonedd o ffen sauropod ar gael, fod sborion yn dod yn fwy manteisiol na hela. Mae'r canfyddiadau hyn yn awgrymu y gallai cigysyddion mewn ecosystemau o'r fath fod wedi datblygu nodweddion arbenigol i ganfod carcasau mawr a'u hecsbloetio. Mae'r ymchwilwyr yn pwysleisio, er bod y model yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr, ei fod yn gynrychiolaeth symlach o system gymhleth. Maent yn cydnabod y gallai newidynnau ychwanegol, megis gwahanol rywogaethau deinosoriaid neu nodweddion hanes bywyd y deinosoriaid efelychiadol, gynhyrchu canlyniadau gwahanol.

Yn ôl canfyddiadau'r astudiaeth, gallai Allosaurus, math o ddeinosor theropod, fod wedi bod yn bennaf ar glud sauropod fel eu prif ffynhonnell fwyd. Hyd yn oed pan oedd ysglyfaeth arall yn hygyrch, roedd detholiad naturiol yn ffafrio sborion yn hytrach na hela, gan arwain at ffitrwydd uwch i'r unigolion oedd yn sborion. Mae'r ymchwilwyr yn cynnig ei bod yn debygol y byddai aloosoriaid yn aros nes bod sawl sauropod wedi marw, gan wledda ar eu carcasau, a storio braster yn eu cynffonau ar gyfer cynhaliaeth tan y tymor nesaf. Mae'r strategaeth hon yn gwneud synnwyr oherwydd natur gyfoethog o galorïau carcas sauropod sengl, a allai fod wedi maethu tua 25 o allosoriaid am wythnosau neu hyd yn oed fisoedd. Ar ben hynny, roedd sauropods yn aml yn doreithiog yn yr amgylchedd.

Mae’r astudiaeth hon yn taflu goleuni ar rôl bosibl carcasau deinosoriaid anferth wrth lunio ecoleg chwilota am fwyd ac addasiadau esblygiadol rhywogaethau ysglyfaethwyr mawr yn ystod y cyfnod Jwrasig. Trwy ehangu ein dealltwriaeth o sut mae argaeledd celanedd yn dylanwadu ar esblygiad ysglyfaethwyr, mae'r canfyddiadau hyn yn cyfrannu at ein gwybodaeth am ecosystemau o'r oes a fu.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw model seiliedig ar asiant?

Mae model seiliedig ar asiant yn fath o efelychiad sy'n cynrychioli system gymhleth trwy greu endidau annibynnol (asiantau) a diffinio eu hymddygiad a'u rhyngweithiadau o fewn y system.

Beth yw deinosor sauropod?

Roedd deinosoriaid sauropod yn llysysyddion enfawr, gwddf hir a oedd yn byw yn ystod y Cyfnod Mesozoig. Roeddent yn cael eu nodweddu gan eu maint mawr, cynffonnau hir, a safiad pedair coes.

Beth yw deinosor theropod?

Roedd deinosoriaid Theropod yn grŵp o ddeinosoriaid cigysol deubegynol a oedd yn cynnwys rhywogaethau fel Allosaurus, Tyrannosaurus rex, a Velociraptor.

Ai helwyr neu sborionwyr oedd deinosoriaid cigysol yn bennaf?

Mae'r astudiaeth yn awgrymu, mewn ecosystemau lle'r oedd carcasau mawr, fel rhai sauropodau, wedi dod yn strategaeth fwydo fwy proffidiol na hela am ddeinosoriaid cigysol.

Ffynhonnell: PLoS ONE (2023). DOI: 10.1371/journal.pone.0290459