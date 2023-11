Ymchwil Newydd yn Awgrymu Bod Carcasau Deinosor Anferth yn Ffynonellau Bwyd Hanfodol i Ysglyfaethwyr Cigysol

By

Mae ymchwil diweddar a gynhaliwyd gan wyddonwyr o Brifysgol Talaith Portland yn UDA yn awgrymu bod carcasau deinosoriaid enfawr, yn enwedig rhai sauropodau fel Diplodocus, wedi chwarae rhan hanfodol fel ffynhonnell fwyd i ysglyfaethwyr cigysol mawr. Roedd deinosoriaid sy'n bwyta cig yn byw mewn ecosystemau a oedd yn gyforiog o ysglyfaeth byw ac ymadawedig.

Mae'r ymchwilwyr yn cynnig bod yr ysglyfaethwyr hyn yn aros tan y tymor sych pan oedd anifeiliaid yn fwy tebygol o farw. Yna buont yn gwledda ar y carcasau ac yn storio'r braster yn eu cynffonau i gynnal eu hunain tan y tymor sych nesaf. Roedd y strategaeth hon yn caniatáu iddynt oroesi a ffynnu yn eu hamgylchedd.

I brofi'r ddamcaniaeth hon, creodd yr ymchwilwyr efelychiad rhithwir yn seiliedig ar ffawna hynafol Ffurfiant Morrison o'r oes Jwrasig, ffurfiant daearegol a ddarganfuwyd yng ngorllewin Gogledd America. Roedd yr ecosystem efelychiedig hon yn cynnwys ysglyfaethwyr mawr fel Allosaurus, sauropodau mawr, eu carcasau, a chyflenwad di-ben-draw o stegosoriaid hela.

Gan ddefnyddio model esblygiadol, darganfu'r ymchwilwyr y gallai theropodau mawr fel Allosaurus fod wedi addasu i oroesi'n bennaf ar glud sauropod. Hyd yn oed pan oedd ysglyfaeth hela ar gael, roedd chwilota ffenest yn dod â mwy o fanteision, gan arwain at ffitrwydd gwell i'r ysglyfaethwyr hyn. Mae'r ymchwilwyr yn credu bod pwysau dethol yn ffafrio'r sborionwyr, tra bod yr ysglyfaethwyr yn dioddef o ffitrwydd is.

Dangosodd y model hefyd y gallai un carcas sauropod ddarparu digon o galorïau i gynnal tua 25 o allosoriaid am wythnosau neu hyd yn oed fisoedd. O ystyried mai sauropods yn aml oedd y deinosoriaid mwyaf niferus yn eu hamgylchedd, mae'n rhesymegol yn gwneud synnwyr y byddai'r ysglyfaethwyr hyn yn aros am ddirywiad torfol yn ystod y tymor sych i wledda ar garcasau sauropod a storio braster i oroesi yn y dyfodol.

Mae'n bwysig nodi bod y model a ddefnyddiwyd yn yr astudiaeth hon yn cynrychioli tyniad symlach o system gymhleth. Gallai cynnwys newidynnau ychwanegol, megis rhywogaethau deinosoriaid eraill neu agweddau gwahanol ar hanes bywyd efelychiedig y deinosoriaid, newid y canlyniadau o bosibl.

Cyhoeddwyd yr ymchwil hwn, sy'n taflu goleuni ar ddeinameg ecolegol ecosystemau hynafol, yn y cyfnodolyn PLoS One.

Cwestiynau Cyffredin

1. Beth yw arwyddocâd yr ymchwil hwn?

Mae'r ymchwil hwn yn awgrymu bod carcasau deinosoriaid enfawr, yn benodol rhai sauropodau, yn ffynonellau bwyd hanfodol i ysglyfaethwyr cigysol mawr mewn ecosystemau hynafol. Mae'n rhoi cipolwg ar ymddygiadau bwydo a strategaethau goroesi deinosoriaid sy'n bwyta cig.

2. Pam roedd yr ysglyfaethwyr yn aros am y tymor sych i wledda ar garcasau?

Mae'r ymchwilwyr yn credu bod ysglyfaethwyr wedi aros am y tymor sych oherwydd bod anifeiliaid yn fwy tebygol o farw yn ystod y cyfnod hwn oherwydd prinder adnoddau. Roedd hyn yn caniatáu i'r ysglyfaethwyr wledda ar y carcasau, storio braster yn eu cynffonnau, a chynnal eu hunain tan y tymor sych nesaf.

3. Sut gwnaeth yr ymchwilwyr brofi eu damcaniaeth?

Er mwyn profi eu damcaniaeth, creodd yr ymchwilwyr efelychiad rhithwir o ecosystem deinosoriaid yn seiliedig ar ffawna hynafol Ffurfiant Morrison oed Jwrasig. Roedd yr efelychiad hwn yn cynnwys ysglyfaethwyr, sauropodau, eu carcasau, a stegosoriaid hela. Fe wnaethant ddefnyddio model esblygiadol i fesur ffitrwydd cigysyddion efelychiedig o dan wahanol senarios.

4. Pam y bu mwy o fanteision i hel hela na hela?

Mae'r ymchwil yn awgrymu bod ysborion ffalen wedi dod â mwy o fuddion oherwydd bod ffynonellau mawr o garcasau sauropod ar gael. Roedd hyn yn caniatáu i sborionwyr gael ffynhonnell fwyd helaeth a hawdd ei chael, gan arwain at well ffitrwydd o gymharu â hela am ysglyfaeth byw.

5. Beth yw cyfyngiadau'r astudiaeth?

Mae'r astudiaeth yn cydnabod bod y model a ddefnyddir yn dyniad symlach o system gymhleth. Gallai cynnwys newidynnau ychwanegol, megis mwy o rywogaethau deinosoriaid neu nodweddion gwahanol o hanes bywyd y deinosoriaid efelychiadol, o bosibl newid y canlyniadau.