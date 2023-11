Mewnwelediadau Newydd i'r Ffurfiant “Llaw Cosmig” yn cael ei Datgelu gan Delesgopau Pelydr-X NASA

By

Yn ddiweddar, mae telesgopau pelydr-X NASA wedi rhoi cipolwg estynedig i ymchwilwyr ar y ffenomen enigmatig a elwir yn “law cosmig.” Wedi'i leoli tua 16,000 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear, mae'r ffurfiad sbectrol hwn wedi'i arsylwi am 17 diwrnod digynsail, gan nodi carreg filltir arwyddocaol yn ein dealltwriaeth o'r gwrthrych nefol hwn.

Nid yw'r llaw cosmig yn ddarganfyddiad diweddar; fodd bynnag, mae'r cyfnod arsylwi estynedig hwn wedi caniatáu i wyddonwyr gael mewnwelediadau newydd i'w darddiad a'i gyfansoddiad. Mae'r ffurfiant mewn gwirionedd yn weddillion ffrwydrad uwchnofa o'r enw MSH 15-52, a ddigwyddodd tua 1,700 o flynyddoedd yn ôl. Mae hyn yn ei gwneud yn un o'r uwchnofa ieuengaf yn ein galaeth Llwybr Llaethog.

Esboniodd tîm o ymchwilwyr, dan arweiniad Prifysgol Stanford, fod gweddillion yr uwchnofa wedi rhoi genedigaeth i seren fagnetedig hynod drwchus o'r enw pulsar. Cynhyrchodd y ffrwydrad hefyd y patrwm rhyfedd sy'n debyg i law, gyda'r pwlsar wedi'i leoli yn y gwaelod, yn allyrru jet pelydr-X pelydrol, ac yn ymestyn tuag at “arddwrn” y llaw cosmig.

Yn ddiweddar, mae Archwiliwr Polarimetreg Pelydr-X Delweddu NASA (IXPE) wedi darparu gwybodaeth fanylach am weddillion sbectrol y llaw. Trwy ddadansoddi'r polareiddio pelydr-X, sy'n cael ei ddylanwadu gan y meysydd magnetig yn y rhanbarth, mae ymchwilwyr wedi gallu mapio'r maes magnetig yn y nebula tebyg i law.

Datgelodd data IXPE ranbarthau o bolareiddio hynod o uchel, gan ddangos presenoldeb maes magnetig syth ac unffurf. Mae'r canfyddiadau hyn yn awgrymu mai ychydig o gynnwrf y mae rhanbarthau nebula gwynt pwlsar yn ei brofi, gan arwain at gynhyrchu gronynnau ynni uchel.

Un o'r agweddau diddorol a ddatgelwyd gan yr astudiaeth yw trawsnewid y jet pelydr-X o ranbarth cythryblus ger y pwls i faes magnetig mwy unffurf ger arddwrn a bysedd y llaw cosmig. Mae hyn yn dangos bod y gronynnau yn ennill momentwm wrth iddynt symud o'r gwaelod i flaenau'r bysedd.

Mae deall hanes bywyd gronynnau egnïol o amgylch pwlsariaid, fel y'i hesboniwyd gan ffurfiant dwylo cosmig, yn rhoi mewnwelediad hanfodol i sut y gall y gwrthrychau nefol hyn weithredu fel cyflymwyr gronynnau. Mae'r darganfyddiadau newydd hyn yn paratoi'r ffordd ar gyfer archwiliad pellach a'r posibilrwydd o ddatrys dirgelion eraill yn ehangder y gofod.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw ffurfiant dwylo cosmig?

Mae ffurfiant dwylo cosmig yn batrwm sbectrol sydd wedi'i leoli tua 16,000 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear. Mae'n weddillion ffrwydrad uwchnofa o'r enw MSH 15-52.

Pa mor hen yw ffurfiant dwylo cosmig?

Digwyddodd y ffrwydrad uwchnofa, a ffurfiodd y llaw gosmig, tua 1,700 o flynyddoedd yn ôl, gan ei wneud yn un o'r uwchnofâu ieuengaf yn ein galaeth Llwybr Llaethog.

Beth yw pwlsar?

Mae pwlsar yn seren fagnetedig hynod drwchus sy'n cael ei ffurfio o ganlyniad i ffrwydrad uwchnofa. Mae'n allyrru pelydrau o ymbelydredd, gan gynnwys pelydrau-X.

Beth ddarganfyddodd ymchwilwyr am y maes magnetig yn y llaw cosmig?

Trwy ddadansoddi polareiddio pelydr-X, canfu'r ymchwilwyr fod y maes magnetig yn y llaw cosmig yn rhyfeddol o syth ac unffurf mewn rhai rhanbarthau, sy'n dangos ychydig o gynnwrf yn rhanbarthau nebula gwynt pwls.

Beth mae trosglwyddiad y jet pelydr-X o'r pwlsar i'r arddwrn a bysedd y llaw cosmig yn ei ddangos?

Mae'r trawsnewid yn awgrymu bod y gronynnau ynni uchel yn ennill momentwm wrth iddynt symud i ffwrdd o'r ardal gythryblus ger y pwlsar a thuag at ranbarthau â maes magnetig mwy unffurf, fel yr arddwrn a'r bysedd.