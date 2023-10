Tymor Arswydus yn Dod â Sioe Gosmig: Blood Moon Partial Lunar Eclipse

By

Ym mis Hydref eleni, paratowch i weld golygfa nefol wrth i'r Haul, y Lleuad, a'r Ddaear alinio'n berffaith, gan roi eclips lleuad rhannol hudolus Blood Moon i ni. Yn y ffenomen iasol hon, mae'n ymddangos bod y Ddaear yn tynnu brathiad cosmig allan o'r Lleuad, sy'n atgoffa rhywun o fampir yn gwledda ar ei hysglyfaeth.

Mae eclipsau lleuad yn digwydd pan fydd orbitau'r Ddaear a'r Lleuad yn cydamseru, gan leoli'r Ddaear yn uniongyrchol rhwng yr Haul a'r Lleuad. O ganlyniad, mae golau'r Haul yn cael ei rwystro gan y Ddaear, gan daflu ei gysgod ar draws wyneb y lleuad. Yn wahanol i eclips lleuad llwyr lle mae cysgod y Ddaear yn gorchuddio'r Lleuad Llawn yn gyfan gwbl, mae eclips lleuad rhannol yn gorchuddio'r Lleuad yn rhannol yn unig, gan greu'r rhith o “brathiad” ar ein lloeren.

Bydd arddangosfa odidog o eclips rhannol lleuadol Blood Moon yn cael ei chynnal ar Hydref 28-29, gan swyno sylwedyddion ledled Ewrop, Gogledd America, De America, Awstralia, Affrica, Asia, y Môr Tawel, a rhanbarthau dethol o'r Arctig a'r Antarctig. I bennu'r amseroedd gwylio penodol yn eich lleoliad, edrychwch ar fap eclips rhyngweithiol TimeandDate neu gwyliwch eu llif byw.

Yn ystod yr eclips rhannol, bydd y Lleuad yn mynd trwy gysgod bron y Ddaear, a elwir yn eclips penumbral. Bydd y cam hwn yn weladwy am tua awr ar y naill ochr i'r eclips rhannol. Disgwylir i'r eclips cyfan, gan gynnwys pob cam, bara tua 4 awr a 25 munud, er mai dim ond am 1 awr ac 17 munud y bydd yr eiliadau mwyaf cyfareddol yn para. Bydd tua 6 y cant o arwyneb y Lleuad yn cael ei drochi yng nghysgod y Ddaear yn ystod yr amser hwn.

Yn ddiddorol, mae eclipsau fel arfer yn digwydd mewn parau. Yn dilyn yr eclipse solar annular diweddar neu eclipse “cylch tân” a welwyd yng Ngogledd a De America ar Hydref 14, mae'r digwyddiadau cosmig sydd ar ddod yn cynnwys eclips lleuad penumbral ar Fawrth 24-25, 2024, a chyfanswm eclips solar ar Ebrill 8, 2024 .

Nawr, gadewch i ni fynd i'r afael â'r moniker “Blood Moon”. Er na fydd eclips y penwythnos hwn yn cynhyrchu Lleuad Gwaed go iawn, mae'r enw'n ychwanegu ychydig o ddrama at yr achlysur. Mae Lleuadau Gwaed yn aml yn cyfeirio at ymddangosiad cochlyd y Lleuad yn ystod eclips lleuad llwyr, a achosir gan olau'r Haul yn gwasgaru trwy atmosffer y Ddaear. Fodd bynnag, mae diwylliannau gwahanol yn aml yn dynodi Lleuad Lawn mis Hydref gan enwau amrywiol, megis Lleuad yr Heliwr neu'r Lleuad Gwaed.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw eclips lleuad rhannol?

A: Yn ystod eclips lleuad rhannol, dim ond rhan o'r Lleuad sydd wedi'i orchuddio gan gysgod y Ddaear, gan greu rhith o “brathiad” allan o'r Lleuad.

C: Ble bydd yr eclips lleuad rhannol Blood Moon sydd ar ddod i'w weld?

A: Bydd yr eclipse yn weladwy o Ewrop, Gogledd America, rhannau o Dde America, Awstralia, Affrica, Asia, y Môr Tawel, a rhanbarthau dethol o'r Arctig a'r Antarctig.

C: Pa mor hir fydd yr eclipse yn para?

A: Bydd yr eclips cyfan, gan gynnwys pob cam, yn para tua 4 awr a 25 munud. Fodd bynnag, bydd yr eiliadau mwyaf cyfareddol yn para am tua 1 awr ac 17 munud.

C: A fydd y Lleuad yn ymddangos yn goch yn ystod yr eclips hwn?

A: Na, ni fydd y Lleuad yn ymddangos yn goch yn ystod yr eclips lleuad rhannol hwn. Mae “Lleuad Gwaed” yn cyfeirio'n benodol at y lliw cochlyd a welwyd yn ystod eclips lleuad llwyr.