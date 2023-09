Esblygiad y Rhywogaethau Dynol: Mewnwelediadau o Ddadansoddi Genomig

By

Ym mis Tachwedd 2022, roedd y boblogaeth ddynol ar y Ddaear yn fwy nag wyth biliwn o bobl, gan amlygu goruchafiaeth ein rhywogaeth a'i gallu i harneisio'r amgylchedd o'n cwmpas. Fodd bynnag, mae'r goruchafiaeth hon wedi dod ar gost, gyda dinistrio cynefinoedd, llygredd, a newid yn yr hinsawdd yn gwthio nifer o rywogaethau ar fin diflannu. Yn ddiddorol, bu adegau yn hanes esblygiad dynol lle gallai ein rhywogaeth ei hun fod wedi wynebu difodiant.

Mae gwyddonwyr wedi troi at ddilyniannau genomau i ddeall esblygiad a hanes y rhywogaeth ddynol. Mae dilyniannau genom, ynghyd â thystiolaeth ffosil, wedi darparu mewnwelediadau manwl i daith esblygiad dynol. Er bod DNA hynafol yn cynnig mewnwelediadau diweddar, anaml y caiff DNA hŷn ei gadw'n gyfan.

Mae dilyniannau genom yn rhoi ciplun o gloc moleciwlaidd esblygiad dynol. Mae amrywiadau genetig yn cronni yn y genom ar gyfradd gyson, ac mae ailgyfuno a chyfnewid deunydd genetig yn digwydd wrth gynhyrchu gametau. Mae dadansoddiadau o ddilyniannau cromosomau mitocondriaidd ac Y, a basiwyd yn fatrilin a phatrilin, yn y drefn honno, hefyd wedi cyfrannu at ein dealltwriaeth o esblygiad dynol.

Gan ddefnyddio offer cyfrifiadurol, mae gwyddonwyr wedi nodi tagfeydd poblogaeth a digwyddiadau sylfaenwyr, yn ogystal â phennu oedran clefydau genetig. Cododd anemia cryman-gell, er enghraifft, tua 7,300 o flynyddoedd yn ôl yn seiliedig ar ddilyniannau genom o boblogaethau heddiw.

Mae tagfeydd poblogaeth yn digwydd pan fydd poblogaeth yn cael ei lleihau i nifer fach o unigolion, gan arwain at fwy o ddeunydd genetig a rennir ymhlith cenedlaethau dilynol. Gall effeithiau sylfaenydd, sy'n deillio o dagfeydd a ffactorau eraill fel mudo ac ynysu, arwain at glefydau a nodweddion penodol yn fwy cyffredin o fewn poblogaeth. Er enghraifft, mae'r Iddewon Ashkenazi a rhai grwpiau mewndarddol yn India yn arddangos effeithiau sylfaenydd o'r fath.

Mae ymchwil diweddar wedi canfod bod y boblogaeth ddynol fodern yn ôl pob tebyg yn tarddu o tua 1,200 o gyndeidiau sefydlu, gan herio amcangyfrifon blaenorol. Digwyddodd y dagfa hon tua 900,000 o flynyddoedd yn ôl, gan gyd-daro â newidiadau llym yn yr hinsawdd a allai fod wedi bygwth goroesiad llawer o rywogaethau, gan gynnwys ein cyndeidiau. Gellid priodoli adferiad y boblogaeth ddynol o'r dagfa hon i ddatblygiad amodau amgylcheddol mwy croesawgar, rheoli tân, a mabwysiadu amaethyddiaeth yn y pen draw.

Cafodd yr arch-dagfa yn esblygiad dynol ganlyniadau sylweddol i amrywiaeth enetig ac mae'n debyg y lluniodd ddynoliaeth mewn ffyrdd anhysbys. Trwy astudio glasbrintiau genetig ein cyndeidiau, rydym yn cael dealltwriaeth ddyfnach o'r arloesiadau genetig a'n galluogodd i ddod yn brif rywogaethau'r Ddaear. Gall y mewnwelediadau hyn hefyd ein harwain wrth i ni wynebu heriau’r presennol a’r dyfodol, megis newid yn yr hinsawdd a chlefydau heintus.

Ffynonellau:

– [Ffynhonnell 1] (Dim URL yn yr anogwr)

– [Ffynhonnell 2] (Dim URL yn yr anogwr)

– [Ffynhonnell 3] (Dim URL yn yr anogwr)