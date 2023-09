Mae Dull Newydd yn Caniatáu Addasu Genynnau Anifeiliaid ar yr Un pryd

By

Mae ymchwilwyr o ETH Zurich wedi datblygu dull sy'n caniatáu ar gyfer addasiadau genynnau lluosog yng nghelloedd un anifail gan ddefnyddio siswrn genyn CRISPR-Cas. Mae'r celloedd mewn organau unigol wedi'u haddasu'n enetig mewn modd tebyg i fosaig, gyda dim ond un genyn wedi'i newid ym mhob cell. Mae'r dull hwn yn galluogi gwyddonwyr i astudio effeithiau newidiadau genynnau amrywiol mewn un arbrawf.

Cymhwysodd yr ymchwilwyr y dull hwn yn llwyddiannus mewn llygod llawndwf, gan nodi'r tro cyntaf iddo gael ei wneud mewn anifeiliaid byw. Fe wnaethant ddefnyddio'r firws sy'n gysylltiedig ag adeno (AAV) i ddosbarthu cyfarwyddiadau i gelloedd y llygod ar gyfer dinistrio genynnau. Trwy heintio'r llygod â chymysgedd o firysau yn cario cyfarwyddiadau gwahanol, roedden nhw'n gallu diffodd gwahanol enynnau yng nghelloedd yr ymennydd.

Gan ddefnyddio'r dull hwn, cafodd yr ymchwilwyr fewnwelediadau newydd i anhwylder genetig prin mewn bodau dynol a elwir yn syndrom dileu 22q11.2. Fe wnaethant ganolbwyntio ar 29 o enynnau yn y rhanbarth cromosomaidd sy'n gysylltiedig â'r afiechyd a darganfod bod tri o'r genynnau hyn yn chwarae rhan arwyddocaol mewn camweithrediad celloedd yr ymennydd. Datgelodd yr astudiaeth hefyd batrymau yn y celloedd llygoden sy'n atgoffa rhywun o sgitsoffrenia ac anhwylderau sbectrwm awtistiaeth. Gall y wybodaeth newydd hon o bosibl arwain at ddatblygiad cyffuriau sy'n gwneud iawn am y gweithgaredd genynnau annormal.

Mae gan y dull gymwysiadau y tu hwnt i astudio'r anhwylder genetig penodol hwn. Gellir ei ddefnyddio i astudio anhwylderau a chlefydau genetig eraill gyda genynnau lluosog dan sylw. Mae'r ymchwilwyr yn bwriadu cynyddu nifer y genynnau wedi'u haddasu o'r 29 presennol i rai cannoedd fesul arbrawf. Maent wedi gwneud cais am batent ar y dechnoleg ac yn sefydlu sgil-off i ddatblygu a defnyddio'r dull hwn ymhellach.

