Atgyfnerthu Profion Tonnau Disgyrchol o Berthnasedd Cyffredinol yn Erbyn Tybiaethau Astroffisegol

Mae Perthnasedd Cyffredinol (GR) wedi bod yn fodel hynod lwyddiannus o ddisgyrchiant, gan basio pob prawf a daflwyd ato gyda lliwiau hedfan. Fodd bynnag, gwyddys ei fod yn anghyflawn ac nid yw'n cyd-fynd yn llwyr â damcaniaethau ffiseg sylfaenol eraill. Mae tonnau disgyrchiant (GWs) a ganfuwyd gan arbrawf LIGO yn cynnig ffenestr newydd i archwilio dilysrwydd GR. Trwy astudio'r gwyriadau rhwng tonffurfiau GW a ragwelir ac a arsylwyd, gall ffisegwyr chwilio am ffiseg y tu hwnt i GR.

I ddadansoddi data GW, defnyddir modelau tebygolrwydd Bayesaidd. Mae'r modelau hyn yn cyfrifo tebygolrwydd tonffurf o ystyried y data. Mae'n golygu cysylltu paramedrau model sy'n disgrifio gwyriadau oddi wrth GR a phoblogaeth y tyllau du â'r data a arsylwyd. Mae dadansoddiad Bayesaidd hefyd yn dibynnu ar priors, sef dosraniadau tebygolrwydd sy'n cynrychioli gwybodaeth flaenorol o'r paramedrau. Gall blaenoriaethau fod yn addysgiadol neu heb fod yn addysgiadol, yn dibynnu ar ein dealltwriaeth flaenorol o'r paramedrau.

Un her wrth brofi GR gan ddefnyddio data GW yw'r gydberthynas gref rhwng y paramedrau sy'n disgrifio poblogaeth deuaidd twll du a'r paramedrau sy'n disgrifio gwyriadau oddi wrth GR. Gall rhagdybiaethau gwael am boblogaeth y twll du ragfarnu'r casgliad ar wyriadau oddi wrth GR. Er enghraifft, byddai rhagdybio cyn iwnifform ar gyfer y boblogaeth twll du pan fydd mewn gwirionedd yn dilyn dosbarthiad cyfraith pŵer yn arwain at ganlyniad rhagfarnllyd.

Er mwyn dangos effaith tybiaethau astroffisegol, cymharodd yr awduron fodelau â priors lifrai â modelau â blaenoriaethau astroffisegol. Dangosodd y canlyniadau wahaniaethau sylweddol yn y dosraniadau ôl. Arweiniodd cynnwys gwybodaeth astroffisegol at ffafriaeth ar gyfer deuaidd gyda chymarebau màs mwy cyfartal, gan arwain at màs chirp uno is a chyfernod gwyriad mwy negyddol.

Defnyddiodd yr awduron hefyd ddata LIGO i gyfyngu màs y graviton, gronyn tybiedig sy'n cyfryngu rhyngweithiadau disgyrchiant. Trwy gynnwys priors astroffisegol, lleihawyd y cyfyngiad ar fàs y graviton, gan ddangos mwy o gefnogaeth i graviton di-dor a llai o gefnogaeth i wyriadau oddi wrth GR.

I gloi, mae'r awduron yn pwysleisio pwysigrwydd cynnwys priors astroffisegol mewn profion o GR gan ddefnyddio data GW. Mae'r blaenoriaethau hyn yn helpu i leihau tueddiad o flaenoriaethau anwybodus a gwella cywirdeb casgliadau. Fodd bynnag, mae'n hanfodol samplu'r gofod blaenorol yn gywir a bod yn ymwybodol o ragfarnau posibl a all fodoli o hyd.

