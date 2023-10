Genedigaeth Planed Newydd: Tystiolaeth o Wrthdrawiad Planedau Wedi'i Ganfod mewn System Seren Pell

Mae’n bosibl bod seryddwyr wedi canfod canlyniad gwrthdrawiad enfawr rhwng dwy blaned anferth mewn system seren bell. Gallai'r gwrthdrawiad, o'i gadarnhau, roi cyfle unigryw i weld genedigaeth planed newydd a chael mewnwelediad i'r broses o ffurfio planedau.

Ym mis Rhagfyr 2021, gwelodd seryddwyr seren debyg i'r haul fel arall, o'r enw ASASSN-21qj, yn profi cryndod a phylu anarferol. Er nad yw'r ffenomenau hyn yn anghyffredin ac yn cael eu priodoli'n nodweddiadol i ddeunydd yn pasio rhwng y seren a'r Ddaear, tynnodd seryddwr amatur o'r enw Arttu Sainio sylw at y ffaith bod allyriadau golau isgoch o'r seren wedi cynyddu tua 4% ddwy flynedd a hanner cyn y digwyddiad pylu.

Yn seiliedig ar y sylwadau hyn, mae ymchwilwyr yn cynnig y gallai gwrthdrawiad cataclysmig rhwng dwy blaned esbonio'r fflachio a'r pylu. Credir bod effeithiau anferth o'r natur hon yn gyffredin yng nghamau olaf ffurfio planedau a gallant ddylanwadu'n sylweddol ar feintiau, cyfansoddiadau ac orbitau planedau mewn system.

Byddai'r gwrthdrawiad wedi rhyddhau llawer iawn o egni, gan greu màs poeth, disglair o ddeunydd a oedd gannoedd o weithiau'n fwy na'r planedau gwreiddiol. Fe wnaeth y corff planedol ehangedig hwn, a arsylwyd gan ddefnyddio telesgop gofod WISE NASA, oeri a chrebachu yn raddol dros filiynau o flynyddoedd, gan ffurfio planed hollol newydd o bosibl.

Byddai'r effaith hefyd wedi cynhyrchu plu o falurion, a byddai rhai ohonynt wedi anweddu a chyddwyso i rew a chrisialau creigiau. Gallai'r plu hyn fod wedi pasio rhwng ASASSN-21qj a'r Ddaear, gan achosi pylu afreolaidd y seren.

Os yw'r dehongliad o'r digwyddiadau hyn yn gywir, gallai astudio'r system seren hon roi mewnwelediad gwerthfawr i fecanweithiau ffurfio planed. O'r arsylwadau cyfyngedig a wnaed hyd yn hyn, mae ymchwilwyr wedi canfod bod y planedau gwrthdaro sawl gwaith yn fwy na màs y Ddaear, a allai fod yn debyg o ran maint i Wranws ​​a Neifion. Yn ogystal, amcangyfrifwyd bod tymheredd y corff ôl-effaith tua 700 ° C, sy'n awgrymu presenoldeb elfennau â thymheredd berwi isel, fel dŵr.

Mae'r darganfyddiad hwn yn agor ffenestr newydd i ddealltwriaeth o wrthdrawiadau planedol a genedigaeth bydoedd newydd. Trwy astudio canlyniadau digwyddiadau o'r fath, gall gwyddonwyr ddarganfod gwybodaeth hanfodol am y prosesau sy'n siapio ein bydysawd.

