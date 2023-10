Cipolwg Prin: Mae Rhannol Lunar Eclipse Dydd Sadwrn yn Dadorchuddio Drama Natur o'r Awyr

By

Mae byd natur yn barod i gynnal sioe nefol syfrdanol ddydd Sadwrn yma, wrth i eclips lleuad rhannol brin a chyfareddol gael ei harddel yn awyr y nos. Rhwng 8.35pm a 9.53pm, bydd pobl ledled y wlad yn cael y cyfle i weld “brathiad” syfrdanol yn cael ei dynnu allan o ymyl isaf y lleuad lawn. Mae ffenestr 80 munud o hyd yn cyflwyno eiliad werthfawr y mae selogion a gwylwyr awyr fel ei gilydd yn ei rhagweld yn eiddgar.

Yn wahanol i eclips lleuad llwyr, lle mae'r lleuad wedi'i hamlyncu'n llwyr gan gysgod y Ddaear, bydd hwn yn eclips lleuad rhannol - dim ond rhan o wyneb y lleuad fydd yn cael ei drochi yn y cysgod. Yng nghanol yr eclips, tua 9.15pm, bydd y “brathiad” ar ei fwyaf amlwg, gan gynnig gwledd weledol hudolus i’r rhai sy’n ddigon ffodus i’w arsylwi.

Mae David Moore, Prif Swyddog Gweithredol Astronomy Ireland, yn esbonio bod eclipsau lleuad yn ddigwyddiad cymharol brin yn Iwerddon. “Yn nodweddiadol, gall rhywun ddisgwyl gweld eclips lleuad bob cwpl o flynyddoedd, ond mae ein tywydd anwadal yn golygu efallai y bydd yn rhaid i ni aros am ddegawd i gael cipolwg,” ychwanega. Fodd bynnag, mae Moore yn parhau i fod yn obeithiol am y siawns y bydd rhywun yn y wlad yn dyst i'r digwyddiad cosmig, waeth beth fo'r tywydd.

Hyd yn oed yn wyneb awyr gymylog, mae yna lygedyn o obaith o hyd. Gyda hyd 80 munud, mae'n caniatáu ar gyfer toriad bach yn y cymylau a allai ddatgelu'r olygfa. Mae Mr Moore yn cynghori pobl i gadw golwg ar yr awyr bob pum munud, waeth beth fo'r rhagolygon cychwynnol. Ac eto, os yw’r tywydd yn cydweithredu, mae’n argymell gosod larwm am 9.15pm—yr amser gorau i weld y “brath” godidog a fydd yn amlygu ei hun ar wyneb y lleuad.

Mae Frances McCarthy, addysgwr o Arsyllfa Castell Blackrock yng Nghorc, yn esbonio y gall y lleuad ymddangos ychydig yn ddi-liw yn ystod yr eclips. Wrth i olau'r haul lwyddo i dreiddio drwy atmosffer y Ddaear a chyrraedd y lleuad, mae'r atmosffer yn taflu cysgod “niwlog”, gan roi lliw cochlyd ar y lleuad. Gall y ffenomen hon gyflwyno lleuad llwyd neu gynnil â lliw coch, gan gynnig profiad gweledol hyd yn oed yn fwy cyfareddol.

I goffau’r digwyddiad hanesyddol hwn, mae Astronomy Ireland yn bwriadu rhoi sylw i’r eclips lleuad rhannol mewn rhifyn arbennig o’i gylchgrawn. Mae'r sefydliad hefyd yn gwahodd selogion seryddiaeth a ffotograffwyr i gyfrannu eu ffotograffau gorau o'r eclips, gan ddal yr hud swynol sy'n datblygu yn awyr y nos.