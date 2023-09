Y Telesgop Eithriadol o Fawr: Datgloi Cyfrinachau'r Bydysawd

By

Mae’r gwaith o adeiladu’r Telesgop Eithriadol o Fawr (ELT) yn anialwch Atacama Chile yn mynd rhagddo ar hyn o bryd, gyda’r nod uchelgeisiol o greu’r telesgop mwyaf a adeiladwyd erioed. Gyda diamedr drych cynradd o 39 metr - ychydig yn llai na'r Arc de Triomphe eiconig ym Mharis - a phrif strwythur sy'n pwyso 3700 tunnell syfrdanol, nod yr ELT yw chwyldroi ein dealltwriaeth o'r bydysawd.

Wrth galon yr ELT mae delweddwr uwch o'r enw MICADO (Camera Delweddu Opteg Aml-Adaptive ar gyfer Arsylwadau Dwfn). Wedi'i ddatblygu gan Labordy Ymchwil Offeryniaeth y Gofod ac Astroffiseg (LESIA) o Arsyllfa Paris, bydd MICADO yn galluogi'r ELT i ddal delweddau manwl o alaethau pell, sêr unigol, a hyd yn oed cymorth wrth chwilio am ecsoplanedau y tu hwnt i'n cysawd solar ein hunain.

Un o'r heriau a wynebir gan arsylwadau ar y ddaear yw cynnwrf atmosffer y Ddaear, sy'n diraddio ansawdd y delweddau. I wneud iawn am hyn, mae'r ELT yn ymgorffori system opteg addasol. Mae Yann Clenet o LESIA yn esbonio bod y system hon yn mesur dadffurfiad golau gan ddefnyddio synhwyrydd, ac yna'n defnyddio opteg gywirol - drychau gydag actiwadyddion - i wella ansawdd y ddelwedd. Mae cyfrifiadur pwerus yn pennu'r gorchmynion i'w hanfon i'r drychau, gan sicrhau'r perfformiad gorau posibl.

Bydd cyfluniad pum-drych yr ELT yn rhoi eglurder ac eglurder digynsail i seryddwyr yn eu harsylwadau. Gyda'i faint enfawr a'i dechnoleg arloesol, mae'r ELT yn addo datgloi mewnwelediadau newydd i ddirgelion y bydysawd ac ehangu ein gwybodaeth am y cosmos.

Ffynonellau:

– Arsyllfa Ddeheuol Ewrop (ESO)

– Labordy Ymchwil Offeryniaeth Gofod ac Astroffiseg (LESIA) Arsyllfa Paris ym Meudon

Diffiniadau:

- Camera Delweddu Opteg Aml-Addasol ar gyfer Arsylwadau dwfn (MICADO): delweddwr datblygedig a ddatblygwyd ar gyfer y Telesgop Eithriadol o Fawr

– Ecblanedau: planedau sy'n bodoli y tu allan i'n system solar ein hunain

- Opteg addasol: techneg a ddefnyddir i wneud iawn am gynnwrf atmosfferig mewn arsylwadau ar y ddaear trwy fesur a chywiro anffurfiad golau