Mae Telesgop Gofod James Webb yn Arsylwi Planedau Corrach yn y Gwregys Kuiper

Gan ddefnyddio Telesgop Gofod James Webb (JWST), mae seryddwyr wedi gwneud arsylwadau sylweddol o dair planed gorrach sydd wedi'u lleoli yn y Kuiper Belt. Astudiwyd y planedau corrach – Sedna, Gonggong, a Quaoar – gan ddefnyddio data a gafwyd o Sbectromedr Agos-Isgoch Webb (NIRSpec). Mae'r arsylwadau hyn wedi rhoi mewnwelediad i'w orbitau a'u cyfansoddiad, gan gynnwys presenoldeb hydrocarbonau ysgafn a moleciwlau organig cymhleth y credir eu bod yn ganlyniad datguddiad methan.

Mae Gwregys Kuiper, ardal ar ymylon allanol Cysawd yr Haul, wedi'i phoblogi gan nifer o wrthrychau rhewllyd. Mae astudiaeth o Kuiper Belt Objects (KBOs), a elwir hefyd yn Gwrthrychau Traws-Neptunian (TNOs), wedi chwyldroi ein dealltwriaeth o hanes Cysawd yr Haul. Trwy archwilio gosodiad a nodweddion KBOs, mae gwyddonwyr wedi cael cipolwg ar y ceryntau disgyrchiant sydd wedi llunio ein Cysawd yr Haul ac wedi datgelu hanes deinamig mudo planedol.

Mae arsylwadau JWST o'r planedau corrach yn Llain Kuiper yn gam arwyddocaol ymlaen yn ein harchwiliad o Gysawd yr Haul allanol. Dan arweiniad yr Athro Joshua Emery o Brifysgol Gogledd Arizona, mae’r tîm rhyngwladol o seryddwyr wedi taflu goleuni newydd ar gyfansoddiad ac ymddygiad y gwrthrychau pell hyn. Mae canfyddiadau'r ymchwil, y manylir arnynt mewn papur rhagargraff a adolygwyd i'w gyhoeddi gan y cyfnodolyn Icarus, yn darparu gwybodaeth werthfawr ar gyfer astudiaethau parhaus o'r Kuiper Belt.

Er bod ein gwybodaeth am y Rhanbarth Traws-Neptunian a'r Gwregys Kuiper yn gyfyngedig o hyd, mae teithiau fel y Voyager 2 a New Horizons wedi cyfrannu at ein dealltwriaeth. Fodd bynnag, mae lansiad Telesgop Gofod James Webb wedi creu cyffro aruthrol ymhlith seryddwyr. Mae gan ei alluoedd delweddu isgoch y potensial i ddadorchuddio darganfyddiadau pellach a darparu dealltwriaeth ddyfnach o Gysawd yr Haul allanol a'i gwrthrychau nefol.

