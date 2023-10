Dadorchuddio Gwreiddiau Enigmatig y Bydysawd: Mewnwelediadau Newydd ar Ei Esblygiad a'i Ffiniau

By

Yn ddiweddar, mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Genedlaethol Awstralia (ANU) wedi llunio darlun arloesol o hanes y bydysawd, gan roi dealltwriaeth gynhwysfawr i ni o'i esblygiad dros y 13.8 biliwn o flynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, mae'r astudiaeth ryfeddol hon yn cyflwyno rhagdybiaeth ddiddorol sy'n herio'r syniad cyffredinol o darddiad y bydysawd.

Yn lle unigrwydd, mae'r astudiaeth yn awgrymu y gallai'r bydysawd fod wedi dod i'r amlwg o “instanton,” endid â màs a maint gwahanol. Mae’r datguddiad rhyfeddol hwn, a gyflwynir trwy blotiau graffigol arloesol, yn taflu goleuni ar y dirgelion sy’n ymwneud â ffiniau a thrawsnewidiadau’r bydysawd.

Mae'r awdur arweiniol yr Athro Cyswllt Anrhydeddus Charley Lineweaver yn pwysleisio'r prif gymhelliant y tu ôl i'r ymchwil, gan nodi awydd i ddeall tarddiad pob gwrthrych yn y bydysawd. Mae'n amlwg, o'r eiliad y ganed y bydysawd mewn clec fawr hynod boeth, nad oedd ganddo endidau fel atomau, protonau, sêr, a galaethau. Fodd bynnag, wrth i'r bydysawd ddechrau oeri, cyddwyso'r gwrthrychau hyn allan o'r cefndir crasboeth, gan arwain at amrywiaeth rhyfeddol y cyrff nefol a welwn heddiw.

I ddangos y broses gymhleth hon o esblygiad cosmolegol, defnyddiodd yr ymchwilwyr ddau blot. Mae'r cyntaf yn egluro tymheredd a dwysedd y bydysawd sy'n ehangu wrth iddo oeri'n raddol. Yn y cyfamser, mae'r ail blot yn arddangos màs a maint pob gwrthrych canfyddadwy o fewn y bydysawd, gan arwain at y siart mwyaf cynhwysfawr a grëwyd erioed.

Yn ddiddorol, mae'r astudiaeth hefyd yn tynnu sylw at bresenoldeb rhanbarthau gwaharddedig o fewn y graff plot. Yn y rhanbarthau hyn, ni all gwrthrychau fod yn fwy na dwysedd tyllau duon na lleihau i'r fath feintiau llai fel bod mecaneg cwantwm yn cuddio eu natur sy'n debyg i unigolrwydd. O ganlyniad, mae hyn yn codi cwestiynau arwyddocaol am natur sylfaenol y gwrthrychau anodd yma.

Ymhellach, cynigiodd yr ymchwilwyr, pe bai'r bydysawd arsylladwy yn cael ei orchuddio â gwactod llwyr heb ddim y tu hwnt iddo, byddai ein bydysawd yn debyg i dwll du mawr, dwysedd isel. Fodd bynnag, maent yn ein sicrhau bod rhesymau dilys dros gredu nad yw’r senario hwn yn wir, gan roi ymdeimlad o ryddhad yn yr ymchwiliad diddorol hwn.

Mae'r astudiaeth, a gynhaliwyd gan ymchwilwyr yr ANU, wedi'i chyhoeddi yn The American Journal of Physics, gan gadarnhau arwyddocâd a hygrededd eu canfyddiadau. Mae'r ymchwil arloesol hon nid yn unig yn diffinio ein dealltwriaeth o darddiad y bydysawd ond hefyd yn cyfeirio ein ffocws tuag at diriogaethau heb eu harchwilio, gan wahodd ymholiadau pellach i'r dirgelion sydd y tu hwnt i'r bydysawd gweladwy.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw instanton?

A: Yn ôl yr astudiaeth, mae instanton yn endid damcaniaethol gyda maint a màs penodol a allai fod wedi cataleiddio dechrau'r bydysawd.

C: Beth yw'r rhanbarthau gwaharddedig a drafodwyd yn yr ymchwil?

A: Mae'r rhanbarthau gwaharddedig yn dynodi ardaloedd yn y graff wedi'i blotio lle na all gwrthrychau fynd y tu hwnt i ddwysedd tyllau du neu leihau i feintiau hynod o fach sy'n herio dealltwriaeth gonfensiynol oherwydd effaith aneglur mecaneg cwantwm.

C: Sut mae'r astudiaeth yn cynnig ffiniau'r bydysawd?

A: Mae'r astudiaeth yn awgrymu pe na bai dim byd y tu hwnt i'r bydysawd gweladwy, byddai'n debyg i dwll du mawr, dwysedd isel.

C: Ble cyhoeddwyd yr astudiaeth?

A: Cyhoeddwyd yr astudiaeth yn The American Journal of Physics.