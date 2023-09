Darganfyddiad Annisgwyl o Waddodion Hydrogen Mawr yn Nwyrain Ffrainc

Ar gyrion Folschviller, tref fechan yn nwyrain Ffrainc, mae tair sied ddiymhongar wedi tynnu sylw sylweddol gan wyddonwyr, newyddiadurwyr, a’r cyhoedd. Mae'r siediau hyn yn eistedd uwchben twll turio a ddriliwyd i ddechrau yn 2006 ac sydd bellach yn cynnwys system mesur nwy o'r enw SysMoG. Wedi'i gynllunio'n wreiddiol i ganfod crynodiad methan o dan y ddaear, gwnaeth SysMoG ddarganfyddiad syfrdanol yn ystod ei archwiliad - crynodiadau uchel o hydrogen.

Ar ddyfnder o 1,100 metr, mae'r crynodiad hydrogen toddedig yn cyrraedd 14 y cant, a gallai fod mor uchel â 90 y cant ar 3,000 metr. Mae'r canfyddiadau rhyfeddol hyn yn awgrymu y gallai rhanbarth Lorraine, gan gynnwys Folschviller, gartrefu un o'r dyddodion hydrogen mwyaf hysbys yn y byd, gydag amcangyfrif o 46 miliwn o dunelli o hydrogen gwyn.

Roedd darganfod y dyddodion hydrogen hyn yn ganlyniad annisgwyl i brosiect Regalor, a oedd â'r nod o ymchwilio i ddichonoldeb cynhyrchu methan yn rhanbarth Lorraine. Roedd y prosiect hefyd yn ceisio archwilio presenoldeb nwyon eraill. Ar ôl rhoi'r gorau i gynhyrchu glo yn Lorraine yn 2004, cynigiodd Francaise de L'Energie echdynnu methan o feysydd glo'r rhanbarth. Ymrestrodd y llywodraeth ranbarthol ag arbenigedd Laboratoire GeoRessources i bennu hyfywedd y prosiect, gan arwain at ddatblygu SysMoG mewn cydweithrediad â Solexperts, cwmni o Ffrainc-Swistir.

Mae gan SysMoG brob patent y gellir ei ostwng i ddyfnder o 1,500 metr. Trwy ddefnyddio pilen i wahanu nwyon o ddŵr, mae'r stiliwr yn galluogi echdynnu nwyon ar gyfer dadansoddi arwynebau. Yn flaenorol, roedd presenoldeb nwyon tanddaearol yn golygu bod angen dod â dŵr i'r wyneb a'i ddadnwyo.

Datgelodd mesuriadau cychwynnol yn y twll turio fod 99 y cant o'r nwy toddedig ar 600 metr yn fethan, gydag 1 y cant yn hydrogen. Fodd bynnag, wrth i'r tîm fynd yn ei flaen yn ddyfnach, gwelsant gynnydd cyson yn y crynodiad hydrogen. Ar waelod y twll turio, roedd hydrogen yn cynnwys tua 20 y cant o'r nwy toddedig.

Er mwyn ymchwilio ymhellach i'r crynodiad hydrogen, mae'r ymchwilwyr yn bwriadu mesur tri thwll turio arall ar ddyfnderoedd tebyg. Os yw'r crynodiad hydrogen yn parhau i fod yn uchel yn ochrol, mae'r cam nesaf yn golygu drilio twll turio 3,000 metr i ddilysu sut mae'r crynodiad hydrogen yn esblygu gyda dyfnder. Bydd yr ymdrech hon hefyd yn penderfynu a yw'r hydrogen yn bresennol ar ffurf hydoddedig neu nwyol.

Gallai darganfod y dyddodion hydrogen hyn fod â goblygiadau dwys i ddyfodol ynni glân. Gyda hydrogen yn cael ei alw’n ymgeisydd tanwydd sylweddol oherwydd ei botensial ar gyfer allyriadau sero-net, gallai’r digonedd o “hydrogen gwyn” yn rhanbarth Lorraine gyfrannu’n fawr at y newid byd-eang i ynni glân.

Diffiniadau:

– SysMoG: System mesur nwy a ddefnyddir i fesur crynodiadau nwy tanddaearol.

– Methan: Nwy di-liw a diarogl, yn aml yn gysylltiedig â nwy naturiol a ffynhonnell ynni bosibl.

– Twll turio: Twll cul wedi'i ddrilio i'r ddaear i echdynnu adnoddau naturiol neu gynnal astudiaethau daearegol.

- Hydrogen: Nwy di-liw y gellir ei ddefnyddio fel ffynhonnell tanwydd oherwydd ei gynnwys ynni uchel.

– Lorraine: Rhanbarth yn nwyrain Ffrainc sy’n adnabyddus am gynhyrchu glo.

Ffynonellau:

– Jacques Pironon, cyfarwyddwr ymchwil yn labordy GeoRessources yn yr Université de Lorraine

- Dhananjay Khadilkar, newyddiadurwr wedi'i leoli ym Mharis