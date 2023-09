Dyfodol Archwilio'r Gofod: Sgwrs gydag Eric Ianson o NASA

Mewn darlith sydd i ddod o’r enw “Planets and asteroids and moons… oh my!”, bydd Eric Ianson, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Gwyddoniaeth Planedau ym Mhencadlys NASA, yn trafod ymdrechion diweddaraf a mwyaf cyffrous NASA ym maes archwilio’r gofod. Mae hyn yn cynnwys casglu samplau o wyneb y blaned Mawrth, arddangosiad o amddiffyniad planedol trwy chwalu llong ofod yn fwriadol i mewn i asteroid, ac archwilio lleuad Jupiter Europa a'i chefnfor dan orchudd iâ.

Mae'n anodd rhagweld y cerrig milltir y gall pobl ifanc ddisgwyl eu gweld yn eu hoes ym maes archwilio'r gofod, wrth i dechnoleg ddatblygu'n gyflym ac wrth i ddiddordebau newid. Fodd bynnag, mae rhai tueddiadau y gellir eu nodi. Mae dychweliad bodau dynol i'r Lleuad a glaniad gofodwyr yn y pen draw ar y blaned Mawrth ar y gorwel. Bydd teithiau robotig i wahanol blanedau, lleuadau, a chyrff bach yng nghysawd yr haul yn parhau, gan ganolbwyntio ar gyrchfannau fel lleuad Iau Europa, lleuad Sadwrn Titan, ac Wranws. Bydd datblygiadau hefyd o ran nodi bydoedd cyfanheddol y tu allan i gysawd yr haul.

Mae rôl NASA wrth gyflawni'r datblygiadau gofod mawr nesaf yn hanfodol, hyd yn oed wrth i gwmnïau preifat fel SpaceX chwarae rhan gynyddol bwysig mewn teithio i'r gofod. Er bod gan gwmnïau preifat gymhelliant busnes, mae NASA yn cael ei ariannu i gyflawni amcanion gwyddoniaeth, archwilio neu dechnoleg penodol. Mae cydweithredu â diwydiant yn gyffredin, ond mae yna achosion lle mae NASA yn datblygu offerynnau arbenigol neu longau gofod yn fewnol, megis y Mars Rovers a'r Europa Clipper llong ofod.

Mae cyflawniad diweddar rhaglen ofod India yn glanio ar begwn deheuol y lleuad i'w ganmol. Mae NASA yn gwerthfawrogi cydweithio rhyngwladol ac yn cydnabod pwysigrwydd rhannu data cenhadaeth er budd darganfyddiad gwyddonol. Maent yn annog eu cydweithwyr rhyngwladol i wneud yr un peth, gan hyrwyddo archwilio gofod yn heddychlon.

Pan ofynnwyd iddo am ei hoff ffilm neu sioe deledu am archwilio gofod neu ofod, soniodd Eric Ianson am sawl ffefryn, gan gynnwys “Apollo 13,” “The Martian,” a “The Empire Strikes Back.” Fodd bynnag, yn y pen draw, dewisodd “Y Stuff Iawn” fel ei ddewis gorau. Mae’r ffilm yn darlunio stori gofodwyr gwreiddiol Mercury Seven ac yn dal dychymyg a heriau teithio i’r gofod ar adeg pan oedd yn trawsnewid o ffuglen wyddonol i realiti.

Mae Darlith Wilder Penfield Eric Ianson wedi'i threfnu ar gyfer Tachwedd 13eg am 4 pm yn Amffitheatr Jeanne Timmins y Neuro.

Diffiniad:

NASA - Gweinyddiaeth Awyrenneg a Gofod Genedlaethol, asiantaeth ofod sifil yr Unol Daleithiau sy'n gyfrifol am archwilio'r gofod ac ymchwil y genedl.

Rhaglen Archwilio Mars - Rhaglen NASA sy'n canolbwyntio ar archwilio'r blaned Mawrth, gan gynnwys astudio hinsawdd, daeareg, a'r potensial i gynnal bywyd y blaned.

Rhaglen Systemau Pŵer Radioisotop - Rhaglen NASA sy'n datblygu ac yn cynnal y defnydd o systemau pŵer radioisotop, sy'n darparu trydan ar gyfer teithiau gofod dwfn gan ddefnyddio'r gwres a gynhyrchir o ddadfeiliad isotopau ymbelydrol.

Amddiffyniad planedol - Astudio a datblygu dulliau i amddiffyn y Ddaear rhag digwyddiadau effaith posibl gan asteroidau neu gomedau.

Europa – Un o leuadau Iau y credir bod ganddo gefnfor o ddŵr hylifol dan yr wyneb o dan ei gramen rhewllyd.

Gwasanaethau llwyth tâl lleuad masnachol - Rhaglen sy'n anelu at ddarparu teithiau gwyddoniaeth a thechnoleg i'r Lleuad trwy bartneriaethau â chwmnïau masnachol.

Crwydro dyfalbarhad - Cenhadaeth NASA i'r blaned Mawrth sy'n ceisio archwilio i ba raddau y mae'r blaned yn byw, chwilio am arwyddion o fywyd hynafol, a chasglu samplau ar gyfer dychwelyd posibl i'r Ddaear.

Telesgop Gofod James Webb - Telesgop gofod sydd ar ddod i'w lansio yn 2021, wedi'i gynllunio i fod y telesgop gofod mwyaf pwerus a adeiladwyd erioed.

Rhaglen Artemis - Rhaglen NASA sy'n anelu at lanio “y fenyw gyntaf a'r dyn nesaf” ar y Lleuad erbyn 2024.

