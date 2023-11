Darganfod Jorgie: Dadorchuddio Rhywogaeth Newydd o Fosasaur

Mewn ardal anghysbell ger Walhalla, Gogledd Dakota, mae darganfyddiad ar hap gan y gwirfoddolwr Deborah Shepherd wedi arwain at ddadorchuddio rhywogaeth newydd hynod o fosasaur. Wedi'i gamgymryd i ddechrau am ddarn syml o asgwrn, roedd llygad craff Shepherd yn cydnabod arwyddocâd y ffosil ac yn ei adrodd i Adran Adnoddau Mwynol Gogledd Dakota. Mae'r darganfyddiad arloesol hwn, a gyhoeddwyd yn ddiweddar ym Mwletin Amgueddfa Hanes Naturiol America, nid yn unig wedi datgelu rhywogaeth newydd o fosasaur ond genws cwbl newydd hefyd.

Wedi'i enwi Jǫrmungandr walhalllaensis, a elwir yn annwyl fel “Jorgie” gan y cyd-awdur Clint Boyd, mae'r mosasaur hwn yn olrhain ei darddiad yn ôl i'r moroedd Cretasaidd Diweddar. Mae'n debyg bod Jorgie, ysglyfaethwr morol enfawr, wedi dioddef ei dranc yng ngenau mosasaur arall, fel sy'n amlwg o'r brathiadau a ddarganfuwyd ar ei esgyrn cadw.

Roedd mosasaurs, gyda'u maint aruthrol a'u natur gigysol, yn brif greaduriaid yn ystod y cyfnod Cretasaidd Diweddar. Mae'r ymlusgiaid dyfrol hyn, sy'n mesur hyd at 15 metr o hyd, yn rhoi cipolwg hynod ddiddorol ar y cefnforoedd hynafol. Tra bod gweddillion Jorgie yn cynnwys penglog bron yn gyflawn, asennau, ac fertebrae, yr hyn sy'n ei osod ar wahân yw cadw esgyrn penglog mewnol a luniodd ei geg - sy'n anghyffredin ymhlith sbesimenau mosasaur.

Mae archwilio marciau brathiad Jorgie yn cynnig mewnwelediadau diddorol i'w eiliadau olaf. Mae'r difrod difrifol yn arwydd o frwydr dreisgar a diwedd erchyll posibl. Yn rhyfeddol, mae rhai marciau brathu yn awgrymu datgymalu corff Jorgie, gyda'r ysglyfaethwr o bosibl yn difa'r rhan isaf. Gall y datguddiad hwn esbonio pam mai dim ond cyfran gyfyngedig o gorff Jorgie sydd wedi'i adennill.

Yr hyn sy'n arbennig o drawiadol yw'r lleoliad diymhongar lle daethpwyd o hyd i Jorgie. Gallai'r safle cloddio ffosil cyhoeddus, sydd wedi'i leoli ger ffordd raean mewn parc talaith Gogledd Dakota, ymddangos yn ddiflas o'i gymharu â'r moroedd hynafol a bradwrus a oedd yn gartref i'r creaduriaid hynod ddiddorol hyn. Fodd bynnag, mae creigiau meddal a thir sy'n dymchwel y safle cloddio wedi cyfrannu at amlygu a chadw'r ffosilau gwerthfawr hyn.

Mae'r daith galed o ddarganfod ffosil i adnabod rhywogaeth newydd yn cynnwys dadansoddiad anatomeg manwl. Mae'r awdur arweiniol Amelia Zietlow yn pwysleisio bod deall anatomeg yr anifail yn chwarae rhan hanfodol mewn tacsonomeg a dosbarthu rhywogaethau. Er bod cronoleg bodolaeth yr anifail a ffactorau amgylcheddol yn bwysig, mae pennu ei anatomeg yn parhau i fod yn hollbwysig wrth enwi a chategoreiddio rhywogaeth newydd.

Wrth i ymchwilwyr barhau i ddarganfod y cyfrinachau sydd gan yr ymlusgiaid morol hynafol hyn, mae darganfod Jorgie yn gyfle gwerthfawr i astudio esblygiad ac ymddygiad mosasaurs ymhellach. Gyda phob darganfyddiad newydd, mae ein gwybodaeth am y byd cynhanesyddol yn ehangu, gan daflu goleuni ar y rhyfeddodau a fu unwaith yn crwydro ein cefnforoedd filiynau o flynyddoedd yn ôl.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw mosasaur?

A: Roedd mosasaurs yn ymlusgiaid morol enfawr a oedd yn byw yn ystod y cyfnod Cretasaidd Diweddar. Roeddent yn gigysol a gallent dyfu hyd at 15 metr o hyd.

C: Sut cafodd Jorgie, y mosasaur newydd, ei enw?

A: Awgrymodd y cyd-awdur Clint Boyd yr enw Jorgie, yn fyr am Jǫrmungandr walhalllaensis. Mae'r enw Jǫrmungandr yn tarddu o fytholeg Norsaidd, gan gyfeirio at sarff fôr sy'n amgylchynu'r byd trwy glampio ei chynffon yn ei cheg. Ysbrydolwyd Walhalllaensis gan Walhalla, y dref sy'n agos at y safle ffosil.

C: Beth sy'n gwneud Jorgie yn unigryw o'i gymharu â ffosiliau mosasaur eraill?

A: Mae ffosil Jorgie yn cynnwys nid yn unig benglog a fertebra bron yn gyflawn ond hefyd cadwraeth brin o'r esgyrn y tu mewn i'r benglog a luniodd ei geg.

C: Sut gwnaeth Jorgie gyrraedd ei ddiwedd?

A: Mae olion brathiadau ar esgyrn cadw Jorgie yn arwydd o frwydr dreisgar, a allai arwain at ddatgymalu gan fosaswr arall. Mae absenoldeb marciau brathu ar y benglog yn awgrymu bod yr ysglyfaethwr yn bwyta rhan isaf ei gorff.

C: Ble cafodd Jorgie ei ddarganfod?

A: Darganfuwyd Jorgie ar safle cloddio ffosil cyhoeddus ger ffordd raean mewn parc talaith Gogledd Dakota yn agos at Walhalla.

C: Pam fod y safle cloddio ffosil cyhoeddus yn arwyddocaol?

A: Mae creigiau meddal y safle a thir ansefydlog yn cyfrannu at ddatguddiad a chadwraeth ffosilau a fyddai fel arall yn cael eu colli oherwydd creigiau'n cwympo. Mae'n rhoi cyfle i wirfoddolwyr ac ymchwilwyr ddarganfod ac astudio ffosilau.